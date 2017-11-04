Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Malatya Valiliği’nin katkılarıyla, 9-16 Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 7. Malatya Uluslararası Film Festivali için artık tüm hazırlıklar tamamlandı. Festival Direktörü Suat Köçer, yaklaşık 8 aydır sürdürdükleri hazırlıkları tamamladıklarını ve heyecanla festival gününü beklediklerini söyledi.



DOLU DOLU BİR PROGRAM HAZIRLANDI

Malatya Uluslararası Film Festivali’nin bu yıl çok dolu bir içeriğe sahip olduğunu ifade eden Köçer, 9 Kasım’dan 16 Kasım’a kadar Malatya’nın tüm yönleri ile sinemaya doyacağını söyledi. Çok sayıda ulusal ve uluslararası kısa ve uzun filmlerin festivalde yer alacağını kaydeden Koçer, “Çok değerli yönetmenlerin filmlerinden oluşan seçkiler ve sineme severler için çok özel etkinlikler var. Festival heyecanını daha geniş kitlelere ulaştırmak için ayrı bir çaba sarf ettik. Çocuklar, gençler, kadınlar ve öğrenciler için ayrı seçki ve etkinlikler hazırladık. Söyleşiler, paneller, eğitimler, özel gösterim ve programlar var. Dezavantajlı sinemaseverleri unutmadık. Bu yıl onlar için daha fazla film ve daha fazla gösterim hazırladık. Malatyalıların ve Malatya’ya gelen sinemaseverlerin burada dolu dolu bir hafta geçireceklerine inanıyorum” dedi.



FESTİVALDE BU YIL SÜRPRİZLER VAR

Önceki yıllara baktıklarında festivale her yıl ilginin daha da arttığını dile getiren Köçer, “Bu yıl hem film festivalinin içeriğinin genişliyor olmasından kaynaklı hem de bir takım yenilikler ve sürprizlerle birlikte sinemaseverlerin festivale olan ilgilerinin daha yoğun olacağına inanıyorum” ifadelerine yer verdi.

Malatyalıların festivale dahil olması adına bu yıl bir çok yenilik yaptıklarını da belirten Festival Direktörü Suat Köçer, “Belki Köye Bir Film Gelir” projesi ile festivalden seçilen önemli filmler 4 ilçede sinemaseverlerle buluşacak. Aynı zamanda Üniversiteyi de dahil ederek film seyretme ve festivale katılma alanını genişlettik” şeklinde konuştu.



MALATYA FİLM PLATFORMU İLE PROJELER DESTEKLENECEK

Festivalin bu yıl en önemli yeniliklerinden birinin Malatya Film Platformu olduğunu ifade eden Köçer, bu kapsamda yapım aşamasındaki projelerin destekleneceğini kaydetti. Film Platformu ile aile filmlerine ‘Ertem Eğilmez Aile Film Desteği’ ile doğrudan 100 bin TL nakit desteği sunulacağını ifade eden Köçer, ayrıca festivalin partnerlerinden olan TRT’nin de yapım desteğinin olacağını kaydetti. Platforma başvurunun beklenenin üzerinde gerçekleştiğini hatırlatan Köçer, yurtiçi ve yurtdışından ağırlayacakları ustalarla platformda eğitim ve söyleşiler de düzenleyeceklerini belirtti. Köçer, Malatya Film Platformu’nun tüm aşamalarıyla tamamlandığını ve festivalin önemli çekim merkezlerinden biri olacağını söyledi.

Festivalde yine bu yıl çok renkli bir başlık olan ‘Festival geldi’ bölümünün de yer alacağını ifade eden Köçer, “Bu proje ile otizmli çocuklar, hastanede ağır kronik hastalığı olan çocuklar, huzurevinde kalan yaşlılarımız, Konteyner kentte kalan Suriyeli misafirlere de özel gösterimlerimiz olacak” dedi.



YARIŞACAK FİLMLER İLK KEZ TÜRKİYE’DE

İnönü Üniversitesi ile de özel bir etkinlik gerçekleştireceklerini vurgulayan Köçer, öğrenci-usta buluşmaları kapsamında ünlü isimlerin öğrenciler ile bir araya geleceğini söyledi. Yine Uluslararası sinemanın önemsediği bazı akademisyenlerin de Malatya’da olacağının altını çizen Köçer, ulusal ve uluslararası yarışmalarda çok önemli 24 filmin festivalde yarışacağını söyledi. Uluslararası yarışma filmlerinin tamamının Türkiye’de ilk kez gösterileceğini de belirten Köçer, oyuncu ve yönetmenlerin de festivale davet edildiğini söyledi.

“YILDIZLAR KARMASI OLACAK”

Malatya Uluslararası Film Festivali’nin, takvim açısından sona doğru yer almasının da güzel bir avantajı olduğunu ifade eden Köçer, “Yıl içinde festivallerde yarışan ve öne çıkan filmler bizim festivalde bir araya geliyor, adeta bir yıldızlar karması gibi bir ortam oluşuyor. Dolayısıyla yılın en önemli filmleri burada yarışıyor. Bu anlamda da ben Malatya Uluslararası Film Festivali’nin özel bir yerinin olacağını düşünüyorum” sözlerini kaydetti.

Bu yıl yine ünlü isimlerle minder söyleşilerinin olacağını kaydeden Festival Direktörü Köçer, aynı zamanda televizyon dünyasının tanınmış isimlerinin de festivalin konuğu olarak Malatyalılarla buluşacağını belirtti.

40’INCI YILLARINI MALATYA’DA TAÇLANDIRACAKLAR

Bu yıl onur ödülüne layık görülen Belkıs Özener, Halil Ergün ve Mesut Uçakan’ın sinemada 40’ıncı yıllarını geride bıraktıklarını dile getiren Köçer, bu nedenle festivaldeki buluşmanın da çok anlamlı bir buluşma olacağını söyledi. Köçer, yurtdışından üç önemli ustaya daha onur ödülü takdim edeceklerini söyledi.

Artık festivalin seyirciyle buluşma vaktinin geldiğini kaydeden Köçer, “Bütün Malatyalıları ve çevre illerde yaşayan sinemacıları, sinemaseverleri festivalin heyecanını yaşam ak isteyen herkesi Malatya’ya bekliyoruz” diye konuştu.

İHA