İsrail'de, cezaevindeki şartların iyileşmesi için süresiz açlık grevine başlayan Filistinli mahkumlara MAZLUMDER Malatya Şubesi destek çıktı. Dernek binalarında düzenledikleri basın açıklamasıyla bunu kamuoyuna duyuran Yönetim Kurulu üyelerinden Fikri Aksoy, İsrail cezaevlerinde yaklaşık 2 bin Filistinli mahkumun, koşulların iyileştirilmesi talebiyle ‘Filistinli Esirler Günü’ olan 17 Nisan 2017 tarihinden beri açlık grevi yaptıklarını hatırlattı.

İsrail işgal devletinde, gayri resmî ve gizli olanların dışında, bazıları Nazi tutuklama kamplarını aratmayan çadırlarda ve ilkel şartlarda tutulan Filistinlilerin bulunduğu 23 hapishanenin bulunduğunu ifade eden Aksoy, 209 Filistinlinin de hapiste şehit düştüğünü söyledi.

13 MİLLETVEKİLİ DE BULUNUYOR

Filistinli mahkumlarla birlikte mücadele edeceklerini dile getiren Aksoy, “Filistin Esirler Cemiyeti’nin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, bu hapishanelerde 57’si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunmaktadır. Esirler arasında halkın çoğunluğu tarafından seçilmiş 13 milletvekili de bulunmaktadır. 1967’den 2017 Mart ayı sonuna kadar hapiste 209 Filistinli esir şehit edilmiştir. İşgalci rejimin zindanlarında tutulan mahkûmlarla dayanışma içinde olduğumuzu göstermek, onları unutmadığımızı bildirmek ve haklarını elde edinceye kadar onlarla birlikte mücadele edeceğimizi ilan ediyoruz” diye konuştu.

AÇLIK GREVİ YAPARAK DİRENİŞLERİNİ SÜRDÜYORLAR

Tüm ihlalleri şiddetle kınadıklarını ifade eden Aksoy, “MAZLUMDER Malatya Şubesi olarak; İşgalcilerin zindanlarında her türlü baskısına maruz kalan esirleri selamlıyoruz. Zira onlar özgür ve sarsılmaz iradeleriyle Siyonistlerin ihlallerine karşı açıkça meydan okumaktadırlar. Uluslararası hukukun ve sözleşmelerin teminat altına aldığı meşru haklarını elde etmek amacıyla açlık grevi yaparak direnişlerini sürdürmektedirler. Siyonist zindanlarındaki esirlerin, insani ve adil davalarını kazanmak, gasp edilen haklarını yeniden elde etmek için öne sürdürdükleri tüm haklı taleplerini ve Siyonistlere karşı sergiledikleri mücadelelerini desteklediğimizi, onlarla tam dayanışma içerisinde oluğumuzu ilan ediyoruz. Siyonistlerin esirlere yönelik yaptıktan her türlü barbar işkenceyi, uyguladıktan tecridi, idari tutukluluğu ve hapishane yönetimleri tarafından belli bir program dahilinde yapılan tüm ihlalleri şiddetle kınıyoruz” söylemlerine yer verdi.

MÜSLÜMANLARA, FİLİSTİNLİLERE DESTEK ÇAĞRISI

Aksoy, sözlerini şöyle tamamladı:

“Uluslararası, ulusal ve yerel medya kuruluşlarından, işgalcilerin zindanlarında tutulan Filistinli esirlerin sorunlarına yoğunlaşmalarını, zalimlerin onlara yönelik ihlallerini ayrıntılı olarak ortaya koymalarını ve esirlerin haklı davalarını tüm dünyaya duyurarak bu hususta kamuoyu oluşturmalarını talep ediyoruz. Başta Türkiye olmak üzere halkı Müslüman olan tüm devletleri, İsrail’le olan ilişkilerini yeniden gözden geçirmeye, bu vahşi rejimin zulmü altında inleyen Filistinli kardeşleriyle dayanışma içerisine girmeye davet ediyoruz. Tüm parti, STK, cemaat, tarikat, hareket vb; örgütlenmeleri Filistin konusunda duyarlı olmaya, Filistinli kardeşlerimizi gündemlerinden düşürmemeye ve özellikle bu açlık grevinde desteklemeyi davet ediyoruz.”

MUTLU SARIGÜL