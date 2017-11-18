Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı’nda düzenlenen ve birçok ödülün sahiplerini bulduğu kapanış törenine Malatya Vali Vekili Ali Sakar, Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu, Kırgızistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi İbragim Dzhunusov, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, ünlü oyunca Oktay Kaynarca’nın yanında birçok ünlü oyuncu, yönetmen, kaymakamlar, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, STK temsilcileri ve birçok sinema sever katıldı.

Sinema dünyasının ünlü isimlerinin ve davetlilerin Malatya Nikah Sarayı'ndaki tören öncesi kırmızı halıda yürüyerek basın mensuplarına poz vermesi ve törenin gerçekleştirildiği salona geçilmesiyle başlayan kapanış töreninin sunuculuğunu oyuncular Ceyda Düvenci Şakrak ile Bülent Şakrak yaptı. Bir hafta süren festivalden kesitlerin izleyicilere sunulmasıyla devam eden törende ilk konuşmayı Festival Direktörü Suat Köçer yaptı.

Çok güzel bir tablo bulunduğunu ve bu tabloda birçok insanın emeğinin olduğunu ifade eden Köçer, Malatya halkına çok çok teşekkür ettiğini söyledi.

BAŞKAN ÇAKIR’A TEŞEKKÜR

Köçer, “Dolu dolu salonlar, uzun uzun kuyruklar, izdihamlar biraz çalışan arkadaşlarımızı zorlasa da festival heyecanının ne kadar güzel bir şey olduğunu gördük. Ve tabi ki festivalimizi düzenleyen belediyeye, değerli başkan Ahmet Çakır'a aynı zamanda belediyenin çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Bunun yanında ekibime de teşekkür ediyorum. Sizlere de iyi akşamlar diliyorum” dedi.

UMUYORUZ MALATYA'DAN GÜZEL ANILARLA AYRILIRLAR

Herkese “Hoşgeldiniz” diyerek sözlerine başlayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da, “Bu kadar güzel sanatçı topluluğunu, sanat camiasının insanlarını Malatya'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Bir haftadır burada çok değerli sanatçılarımız, sinema yazarlarımız var. Umuyoruz Malatya'dan güzel anılarla ayrılırlar. Festivalin geçmiş yıllardakine göre daha kapsamlı olduğunu görmek gayet onur verici. Tabi ki salonların dolması, değerli hemşerilerimin Film Festivaline olan ilgisini gösterdi ve bu da festivalin amacına uygun şekilde yapılmasının bir göstergesi oldu. Biz bir yandan film festivalini düzenlerken insanlara nasıl katkı sağlayabilir, ülkeler arasında ki ilişkilerde ekonomisi ve sanatı güçlü olan ülkelerin baskın bir karakterde olduğunu izlemliyoruz. Sinemamızın yerelden büyüyerek, yerelde güçlenmesini, yerel dinamiklerini, burada yerel konulu bir aile filmine ödül vermemiz dolayısıyla Anadolu’yu, özümüzü anlatan bir film festivaline gideceğine inanıyorum. Katkı sağlayan herkese yürekten teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

SOSYAL BİLİMCİ OLARAK FİLMLERE BAKIYORUM

“Buraya ben Maliye Bakanlığını temsil etmekten daha ziyade Ahmet Başkanımızın arkadaşı olarak geldim” diyen Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu ise, sözlerine şöyle devam etti:

“Etkinliğinizin varlığını Sayın Başkanım söyledi. Sonuçlarına bakmaya geldik. Başkanımızın başta olmak üzere katkı sunan bütün arkadaşları tebrik ediyorum. Bir izleyici, vatandaş ve kültür sahibi olarak ve biraz da sosyal bilimci olarak filmlere bakıyorum. Filmlerde görmüş olduğumuz karakterlerin, yazılan senaryoların ailemiz, çocuklarımız, toplumumuz, kültürümüzle yakınlığı ölçüsünde filmlerin içeriğini kendimizde belirliyoruz. Yapmış oldukları hareketleri çocuklar, arkadaşlarla birlikte biz de yapıyoruz. Bugün anlıyorum ki sizler bizim evlerimizin, çocuklarımızın odalarının en önemli yerlerinde duruyorsunuz. Aynı zamanda da en önemli zamanlarımızı alıyorsunuz. Aynı zamanda sizler bize çok şey de öğretiyorsunuz. İyi izledim ve biraz da eleştirel bakmaya çalıştım. Aynı zamanda bizlere bir yol çiziyorsunuz, yüreklerimizi şekillendiriyorsunuz, hafızalarımızı yeniliyorsunuz. Geçmişimizi bugüne, bugünümüzü yarına taşıyorsunuz. Sizler bazı zamanlar bizlere umut oluyorsunuz. İyi ki varsınız değerli dostlar. İyi ki evimizdesiniz ve sileri seyrediyoruz. Gelişmiş olmak sadece maddi medeniyeti geliştirmek değil, sanatın içerisinde olduğu, kütüphanelerin, arşivlerin içerisinde olduğu bir memleket gerçekten gelişmiş bir memlekettir.”

TÜRKLER VE KIRGIZLAR BİR BÜTÜNÜZ

Film Festivalini organize edenleri tebrik eden Kırgızistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi İbragim Dzhunusov da, “Öncelikle hepinize Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi olarak şahsen ve Kırgız kardeş halkı olarak selamlıyorum. Muhteşem Malatya'yı, muhteşem film festivalini yapanları tüm kalbimle tebrik ediyorum ve teşekkürlerimi sunuyorum. Kırgızistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke Türkiye'dir. Aynı zamanda Kırgızistan'da da Türkiye'nin ilk elçiliği açılmıştır. Biz iki ülke eski zamandan beri, akraba, dost, kardeşiz. Ülkemizden ünlü sanatçılarımız burada. Ve biz bundan çok memnunuz. Türkiye'nin de Kırgızistan'ın bayrağı da kırmızı. Türkiye'nin bayrağında ay ve yıldız; Kırgızistan bayrağında ise, sadece güneş var. Ay, yıldız 12 saat; güneş de 12 saat beraber 24 saat eder. Türkler ve Kırgızlar 24 saat bir bütünüz, tümüz. 2 ülkenin, kültürü, tarihi, dini, dili bir. Alışverişte pazarımız bir, öyleyse mezarımız da bir. Herkese tekrar teşekkür ediyorum ve hepimizi Allah korusun” ifadelerini kullandı.

YAPIM, YAPIMCI VE SANATÇILARIMIZI TEBRİK EDİYOR

Son olarak söz alan Malatya Vali Vekili Ali Sakar da, “Öncelikle il dışında olduğundan gelemeyen ve üzüntülerini bildiren valimizi ifade etmek istiyorum. Yerli ve yabancı filmler sinemaseverlerle buluştu. Ve onların beğenisine talip oldu. Malatya film festivali ile birlikte artık bir marka haline gelmiş durumda. Ve önümüzdeki yıllarda da bu marka değerini uluslararası alanda artarak yükseleceğine inanıyorum. Film festivalini teşrifleri ile onurlandıran tüm sinema emekçilerimize, sinemaseverlere ve konuklarımıza teşekkür ediyorum. Yapım, yapımcı ve sanatçılarımızı tebrik ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum” diye konuştu.

ÖDÜLLER ALINDI

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Törende, Ilgar Najaf’ın yönettiği “Nar Bağı”, Uluslararası Yarışmada; Onur Saylak’ın yönettiği “Daha” ise Ulusal Yarışmada “En İyi Film” ödülünü aldı. “İşe Yarar Bir Şey” filminde oynayan Başak Köklükaya Ulusal Yarışmada, “En İyi Kadın Oyuncu” seçilirken, “En İyi Erkek Oyuncu Kristal Kayısı Ödülü”nün sahibi ise “Daha” filmindeki performansıyla Ahmet Mümtaz Taylan oldu. İran sinemasının güçlü kadın yönetmeni Rahkshan Bani Etemad ise Onur Ödülü aldı.

Onur Ödülünün ardından bu yıl ilk kez festival kapsamında gerçekleştirilen Malatya Film Platformu Yapım Destek Ödülleri de sahiplerini buldu. Gecede TRT Ön Alım Yapım Destek Ödülü’nü TRT Genel Müdür Yardımcı Tuncay Yürekli, Hakkı Kurtuluş, Melik Saraçoğlu ve Aslı Erdem’in “Birlikte Öleceğiz” projesine verirken, Ertem Eğilmez Aile Filmleri Yapım Destek Ödülü ve 100 bin TL (Yüzbin) para ödülünün sahibi Alp Kamber ve Kâmil Koç’un “Julia'ya Aşık Olmak” isimli projesi oldu.Ertem Eğilmez Aile Filmleri Yapım Destek Ödülü’nü Ertem Eğilmez ailesi adına Arzu Film Genel Müdürü Kâmil Çevikalp takdim etti.

Gecede daha sonra Ulusal ve Uluslararası Kısa Metraj Film Yarışması’nın kazananlarına geçildi. Uluslararası Kısa Metraj Yarışması’nın “En İyi Filmi”ni Reşat Strick açıkladı. Ödül yönetmenliğini Diana Lu’nun yaptığı “Annemle Geçen Bir Yaz” (Summer Time with My Mother) filmine verildi.

ULUSAL KISA METRAJ YARIŞMASININ KAZANANLARI

Ulusal Kısa Metraj yarışmasının kazananları ve ödül verenleri şöyle sıralandı: Ulusal Kısa Metraj Jüri Özel Ödülü Vadi’nin (Salih Toprak - Can Erkan) olurken ödülünü Yapımcı Yonca Ertürk, Ulusal En İyi 3. Kısa Film ödülünü alan “Toprak”a (Onur Yağız) Sinema Yazarı Fırat Sayıcı, Ulusal Kısa Metraj En İyi İkinci Film Ödülü’nü almaya hak kazanan “Bir İş Görüşmesi Hikayesi”nin (Alkım Özmen) ödülünü Yönetmen ve Yapımcı Zeynep Gülru Keçeciler verdi. Ulusal En İyi Kısa Film Ödülünü ise Ayris Alptekin’in “Kot Farkı” filmi aldı. Alptekin, ödülü sinema yazarı Sidar Serdar Karakaş’tan aldı. Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması’nda ‘En İyi Kısa Film’e Kristal Kayısı Ödülü ile 5 bin TL para ödülü verildi. Yarışmada ikinci filme 3 bin, üçüncü film ise 2 bin TL ile ödüllendirildi.

NETPAC Asya Filmleri Ödülü ise, ayrıntılı ve sofistike sinematik araçları kullanarak, yalnızca Türk azınlıkların zorlu gerçekliğini değil, aynı zamanda zulüm gören gerçekleri de dokunaklı bir şekilde ortaya koyduğu gerekçesiyle “Mavi Sessizlik” filminin oldu. Ödül, filmin yönetmeni Bülent Öztürk’e Jeffrey Jeturian tarafından takdim edildi.

ULUSLARARASI EN İYİ FİLM, “NAR BAĞI”

Festivalde bu yıl Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Film Ödülü anlatı yapısı, şiirsel dili, derin insancıllığından, özellikle yıllarca belleklerden silinmeyecek son sahnesi ve diğer unutulmaz imgelerinden ötürü Ilgar Najaf’nın yönettiği “Nar Bağı” (Pomegranate Orchard) filmine verildi. Ödülü sahibine teslim eden Uluslararası Jüri Başkanı Nacer Khemir oldu. “Nar Bağı” filmi Kristal Kayısı Ödülü’nün yanı sıra 15 bin Euro para ödünün de sahibi oldu.

Kristal Kayısı Jüri Özel Ödülü ise festivalin uluslararası jüri üyesi Fatemeh Motamed Arya tarafından “Daha” adlı filmdeki çarpıcı ve güçlü performansı için genç yetenek Hayat Van Eck’e takdim edildi.

Ödül Gecesi’nde SİYAD ÖDÜLÜ’nün sahibi ise insanlığın güncel ve ertelenemez sorunlarına yaklaşımındaki tutarlı, dengeli ve sağaltıcı bakış açısı ve işlenmesi zor konuyu yalın bir dille sinemalaştırmasındaki başarısı nedeniyle Semih Kaplanoğlu’nun yönettiği “Buğday” filminin olurken, Kemal Sunal Halk Ödülü ise Ümit Ünal’ın yönettiği “Sofra Sırları” filminin oldu.

Festivalde bu yılın Ulusal Uzun Metraj Yarışması’nın kazananları, Kristal Kayısı Ödüllerini birbirinden değerli isimlerden aldılar.

Ulusal Yarışma En İyi Film Ödülü’nü açıklamak üzere sahneye Festival Başkanı ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır geldi. En iyi film ödülüne Onur Saylak’ın yönettiği “Daha” filmi layık görüldü. Onur Saylak “En İyi Film Kristal Kayısı Ödülü ve 100 bin (yüz bin) TL para ödülünü Çakır’dan aldı.

“ÖDÜLÜMÜ TÜM KADINLAR İÇİN ALIYORUM”

“İşe Yarar Bir Şey” filmi ile Ulusal Yarışma’da “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü alan Başak Köklükaya yaptığı konuşmada, “Her seferinde kendimi sakinleştirmeye çalışıyorum. Çok heyecanlanıyorum. Bu heyecan bir taraftan da çok hoşuma gidiyor. Tüm oyuncu arkadaşlarımla bu heyecanımı paylaşıyorum. Bir kez daha çok gururlandım. Pelin Esmer ve Barış Bıçakçı’ya çok teşekkür ediyorum. Ben de bu ödülü ekibim adına alıyorum ve bir de tüm kadınlar için alıyorum.”

Ulusal Uzun Metraj Yarışma Jüri Özel Ödülü’nün sahibi ise Yasemin Küçükçavdar’ın yönettiği “Eksi Bir” filmi oldu. En İyi Senaryo Kristal Kayısı Ödülü ve 15.000 (On Beşbin) TL Para ödülü ise büyük bir hikâyeyi küçük harflerle yazan, bu mütevazi üslubuyla da bizi kendine borçlu bırakan “Sarı Sıcak” filminin senaristi Fikret Reyhan'a verilirken, Fahri Kayahan En İyi Müzik Kristal Kayısı Ödülü ve 10 bin TL para ödülü “Kırık Kalpler Bankası” filmi ile Korhan Futacı’nın oldu. En İyi Görüntü Yönetmeni Kristal Kayısı Ödülü “Buğday” filmi ile Giles Nuttgens aldı.

MUTLU SARIGÜL