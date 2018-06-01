Fırat EDAŞ'ta Ramazan mesaisi

Fırat EDAŞ, Ramazan ayında da kesintisiz enerji sağlamak için mesai yapıyor. Meydana gelebilecek olası arızalar nedeniyle tüketicilerin mağduriyet yaşamasını önlemek amacıyla 24 saat görev başında olan Fırat EDAŞ ekipleri, bakım onarım çalışmalarına hız verdi.

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte önem kazanan sahur ve iftar vakitlerinde, tüketici mağduriyetinin söz konusu olmaması için trafo, pano ve bağlantı noktaları kontrol edilerek, olası arızalara karşı öngörülebilen tüm tedbirler alınıyor.

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