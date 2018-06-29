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Fırat Kalkınma Ajansı, 51 projeden 21’ini başarılı buldu

Fırat Kalkınma Ajansı, 2018 Yılı Turizm ve Endüstriyel Gelişme Mali Destek Programı sonuçları açıkladı. Program kapsamında teknik ve mali değerlendirme aşamasına geçen 51 projeden 21’i asil olarak başarılı bulundu. 

Fırat Kalkınma Ajansı, 51 projeden 21’ini başarılı buldu

Fırat Kalkınma Ajansı, 2018 Yılı Turizm ve Endüstriyel Gelişme Mali Destek Programı sonuçları açıkladı. Program kapsamında teknik ve mali değerlendirme aşamasına geçen 51 projeden 21’i asil olarak başarılı bulundu. 

29 Haziran 2018 Cuma 18:51
Fırat Kalkınma Ajansı, 51 projeden 21’ini başarılı buldu

2018 yılı Turizm ve Endüstriyel Gelişme Mali Destek Programı kapsamında sunulan projelerin, ön incelemeleri tamamlandıktan sonra teknik ve mali değerlendirmeleri ajans dışından bağımsız değerlendiriciler tarafından yapılarak Değerlendirme Komitesi tarafından kontrol edildi. Gerekli inceleme ve değerlendirmelerin ardından Fırat Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu tarafından başarılı projeler onaylandı. 
Turizm ve Endüstriyel Gelişme Mali Destek Programı kapsamında toplam 51 proje teklifi alındı. Ön inceleme aşamasından başarılı bulunduktan sonra teknik ve mali değerlendirme aşamasına geçen 51 projeden 21’inin asil olarak başarılı bulunduğu belirtildi. Değerlendirme 4 adet proje ise yedek olarak belirlendi. 
Bağımsız Değerlendiriciler ve Değerlendirme Komitesi tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu başarılı olamayan projelerin sahiplerine de yazılı olarak bilgi verileceği açıklandı. Ayrıca sözlü olarak bilgi almak isteyen başvuru sahiplerinin ise randevu almak suretiyle Ajans uzmanlarıyla görüşerek bilgi alabilecekleri ifade edildi. 
Asil listede yer alan başvuru sahipleri ile yapılacak sözleşmelere ve proje uygulama takvimine ilişkin duyuru ve bildirimlerin daha sonra yapılacağı belirtilirken asil listede yer alan başvuru sahipleriyle herhangi bir sebeple sözleşme imzalanmaması halinde, yedek listedeki başvuru sahiplerinin sıra ile sözleşmeye davet edileceği de kaydedildi. 
Kabul edilen 21 proje arasında ise Malatya’dan 8 proje bulunuyor. Bu projeler ise Akçadağ, Hekimhan, Doğanşehir, Yeşilyurt ve Arguvan Belediyeleri ile Malatya 1.Organize Sanayi Bölgesi, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve İnönü Üniversitesi'ne ait. 
Turizm ve Endüstriyel Gelişme Mali Destek Programında Elazığ’dan 4, Bingöl’den 7 Tunceli’den ise 2 proje başarılı bulundu.

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaFIRAT KALKINMA AJANSI
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