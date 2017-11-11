Görüş ve filmleriyle “Ulusal Sinema” akımının öncülüğünü yapan, Türkiye Sineması’nın halktan kopmadan kendi kimliği ve gerçeğiyle özgün yerini oluşturması yolunda unutulmaz filmlere imza atan usta yönetmen Halit Refiğ, 7. Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında, anlamlı bir etkinlikte anılacak. 10 Kasım Cuma günü gerçekleşecek programda Halit Refiğ’in çok özel iki filmi, “Teyzem” (1986) ve “Karılar Koğuşu” (1989) gösterilecek, ardından dostları büyük ustanın sineması ve dünyaya bakışını konuşacak.

HALİT REFİK ANISINA PANEL DÜZENLENECEK

Festival etkinlikleri kapsamında ‘Teyzem’ ve ‘Karılar Koğuşu’ filmlerinin gösteriminin ardından, Halit Refiğ’in anılacağı bir panel düzenlenecek. Panele Halit Refiğ’in eşi Gülper Refiğ, yakın dostu, usta oyuncu Hülya Koçyiğit ile senarist ve yönetmen Ümit Ünal konuşmacı olarak katılacak. Panelin moderatörlüğünü ise 7. Malatya Uluslararası Film Festivali Direktörü, sinema yazarı Suat Köçer üstlenecek.



Zamanın toplumsal gerçekçilik eğilimli ilk filmleri ve odak noktası sıklıkla Anadolu insanının sorunları, iç göç olgusu, sosyal adaletsizlik gibi konuları işleyen filmleri ile Refiğ, 1965 yılından sonra çektiği filmlerle daha sonra “Ulusal Sinema” olarak adlandırılacak “Halk Sineması” kavramını ortaya koydu. Tanıştığı Kemal Tahir’in görüşlerinden etkilenerek düşünce hayatı ve sinemasını büyük ölçüde Kemal Tahir’in düşünceleri doğrultusunda şekillendiren Refiğ, söyleşilerinde Kemal Tahir’e duyduğu hayranlık, saygı ve minneti sıklıkla dile getirdi.

İLK GÖSTERİLECEK FİLM: TEYZEM

Festival kapsamında Halit Refiğ’in anısına gösterilecek filmlerden ilki ise senaryosu Ümit Ünal tarafından yazılan, başrolünde dönemin popüler oyuncularından Müjde Ar’ın yer aldığı, 1986 yılı yapımı “Teyzem” filmi olacak.

Psikolojik sorunlar yaşayan bir genç kadının ve yeğeninin çevresinde bir dönemi toplumsal ve siyasal yapısıyla en güzel şekilde anlatan, sinemamızın başyapıtlarından biri olan filmde Müjde Ar’a Mehmet Akan, Necati Bilgiç, Tomris Oğuzalp ve Yaşar Alptekin gibi isimler eşlik ediyor. Film, 27. Altın Portakal Film Festivali’nde Halit Refiğ’e En İyi Yönetmen, Müjde Ar’a da En İyi Kadın Oyuncu ve ödüllerini kazandırmıştı.

Türk sinemasının kimliğini her daim bağrından çıktığı halkın arasında araması gerektiğine inanan Refiğ’in filminin oyuncu kadrosunda Hülya Koçyiğit, Kadir İnanır, Perihan Savaş, Erol Taş ve Tuncer Necmioğlu yer alıyor.

İHA