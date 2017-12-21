21 Aralık 2017 Perşembe

“Fikir alışverişinde bulunmak için”

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Tahir Macit’i ziyaret etti.

21 Aralık 2017 Perşembe 10:14
“Fikir alışverişinde bulunmak için”

  Ziyaret sırasında bir konuşma yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Tahir Macit, “Malatya’mızın özellikle MUSİAD Şube Başkanının Malatya’daki hizmetleri, iş adamlarının birlikte örgütlenmesi çok önemli. Ziyarette kendileri ile fikir alışverişinde bulunup Malatya için birlikte neler yapabiliriz, bunları tartışacağız” ifadelerini kullandı.

Kendilerini ağırladığı için Macit’e teşekkür eden MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan ise, "Malatya için ne gibi projeler geliştirebiliriz üzerine fikir alışverişinde bulunmak için ziyaret ettik. Hayırlı bir ziyaret olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

İHA
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