Finalist projeler belli oldu

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, T.C Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Malatya Valiliği’nin katkılarıyla 8.’si düzenlenecek Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında 11-15 Kasım 2018 tarihinde gerçekleşecek Malatya Uluslararası Film Platformu’nda ön jüri tarafından seçilen 8 proje açıklandı.

Malatya Uluslararası Film Platformu Senaryo Geliştirme Destek Finalistleri

Beyaz Ekmek / Murat Eroğlu

Bir Tutam Karanfil / Bekir Bülbül – Büşra Bülbül

İntiharımdan Kocam Mustafa Sorumludur / Cüneyt Karakuş

Itirilmiş “Cənnət” (Kayıp “Cennet”) / Ferec Süleymanov

Nisyan Makamı / Ayşe Nur Gençalp

Qurd (Kurt) / Rufat Kerimzade

Rəqqas (Rakkas) / Orhan Ağazade

Zamanımızın Bir Kahramanı / Miraç Atabey

Mesut Uçakan (Türkiye/Senarist/Yönetmen),Mohammad Attebai (İran –Distribütör) ve Orxan Fikretoglu’dan (Azerbaycan – Yazar/Senarist/Yönetmen)oluşan ana jüri tarafından seçilecek 3 proje, 30’ar Bin TL Senaryo Geliştirme Destek Ödülü alacaklar.