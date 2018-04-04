“FİLİSTİN VE KUDÜS BİZİM ONURUMUZ”

Filistinlilerin İsrail sınırında başlattığı ve “Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü” olarak adlandırılan protesto gösterisinde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Türkiye dışında İslam devletlerinin sessiz kaldığı bu durum hakkında BUSABAH’a konuşan İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Malatya Şubesi Başkanı Ömer Derin, önemli açıklamalarda bulundu.

Filistin’in çok uzun süredir ciddi sıkıntılar yaşadığını hatırlatan İHH Malatya Şube Başkanı Ömer Derin, İsrail’in çeşitli dönemlerde Müslümanların tepkisini deneme amaçlı bazı hareketlerde bulunduğunu söyledi.

SADECE TÜRKİYE SAHİP ÇIKIYOR

Filistin ve halkının sahipsiz olduğunu dile getiren Başkan Derin, “İsrail kimi zaman Mescid-i Aksa’ya girerek kimi zaman Gazze ve Batı Şeria’yı bombalayıp Filistinlilere zulümler yaparak nabzımızı yokluyor. Yine en son geçen haftadan beri de ‘Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü’ olarak adlandırılan protesto gösterisinde birçok Filistinlinin ölmesine neden oldu. Filistin, Kudüs bizim onurumuz, lütfen bunları gündemimizden düşürmeyelim. İşgale direnişin sembolü Toprak Günü her yıl yapılıyor. Filistin ve halkı mazlum ve maalesef sahipsiz. Filistin’in yanında sadece Türkiye’nin bulunduğunu söyleyebiliriz. Araplar maalesef ve maalesef kendi çıkarları doğrultusunda hareket ediyor ve Filistin’i unutmuş durumdalar. ‘Onların kendi içişleri sorunu’ denilerek Filistin İsrail’e terk edilmiş durumda. Türkiye’nin onurlu duruşu, Türkiye Filistin sorununu hem Avrupa’da ve Birleşmiş Milletlerde sürekli dile getirmesi hem Türkiye içinde Filistin’le ilgili hassasiyet İsrail’i belki de durduruyor” şeklinde konuştu.

ZALİM KARŞISINDA BULUNMAK BİZİM GÖREVİMİZ

Zulme uğrayan başka dinlerden olsa da buna karşı çıkılması gerektiğini ifade eden Başkan Derin, şunları kaydetti:

“Yoksa her yıl bu hafta boyunca, belki de haftalar boyunca ya Filistinliler evlerinden ediliyor ya birçok çocuk veya genç öldürülüyor. Maalesef bu da çok fazla gündeme getirilmiyor. Aslında bir insanın haksız yere öldürülmesi tüm insanlığı harekete geçirmesi gerekirken, öldürülen Filistinli olunca, bizim medeniyetimizden, Müslümanlardan birileri olunca çok da gündeme getirilmiyor. Aynı şey bir Filistinli tarafından İsrailli birisine yapılmış olsa emin olun çok daha tepkiler ortaya çıkardı. Bu tepkiler hem İslam dünyasından hem de Batı dünyasından gelirdi. Ki olsun da. Eğer onlar da bir haksızlık yaparsa, bir zulüm ederse kesinlikle tepki gösterilsin. Zulüm bizim içimizden çıksa da buna karşı çıkalım. Haksızlığa uğrayan diğer dinlerden insanlar da olsada bu zulme dur diyelim ve haksızlığa uğrayana sahip çıkalım. Bu şekilde davranmalıyız. Bizim dindaşımız olduğu için mutlaka sahip çıkacağız ama dindaşımız olmasa da mazlumun yanında olmak, zalim karşısında bulunmak bizim görevimiz.”

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi