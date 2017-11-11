7. Malatya Uluslararası Film Festivali etkinlikleri kapsamında Film Festivali heyeti Malatya Beydağı Konaklama Tesislerini ziyaret etti. Burada konuşan ve “Burada olmaktan çok huzurlu ve memnunum” diyen Ulusal Film Yarışması Jüri Başkanı sanatçı Hülya Koçyiğit, “Biz kendi kültürümüzle bize yakışanı yapıyoruz. Bence dünyaya da çok doğru bir örnek gösteriyoruz” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Malatya Uluslararası Film Festivali düzenlenen etkinliklerle başladı. Bu kapsamda Malatya’ya gelen 7. Malatya Uluslararası Film Festivali heyeti Malatya Beydağı Konaklama Tesislerini ziyaret ederek, Suriyeli sığınmacılarla bir araya geldiler. Ziyarette Vali Yardımcısı İdris Akça, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Ulusal Film Yarışması Jüri Başkanı Sanatçı Hülya Koçyiğit, Türk sinemasının usta yönetmenlerinden Mesut Uçakan, Yönetmen Nazif Tunç, Tiyatro sanatçısı ve Oyuncusu Halil Ergün, Festival Yönetmeni Suat Köçer, Oyuncu Emre Kahraman, Gökhan Mumcu, Atılay Uluışık katıldı.

Burada ilk konuşmayı Vali Yardımcısı İdris Akça yaptı. “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucularından olan İsmet İnönü, ülkemizin dünya ile bütünleşmesini sağlayan Turgut Özal’ın, ‘bana ne yaparsanız yapın ama bırakın istediğim gibi güleyim’ diyen Kemal Sunal’ın, bu toprakların yetiştirdiği ‘Uyan sunam uyan’ diyen Fahri Kayahan’ın memleketi Malatya’da bulunmaktasınız” diyerek, aynı şekilde savaştan kaçan Suriyeli misafirleri Malatya’nın bağrına bastığını söyledi.

ÖNEMLİ İSİMLER KONUĞUMUZ…

Sanatçıların konteyner kenti ziyaret etmelerinin anlamlı olduğunu dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, “Bugün çok önemli konuklarımızı Malatya’da ağırlıyoruz. Kendileriyle gurur duyduğumuz sinema sanat camiasının önemli isimleri konuğumuz. Malatya 7. Uluslar arası Film Festivali’ne Malatya’mız ev sahipliği yapıyor. Bu vesileyle de çok değerli sanatçılarımızı Malatya’da ağırlamış oluyoruz. Aslında bugün burayı ziyaret etmeleri de son derece anlamlı. Bu açıdan da ayrıca teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

DÜNYAYA DA ÇOK DOĞRU BİR ÖRNEK GÖSTERİYORUZ

“Bugün bulunduğumuz Malatya şehrinin bu konteynır kentinde barınan 10 binin üzerinde Suriyeli misafirlerimize gösterilen özen, dikkat benim de çok ilgimi çekti” diyen Ulusal Film Yarışması Jüri Başkanı sanatçı Hülya Koçyiğit, şunları kaydetti:

“Onun için ziyaret etmek istedim. Avrupa’nın ya da batının belki de bugüne kadar alabildiği sadece bizim ülkemizde bir tek şehirde barınıyor. Bu çok önemli, bu Türk insanının insanlığa bakışını temsil ediyor. Her şeyden önce bu nedenle biz kendimize gurur duymalıyız. Çünkü biz her şeyden önce insanlığımızı yaşıyoruz. Vatansız kalan sadece canını kurtulabilmek için hayatta kalabilmek için ölümü dahi göze alıp yollara çıkan bu insanlara görevimizi yerine getiriyoruz. Bununla ilgili ben görevlilere teşekkür ediyorum. Onların bulundukları yerde kendi kültürünü yaşamalarını, kendi dinlerini yaşayabilmelerine ve de ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. Dolayısıyla biz kendi kültürümüzle bize yakışanı yapıyoruz. Bence dünyaya da çok doğru bir örnek gösteriyoruz. Çok huzurlu ve memnunum burada olmaktan. Burada bulunuşumuzun en açık nedeni Malatya film festivali. Film festivali demek bir şenlik bir eğlence demek değil. Bir kültür alış verişinde bulunmak demek. Kültürümüzün en güzel örneğini de bu konteynır kente gelerek bir kez daha canlı olarak yaşıyoruz.”

ÖNEMLİ OLAN PROJE

Bir gazetecinin “Çekilecek bir mülteci filminde oynar mısınız?” sorusuna cevap veren Koçyiğit, “Mülteci filminde de oynarım, komedi filminde de oynarım, acı bir filmde de oynarım. Bütün hepsinde oynarım. Önemli olan proje, önemli olan insanlığa ne teklif ettiği, ne söylediğidir” diye cevap verdi.

İNŞALLAH ÇOK DAHA MÜKEMMEL FAALİYETLER OLUR

Mülteciler meselesinin hem siyasal hem de sosyal bir mesele olduğunu vurgulayan Yönetmen Mesut Uçakan da, “Mülteciler meselesi şu anda bizim hem siyasal hem sosyal ana meselelerimizden birisi. Bizim Türk milletinin diğer ülkelerden farkında olmanın da ne güzel şekilde örneğini veren bir uygulama. Bu çerçevede vatandaş olarak hepimiz belli ölçüde mesulüz ama kurumlarımız organizeli şekilde ülkemize gelenleri yediriyor, içiriyor, doyuruyor, tahsili ile uğraşıyor. Bunun çok takdir edilecek zamanı var ve gerçekten bir sinemacı olarak baktığımız zaman da hakikaten güncel filmlere de yansıyarak topluma anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Malatya Film Festivali bu çerçevede festival bünyesinde bu konuya dikkat çekerek bizleri hakikaten hoş bir olay. Gördüğüm kadarıyla burada çok geniş bir mülteci barındırılıyor. Onları da içine alan bir yaklaşım değerlendirmeyle ve tecrübelerle buradan ayrılacağımız bir muhakkak. Bu çerçevede de hem valiliğe hem de bu etkinlikleri yapanlara teşekkür ediyorum. İnşallah çok daha mükemmel böyle faaliyetler olur” şeklinde konuştu.

Gelirken 2 türlü duygu yaşadığını söyleyen Tiyatro sanatçısı ve Oyuncusu Halil Ergün ise, “Bir kere bu insanlara sahip çıkması söz konusu olunca, yönetimimize, yönetimlerimize çok teşekkür ediyoruz. Çünkü insanların yurdundan ayrılması zorunlu nedenler ile istemeden kolay değil” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardında konteyner kentteki okulları ziyaret eden ve öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtan heyet, daha sonra ailelerin evlerine de ziyarette bulundular.

































MUTLU SARIGÜL