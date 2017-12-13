Fırat Mahallesi’nde sürdürülen bordür ve kilit taş çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Gürkan, Battalgazi Belediyesi tarafından asfalt, kilit taş ve bordür çalışmalarının ilçenin muhtelif bölgelerinde devam ettiğini söyledi.

2 BİN 900’DEN FAZLA SOKAK…

Çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Gürkan, “Malatya’nın 2 bin 900’den fazla sokağının hemen hemen her köşesinde Fen İşleri, Park Bahçeler ve diğer birimlerimiz yoğun bir çalışma içerisinde. Sadece şehir merkezinde, daha sonra köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerimiz hariç 950 sokakta bu çalışmalar yapılıp bitirilmiştir. Şu anda da Fırat Mahallesi’nde çalışmalar devam ediyor. Bize Alt Yapı ve Koordinasyon Merkezi tarafından teslim edilen sokaklar en kısa zamanda hemen yapılıp bitirilmektedir. Yani vatandaşımızda bizimle ilgili herhangi bir şikayet vuku bulmamıştır. Alt Yapı Koordinasyon Merkezi’nde yani elektrik, su, kanalizasyon ve Telekom tarafından teslim edildiği takdirde biz hemen oranın en kısa zamanda yapılması noktasında gerekli müellif firmalarımız olsun, kendi teknik ekibimiz olsun gerekli çalışmalar yapılıyor. Bugünde Fırat Mahallemizdeki sokaklarımızda bir tarafta kilit taş çalışması, bir taraftan bordür çalışması, diğer tarafta da asfalt çalışmaları sürdürülüyor. İlçemiz diğer muhtelif yerlerinde de buna benzer çalışmalar sürmektedir. Bu çalışmalardan dolayı ilgili ekiplerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca mahalle sakinlerine ve mahallemiz sahiplerine hayırlı olsun” ifadelerinde bulundu.

HABER MERKEZİ