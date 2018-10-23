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Finalist projeler belli oldu

8. Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında bu yıl ilk kez Azerbaycan işbirliğiyle gerçekleşecek ve uluslararası projelerin yarıştığı Malatya Uluslararası Film Platformu’nun finalistleri belli oldu.

Finalist projeler belli oldu

8. Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında bu yıl ilk kez Azerbaycan işbirliğiyle gerçekleşecek ve uluslararası projelerin yarıştığı Malatya Uluslararası Film Platformu’nun finalistleri belli oldu.

23 Ekim 2018 Salı 11:07
Finalist projeler belli oldu

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, T.C Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Malatya Valiliği’nin katkılarıyla 8.’si düzenlenecek Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında 11-15 Kasım 2018 tarihinde gerçekleşecek Malatya Uluslararası Film Platformu’nda ön jüri tarafından seçilen 8 proje açıklandı.

Malatya Uluslararası Film Platformu Senaryo Geliştirme Destek Finalistleri

Beyaz Ekmek / Murat Eroğlu

Bir Tutam Karanfil / Bekir Bülbül – Büşra Bülbül

İntiharımdan Kocam Mustafa Sorumludur / Cüneyt Karakuş

Itirilmiş “Cənnət” (Kayıp “Cennet”) / Ferec Süleymanov

Nisyan Makamı / Ayşe Nur Gençalp

Qurd (Kurt) / Rufat Kerimzade

Rəqqas (Rakkas) / Orhan Ağazade

Zamanımızın Bir Kahramanı / Miraç Atabey

Mesut Uçakan (Türkiye/Senarist/Yönetmen),Mohammad Attebai (İran –Distribütör) ve Orxan Fikretoglu’dan (Azerbaycan – Yazar/Senarist/Yönetmen)oluşan ana jüri tarafından seçilecek 3 proje, 30’ar Bin TL Senaryo Geliştirme Destek Ödülü alacaklar. 

HABER MERKEZİ

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8. Malatya Uluslararası Film FestivaliUluslararası ProjeleriMalatya Uluslararası Film Platformu
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