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FIRINCILARIN ZAM DERDİ

Pideyi oluşturan başta un fiyatları olmak üzere tüm maddelere ortalama yüzde 50’den fazla zam geldiğini ifade eden Fırıncılar, Unlu Maddeler ve İmalatçılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi, “Bizim en temel giderimiz un. Un fiyatlarına zam gelmesi masraflarımızı hemen etkiliyor. Eğer başta un fiyatları olmak üzere pideyi oluşturan unsurlara zam gelmemiş olsaydı biz neden zam yapalım ki” diyerek, yapılan zamdan dolayı anlayış beklediklerini ifade etti.

FIRINCILARIN ZAM DERDİ

Pideyi oluşturan başta un fiyatları olmak üzere tüm maddelere ortalama yüzde 50’den fazla zam geldiğini ifade eden Fırıncılar, Unlu Maddeler ve İmalatçılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi, “Bizim en temel giderimiz un. Un fiyatlarına zam gelmesi masraflarımızı hemen etkiliyor. Eğer başta un fiyatları olmak üzere pideyi oluşturan unsurlara zam gelmemiş olsaydı biz neden zam yapalım ki” diyerek, yapılan zamdan dolayı anlayış beklediklerini ifade etti.

06 Eylül 2018 Perşembe 12:32
FIRINCILARIN ZAM DERDİ

Başkan Büyükelçi, “Pide yerel bir üründür ve unlu mamüldür. Pide bir ekmek çeşidi değildir. Kanunda belirtilen Ekmek ve Ekmek çeşitleri olarak ifade edilen somun ekmek ve çeşitleridir. Unlu mamullerin fiyatlarını esnaflarımızla yapacağımız istişareler sonucunda belirler ve uygularız. Somun ekmek fiyatları bir dizi komisyonlardan geçerek ve en son Ticaret Bakanlığı onayı ile yürürlüğe girmektedir. Fakat bizim ürettiğimiz tüm Türkiye’de yaygın olan somun ekmek değildir. Birlik başkanı Şevket Keskin’in Valilik, Belediye ve Ticaret Müdürlüğümüzü görevini yapmamakla suçlaması beyhude bir yaklaşımdır. Odamız ve esnaflarımızla kamu kurumlarımızı karşı karşıya getirmeye çalışması esnaflarımızın emeğine saygısızlıktır. Esnaflarımıza karşı ceza tehdidinde bulunmasını da ayrıca kınıyorum. Fahiş bir artış varsa yeni çıkan kanuna göre işlem yapılacaktır. Biz buna açığız. Maliyetlerimiz incelensin. Maliyetlerimiz incelendiğinde bu artışın fahiş bir artış olmadığı da ortaya çıkacaktır. Kanuna aykırı bir tutum içinde değiliz. Biz pidecilerimizin haklarını korumak zorundayız. Fabrikasyon bir üretim yapmıyoruz. Bir ekmeği çıkarmak için çok sayıda kişi çalışıyor. Maliyet artışları ortadadır. Zararına satış yapmamızı kimse beklemesin. Zararına satış yapabilecek sermayemizde yok. Tüketicilerimizden anlayış bekliyor, birlik başkanını da esnafın emeğine saygılı olmaya davet ediyoruz” diye konuştu. (Bülten) busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
FırıncılarZam
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