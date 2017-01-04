Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, düzenlediği basın toplantısında, Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılında gerçekleştirilen sosyal ve kültürel faaliyetler ile 2017 yılında yapılması planlanan etkinlikleri anlattı. Malatya Büyükşehir Belediyesi Fırat Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır başta olmak üzere, Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu ve bazı daire başkanları katıldı.

Basın toplantısında konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, şehrin geliştirilmesi için yatırımların sadece altyapı-üstyapı anlamında sınırlı kalmaması gerektiğini ifade ederek, esas temel olanın insana yatırım yapmak olduğunu söyledi.

EN BÜYÜK AMAÇ…

En büyük amaçlarının Malatya’yı bir kültür şehri, bir sosyal aktiviteler şehri yapabilmek olduğunu belirten Çakır, 2016 yılı içerisinde yapmış oldukları faaliyetleri anlattı. Başkan Çakır, yaptıkları faaliyetleri rakamsal olarak şöyle sıraladı:

“2 adet sempozyum düzenledik, bin 500 kişi katıldı toplamda. 4 adet panel düzenledi, bin 150 kişi katıldı. 10 adet konferans düzenledik, 2 bin 480 kişi katıldı. 297 adet seminer gerçekleştirildi ve bunlar okullarımızla velilerimizle, STK ve resmi kurumlarımızla iş birliği içerisinde yapmış olduğumuz faaliyetler. 20 adet müzikal etkinlik yaptık. Bunlar da, katılımın en çok olduğu alanlardan bir tanesi. Burada da 18 bin kişi müzikal etkinliklere katılmış. Yine, tiyatral olarak çalışmalar yaptık. 30 adet de sergimiz var. Sergimizi de 15 bin kişi gezdi. Yine, kitap basımıyla ilgili toplamda 58 bin kitap basımı gerçekleştirildi. Bir ulusal resim yarışmamız var. ‘Çizgilerle Ulusal Merhamet’ resim yarışmasına da bin 680 kişi katıldı. Spor etkinliklerimiz var, 6 bin 737 kişi katıldı. Sanatsal kurslarımıza da 5 bin 836 kişi katılıyor. 9 adet eğitim merkezimiz var ve 2 bin 250 kişi bulunuyor içinde. Bir programımız da ‘Nezaket Okulu’ adı altında, buna 80 kişi katılıyor. Yani bu etkinliklerimize, saydığımız etkinliklerimize, 93 bin 300 katılımcı sağlanmış.”

‘BATTALGAZİ SEMPOZYUMU’NU İLK DEFA YAPACAĞIZ

2017 yılı içerisinde yapılacak programları da sıralayan Başkan Çakır,

“4 sempozyum gerçekleştireceğiz, 5 panelimiz var, 11 konferansımız var, 30 konu başlığı altında da yine 300’ü bulacak seminer çalışmaları yürütülecek. 8 tiyatro gösterisi olacak. 25 sergi düzenleyeceğiz. 8 konser, dinleti sunumu olacak. 4 söyleşi gerçekleştirilecek. 5 farklı yarışma düzenlenilecek. 4 çeşitli etkinlikler, bunlar da, farklı etkinlikler düzenleyeceğiz. 3 festival ve fuarımız var. Tabii bu festival ve fuarlarımızın sayısı fazla ama kültürel içerikli olanlar 3 adet olacak. 8 de kitap basımını gerçekleştireceğiz. Tabii bunların içerisinde ‘Battalgazi Sempozyumu’nu ilk defa yapacağız. Yine panellerimizin içerisinde ‘Karabaş Veli’ paneli olacak, bu da ilk defa düzenleyeceğimiz panellerden olacak. ‘Sadreddin Konevi’yi tanıtmamız gerekiyor. Çünkü dünyaya mal olmuş bir şahsiyet. Bu kültürel faaliyetlerimizle her yıl çıtayı daha da yükseğe taşıyacağız.”

İLÇE BELEDİYELERİMİZ DE KATKI SAĞLAYACAK

“Bu anlamda, 2009 yılında ortaya koymuş olduğumuz hedefleri, bugün baktığımız zaman, kurs sayısına, eğitimler, seminerler, paneller, katılımcı sayısına baktığımız zaman, ortaya koymuş olduğumuz o günkü hedeflerin ilerisindeyiz diyebileceğim bir pozisyona geldik. Temel hedefimiz, bütün hemşerilerimize ulaşabilmek, hemşerilerimizi sosyalleştirmek” diyen Başkan Çakır, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Bir gazetecinin Film Festivaliyle ilgili sorusuna cevap veren Başkan Çakır, “Film Festivalini yine inşallah Valimizle birlikte yapacağız. Film Festivalini direkt biz almadık ama zaman içerisinde belki tamamını alabiliriz. Bu sene Film Festivalini yapacağız. Yani, Valilik ve Büyükşehir olarak yapacağız, ilçe belediyelerimiz de buna katkı sağlayacak. Valimiz de ‘Büyükşehir üstlensin bunu’ diyor, çünkü valilerimiz de zaman zaman değiştiği için, valilerin değişme sürecine denk geldiğinde aksamalar oluyor, bazı küçük sıkıntılar yaşanabiliyor. Ama biz direkt de yapabiliriz, Valiliğimizin öncülüğünde de yapabiliriz. Kentteki kültürel anlamda, kentin belki sanatsal yönden gelişmesi anlamında, sinema sektörüne, sinemaya olan ilginin, yoğunluğun, dikkati çekmek adına kentin aslında tanınırlılığı noktasında film festivalleri önemli etkinlikler, bunu ifade edeyim. Ve bunu sadece bir Büyükşehir olarak, bizim yaptığımız bir etkinlikle sınırlı olmasını istemiyoruz. Amacımız Film Festivalinin kentin sahiplendiği, her kesimin, herkesin, ilçe belediyeleri de dâhil olmak üzere birlikte organize ettiği bir etkinlik olmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.







MUTLU SARIGÜL