12 Ocak 2018 Cuma

Fişte takılı bırakılan aletler israf nedeni

11-18 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olan Enerji Tasarrufu Haftası çerçevesinde önemli bir kampanyaya imza atılacak. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği, yapacağı çalışma ile enerji tasarrufunun önüne geçecek.

12 Ocak 2018 Cuma 11:46
Fişte takılı bırakılan aletler israf nedeni

  Evlerimizde fişe takılı ve kapalı bekleyen elektronik ürünlerin hem aylık hem de yıllık bazda hatırı sayılır miktarda elektrik tükettiğine dikkat çeken MÜSİAD Malatya Başkanı Hüseyin Kalan, anlık ihmallerin büyük bir israfa yol açtığını belirtti.

SERVETİMİZ KAYBOLUO GİDİYOR
  Kalan, “TV, uydu kutusu ve fişe takılı kullanmadığımız çamaşır makinesi gibi cihazlar, cebimizden yılda yüzlerce liranın çıkmasına sebep oluyor. Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuarı’nın 2016 yılı rakamlarına göre bu tür stand-by durumundaki aletler nedeniyle ayda 11.1 TL, yılda ise 134 TL cebimizden boşa gidiyor. Ortalama 100 TL’den 21 milyon hane sayımızla hesap ettiğimizde ise ülke olarak milli servetimiz 2.1 milyar TL kaybolup gidiyor” şeklinde konuştu.

Herkesi bu kampanyaya katılmaya çağıran MÜSİAD Malatya Başkanı Kalan, “Başta ev hanımlarımız olmak üzere, işçi, işveren ve memurlarımızla birlikte bu konuda önemli bir kamuoyu oluşturacağımıza inanıyorum. Fişi çekerken harcayacağımız ya da üşendiğimiz en fazla 3 saniye için, hem kendimizin hem de ülkemizin cebinden çıkacak paranın değerini bilelim” değerlendirmesinde bulundu.



HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahEnerji Tasarrufu Haftası

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