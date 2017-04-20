Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatının filosuna yeni araçlar katılacak. Filoya katılacak olan yeni itfaiye araçlarıyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı M. Hanifi Acar, önemli açıklamalarda bulundu.

Malatya’da yüksek katlı binaların bulunduğunu dile getiren ve 42 metrelik, tam donanımlı, son merdiveninin son 3 metresinin katlanabildiği bir merdivenli araç alacaklarını dile getiren Başkan Acar, aracın ihalesinin yapıldığını açıkladı.

TESLİMAT ARALIK AYINDA

240 günlük teslimat süresinin başladığını dile getiren Başkan Acar, “42 metrelik, tam donanımlı, son 3 metresi kırılabilen, gelişmiş bir teknolojiyle imal edilen bir merdivenli aracımızın ihalesi yapılmıştı. 11 Ocak itibariyle teslim günü başladı. Fakat bu araçlar her yerden alınabilecek araçlar değil. Tamamen şartname doğrultusunda imalatı yapılan araçlar. Almanya’da bir firma tarafından bu araçlar üretiliyor. 240 günlük teslimat süresi başladı. Ve inşallah araçlarımız aralık ayı gibi elimizde olacak. Bu araçlarımızı Malatyalıların hizmetine sunmuş olacağız” diye konuştu.

10 ARAÇ ALIMI DAHA YAPILACAK

10 itfaiye aracının daha alınacağını belirten Başkan Acar, “10 kadar bir araç alımı daha yapılacak. Bunlardan 5 tanesi öncü araç dediğimiz araçlar. Bu araçlar da gelişmiş bir sistemle üretildi. Suyu fluoride ederek kullandığı için bire on kadar söndürme gücü artıyor. Bu araçların Türkiye’de imalatı yapıldığı için bizler bu konuda seviniyoruz. 4x4 arazi tipli araçların üzerine bunları konuşlandıracağız. Ve bilhassa orman yangınlarında, anız yangınlarında uzak mahallelerimizin ulaşımında, ilçelerde bu araçları kullanacağız. Bu araçlar tek kişinin kullanabildiği araçlar. Mesela şoför aracı durdurup üzerinde 40 metre çıkrık hortumu alarak tek başına yangına müdahale edebilir. Çok fonksiyonlu ve dünyada ve Türkiye’de öncü aracı olarak geliştirilen güzel bir sistem” şeklinde konuştu.

ARAÇLAR YILSONU GİBİ ELİMİZDE OLACAK

“Geçen yıl 8 tane almıştık, şimdi 5 araç daha alarak, aracı olmayan ilçelerimizde kullanmak istiyoruz” diyen Başkan Acar, şunları kaydetti:

“Öte yandan 5 tane de merdivenli araç alacağız. Bu araçların merdivenleri de 24-28 metre civarında. Şehrimizin yüzde 70 ve 80’nine, ilçelerimizin de yüzde 95’ine hitap edebilecek merdivenli araçlar bunlar. Bu merdivenli araçlarımızı ilçelerimizde kullanmak için alıyoruz. İlçelerimizde zaten merdivenli araçlarımız var ama merdivenli aracı olmayan birkaç ilçemiz var. Bu araçları da oralara tahsis edeceğiz. Her ilçede bir merdivenli araç bulundurmak istiyoruz. Kale ve Yazıhan gibi ilçelerimizde bu aracımız yok. Bu ilçeler bize yakın olduğu için yüzde 100 sıkıntı olmuyor. 5 öncü araç ve 5 tane de merdivenli aracımız teşkilatımıza takviyesi yapıldığında önümüzdeki dönemde ciddi bir rahatlama olacağı kanaatindeyiz. İtfaiye araçları hazırlanan şartname doğrultusunda alınıyor. Şu anda bizler şartnameleri hazırladık. Mayıs ayında ihale yapmayı planlıyoruz. İnşallah bu araçlar da yılsonu gibi elimizde olacak.”

18 İTFAİYE ŞUBEMİZ BULUNUYOR

Toplam 54 itfaiye aracının bulunduğunu söyleyen Başkan Acar, “Şu anda filomuzda toplam 54 tane itfaiye aracımız var. Toplam 18 tane nöbet tutuğumuz şubemiz var. Bu şubemizin 4’ü merkez ilçemizde. Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerimizde 2’şer tane. Ve her ilçe merkezimizde birer tane şubemiz var. Sürgü, Ayvalı ve Erkenek’teki nöbet noktalarında da birer itfaiye aracı bulunduruyoruz” dedi.











MUTLU SARIGÜL