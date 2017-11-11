Belediyeye ait Nikah Sarayı’nda düzenlenen gala gecesine Malatya Valisi Ali Kaban, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve Festival Direktörü Suat Köçer’in yanı sıra, sinema ve televizyon dünyasının önemli isimlerinin yer aldığı çok sayıda davetli katıldı. Geceye Onur Ödülleri’nden duygusal anlar ve Belkıs Özener’in canlı olarak seslendirdiği Yeşilçam şarkıları damga vurdu.

Gecenin açılış konuşmasını yapan 7. Malatya Uluslararası Film Festivali Direktörü Suat Köçer, yaklaşık dokuz aylık bir çalışmanın sonucu olan festivalin açılışında konuşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin festivali sahiplenmesinin önemine değinen Köçer, festivalin hedeflerini dört madde halinde sıraladı. Köçer, bu bağlamda yerliliğe yaslanan, bu duyarlılıktaki yapımlara destek veren, ulusal sinemanın güçlenmesine katkıda bulunan ve Türk sinemasının dünya ölçeğinde evrensel yapımlara imza atmasında öncü rol alan bir festival olmayı amaçladıklarını söyledi. Ulusal sinemaya dört elle sarıldıklarının altını çizen Suat Köçer, Türk sinemasına kimlikli filmler kazandıran Lütfi Akad, Metin Erksan, Halit Refiğ, Yücel Çakmaklı ve Mesut Uçakan gibi yönetmenlerin bu yöndeki misyonlarına atıfta bulundu.

MALATYA, FESTİVALLE DAHA İYİ ANLATILACAK

Bu yılki festivalin gerçekleşmesinde çok büyük emeği olan 7. Malatya Uluslararası Film Festivali Başkanı ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, festivale katılanları Malatya'da ağırlamaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirtti. Kentin festivalle daha iyi tanıtılacağını anlatan Çakır, "Malatya’ya ilk defa gelen çok sayıda değerli misafirimiz var. Malatya medeniyetler kentidir. Tarihi 9 bin yıl öncesine dayanmaktadır ve çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Yetiştirdiği çok sayıda değerleri de var. Malatya Uluslararası Film Festivali kentimiz için gelecek vaat eden önemli bir etkinlik. İlerleyen süreçte festivalimizin iddialı festivaller arasına gireceğinden de hiçbir şüphemiz yok" sözlerini kaydetti.

Sahneye davet edilen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Biz siyasiler kültür evleri sanat evleri inşa edebilir ancak bunun içine ruhu siz sinemacılar katıyorsunuz” dedi.

ULVİ SARAN VALİLİK ÖDÜLÜ

Festival Onursal Başkanı ve Malatya Valisi Ali Kaban, yaptığı konuşmada, festival dolayısıyla kente gelen sinema sanatçıları ve davetlilere teşekkür etti. Vali Kaban, bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen film festivalinin daha genç bir festival olduğunu belirterek, etkinliğin bugünlere gelmesinde emeği bulunanları saygıyla andığını söyledi. Kaban, "İnsan eğer kendini ifade etme biçimi olarak kültürü üretiyorsa görsel sanatlar kültürü üretmenin en mükemmel yolu olarak günümüzde ve bundan sonrasında kaçınılamazdır" dedi. Kaban, festivali başlatan eski Malatya valilerinden Ali Ulvi Saran adına bundan sonra valilik olarak bir "Ali Ulvi Saran valilik ödülü" olarak bir ödül planlaması yaptıklarını da kaydetti.

Uluslararası ve Ulusal Yarışma Filmleri’nin barkovizyonda tek tek gösterilmesinden sonra jüri üyeleri de isimleriyle anons edilerek konuklara tanıtıldı. Hayatını kaybeden oyuncuların fotoğraflarının perdeye yansıdığı anlarda, duygusal dakikalar yaşandı

YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ KİM DONG-HO'YA VERİLDİ

Konuşmaların ardından "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" Busan Uluslararası Film Festivali ortak kurucusu ve Başkanı Güney Koreli Kim Dong-Ho'ya verildi. Ho, ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, köklü bir tarihi olan Malatya'da gerçekleştirilen film festivalinin açılışını kutladığını belirterek, "Ödüle layık görüldüğüm için gurur duyuyorum. Ayrıca bu yıl Türkiye ve Güney Kore arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 60. yıl dönümü olması bu ödülü daha anlamlı kılmakta ve beni derinden etkilemektedir. 60 yıl önce Kore Savaşında yardım eden Türk devleti ve halkına daima minnet duymaktayım. Bu yüzden Kore halkı ile Türk halkı arasında kardeşlikten de öte bir hususiyet bulunmaktadır. Ben de aynı duyguları beslemekteyim" diye konuştu.

Busan Uluslararası Film Festivali'nde Türk filmlerinin gösterildiğine işaret eden Ho, böylece Türk filmlerinin Kore'de tanıtıldığını da ifade etti. Ho’ya ödülünü, ünlü oyuncu Nursel Köse takdim etti.

ONUR ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Konuşmaların ardından oyuncu Halil Ergün, şarkıcı Belkıs Özener ve yönetmenler Mesut Uçakan ve Nacer Khemir'e "Kristal Kayısı-Onur Ödülü" verildi.

Ödülünü Azerbaycan’ın dünyaca ünlü yönetmenlerinden Elçin Musaoğlu’nun elinden alan yönetmen Mesut Uçakan, yaptığı konuşmada, Malatya'nın Anadolu ruhunu çok iyi yansıtan bir şehir olduğunu söyledi. Kendilerinin de sinemaya girdikleri ilk yıllardan beri hep o ruhu, yerel bakış açısını yansıtmaya çalıştıklarını kaydeden Uçakan, şunları kaydetti:

"Söylemeden edemeyeceğim, ciddi manada bu muhalif duruşumuzdan dolayı ki; bu bakış bir muhalefetti Türk sinemasına karşı, çok sıkıntılar çektik, çok acılar yaşadık, çok ötelendik, horlandık ama şimdi gün geldi, uluslararası bir festivalde onur ödülü takdim edildi. Demek ki onurlu şeyler yapmışız, onu takdir eden bir halk var. Burada bana ödül verilmesini ciddi manada Türk sineması adına hakikaten önemli bir kapı aralaması olarak bakıyorum. Bu çerçevede bana göre film festivali şöyle bir kapı araladı çok teşekkür ediyorum, düşünenlere, yapanlara, layık görenlere. Bu ödül bir halk ödülü bir de hak ödülü var biliyorsunuz. Dua edin Rabbim onu da bize layık görsün."

Tunuslu yönetmen Nacer Khemir ise ödülünü Hülya Uçansu’nun elinden aldıktan sonra yaptığı konuşmada, böyle bir ödül aldığı için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "17 yıl önce İstanbul'da bir arkadaş 'senin filmlerinin neye yaradığını sana göstereceğim' dedi. Bir okula götürdüler beni o okulda Arapça öğretiliyordu ve benim filmim gösterimdeydi. Arapça öğretiminde kullanılıyordu. Gördüm ki Fransa'da, İspanya'da her yerde filmim Arapça öğretimi için kullanılmaktaydı. Arapça öğretilmesi için ben film yapmamıştım, filmi yaptığımızda ne işe yarayacağını bilemiyoruz. Ama film bittikten sonra anlıyoruz ki filmimiz kalpleri birbirine yaklaştırıyor” şeklinde konuştu.

EN ÖNEMLİSİ HATIRLANMAK

Ödülünü yakın dostu, sinema oyuncusu Meral Orhonsay'ın elinden alan oyuncu Halil Ergün ise çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Bir ömrü seçtiğiniz ve sevdiğiniz uğraşta geçirmek ve o meslekte belirli izler bırakmak ve yıllar geçtikçe ömrünüzün sonuna kadar hatırlanmak ve ödüllendirilmek daha ne olsun. Çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ödülünü Hülya Koçyiğit'in elinden alan Yeşilçam şarkılarının efsane ismi Belkıs Özener de çok teşekkür ederek böyle bir ödül almaktan onur duyduğunu bildirdi. Daha sonra Özener, oğlu Barkın Köksal ile birlikte, yıllarca ünlü oyuncuların filmlerinde seslendirdiği Yeşilçam şarkılarını canlı olarak okudu. Hayli heyecanlı ve mutlu olduğu gözlenen Belkıs Özener, ödül sebebiyle festival yönetimine teşekkür etti.

Salonun hınca hınç dolduğu açılış gecesinin sunuculuğunu oyuncu ise Serhat Kılıç üstlendi.































MUTLU SARIGÜL