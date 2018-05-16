FİLİSTİN ZİNDAN!

Malatya’da yüzlerce kişi İsrail ve Amerika’yı protesto etti. Soykan Parkı’nda toplanan ve sloganlarla İsrail ve Amerika’nın protesto edildiği basın açıklamasında konuşan Ortak Değerler Platformu Basın Sözcüsü Hüseyin Polat idarecilere seslenerek, “Amerika'nın öncülüğünde Siyonist, terör devletiyle yapmış olduğunuz Camd David, Oslo ve benzeri anlaşmaların geçersiz olduğunu ifade edin. Bu terör aygıtıyla yapmış olduğunuz anlaşmalardan çekilin, ülkelerimiz adına onunla kurduğunuz tüm diplomatik ilişkileri kesin” dedi.

STK’lar, İsrail askerlerinin Filistin'de sivillere yönelik saldırısını protesto etmek, Filistin davasına sahip çıkmak, İsrail ve Amerika’yı protesto etmek için Soykan Parkı’nda dün kitlesel bir basın açıklaması yaptılar. STK temsilcileri, siyasi partilerin aday adayları ve yüzlerce vatandaşın yer aldığı basın açıklamasını Ortak Değerler Platformu Basın Sözcüsü Hüseyin Polat yaptı.

Kura’n-ı Kerim tilavetinin okunmasının ardından söz alan Polat, başlarına bela olan, peygamber katili Yahudilerden kurtulmak için, 15 Mayıs 1948 yılında Filistin topraklarında Siyonist bir devlet kurarak, Müslümanların bağrına bir hançer saplayan batılı emperyalistlerin, kendilerini tüm uluslararası kanun ve anlaşmaların üzerinde gören bu işgalci, terör aygıtını iyice yerleştirmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

HER GÜN KURBANLAR VERİYORLAR

Filistinlilerin 70 yıldan bu yana mücadele ettiğini ifade eden Polat, “Katliam, suikast, sürgün, hapis, baskı, fizikî ve psikolojik, akla hayale gelmeyecek işkence çeşitleriyle Filistin'i Filistinlilere zindan ettiler. Daha rahat zulmedebilmek için, etrafına duvarlar örerek Gazze ve Batı Şeria'yı birbirinden ayırdılar. Filistin'i tam anlamıyla bir açık hava hapishanesine çevirdiler. İşte, yaklaşık iki aydır, Filistinli kardeşlerimizin, yıllardır sürgündeki kardeşlerinin dönüşünü sembolize eden, Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında sürdürdükleri, hiçbir şiddet İçermeyen, tamamen barışçıl eylem, kana bulandı. Başladığı günden bu yana, 200'ün üzerinde insanımız, terörist devletin insanlıktan çıkan, gözü dönmüş askerlerinin kullandığı canlı mermilerle katledildi, 2 binden fazla insan ise yaralandı. Her geçen dakika şehit ve yaralı sayısı artıyor. Evet, 70 yıldır Filistinli kardeşlerimiz, insanlıktan nasibi olmayan, insanlığın yüz karası bu terör devletinin uyguladığı onca zulümlere karşı mücadele ediyor, direniyor ve her gün kurbanlar veriyorlar. Çağdaş, emperyalist güçler ise, yıllardır işlenen bu zulümleri bir tiyatro izler gibi izlediler. Televizyon ekranlarında kınadıklarını iddia ettikleri insanlık düşman, işgalci, terör aygıtını, tavır ve tutumlarıyla cesaretlendirdiler, destek verdiler, hatta teşvik ettiler” şeklinde konuştu.

AÇIKÇA SAVAŞ İLAN ETTİ

İslam ümmetine açıkça savaş ilan edildiğini dile getiren Polat, “Bundan beş ay önce, İslam Dünyasının dağınıklığım fırsat bilen Amerika; Müslümanların başına musallat ettiği kralları, şehyleri, veliahtleri ve darbeci başkanlarından da cesaret alarak ilk kıblemizi, miracın ve İsrâ’nın topraklarını terör merkezinin başkenti olarak ilan ederek, İslam ümmetine açıkça savaş ilan etti. Başa geldiği günden beri bir kovboy gibi hareket eden Trump, İsrail'den daha İsrailci olmaya çalışarak, bugüne kadar, barış adına ortaya konulduğu iddia edilen tüm çaba ve gayretleri bir anda yok ederek, savaşın fitilini ateşledi. Şimdiye kadar, tarafsız ve barış yanlısı olduğunu iddia eden Amerika, hem denli tarafsız olduğunu gösterdi hem de bundan sonra kendileriyle, barış dilinin değil, direniş ve savaş dilinin geçerli olacağını açıkça ortaya koydu” dedi.

Basın açıklamasının ardından Amerika ve İsrail bayrakları yakıldı.