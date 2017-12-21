Ziyaret sırasında bir konuşma yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Tahir Macit, “Malatya’mızın özellikle MUSİAD Şube Başkanının Malatya’daki hizmetleri, iş adamlarının birlikte örgütlenmesi çok önemli. Ziyarette kendileri ile fikir alışverişinde bulunup Malatya için birlikte neler yapabiliriz, bunları tartışacağız” ifadelerini kullandı.

Kendilerini ağırladığı için Macit’e teşekkür eden MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan ise, "Malatya için ne gibi projeler geliştirebiliriz üzerine fikir alışverişinde bulunmak için ziyaret ettik. Hayırlı bir ziyaret olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

İHA