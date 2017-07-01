01 Temmuz 2017 Cumartesi

Fide sezonunun bitmesine bir hafta kaldı

Dikim sezonuna bir hafta kalmasına rağmen hala rağbet gören sebze fideleri, satıcısının yüzünü güldürüyor. Fidelerinin canlı ve sezon başı sedirlere göre daha iyi olduğunu ifade eden fide satıcısı Üzeyir Özalp, fide dikecekleri uyararak, sezonun bitmesine bir hafta kaldığını hatırlattı.

30 Haziran 2017 Cuma 11:17
Fide sezonunun bitmesine bir hafta kaldı

  Bahar ayının ilk sıcaklıklarıyla dikimine başlanan sebze fidelerinin (sedir), havaların serin gitmesi, bol yağmur ve dolu yağışlarına maruz kalması nedeniyle istenilen randımanı vermediği ileri sürüldü. Sezon sonuna 1 hafta kalmasına rağmen hala tezgahlarda satılan ve çok talep gören sebze fideleri, 1 hafta kadar daha tezgahlarda kalacak. BUSABAH gazetesine konuşarak, sezon sonu fidelerin daha iyi olduğunu dile getiren fideci Üzeyir Özalp, fidelerin baharın ilk günlerinden itibaren dikilmeye başlandığını söyledi.

ŞİMDİKİ FİDELER SEZON SONU VE YERLİ
  Şimdiki fidelerin daha iyi olduğunu belirten Özalp, “Sebze fideleri baharın ilk günlerinden itibaren dikilmeye başlandı. Temmuz ayına geldik hala da fide dikimleri devam ediyor. Fide dikim sezonu geçmedi ve hala bir hafta var. Yüksek olan kısımlara dikiliyor şu anda fideler. Önceki sattığımız fidelerden, şimdikiler daha iyi. Çünkü şimdiki fideler canlı, yerli. Baharın başlamasıyla dikilen fideler Mersin, Hatay, Antakya’dan geliyordu. Şimdiki fideler sezon sonu ve yerli. Köylüler bu sedirlere oldukça fazla talep gösteriyor. Yüksek kesimlere dikiyorlar. Bu yıl havalar oldukça serin ve soğuk geçti. Bazı vatandaşların ilk diktikleri fideler fazla randıman vermedi. İlk sezon sedirlerle şu andaki sedirlerin fiyatları aynı. Bir demette 20 tane var ve 2,5 ila 3 TL’den satılıyor. Domates, biber, reyhan, patlıcan gibi fideler var. Ve sezonun bitmesine bir hafta kaldı. Haftaya fide sezonu kapanıyor. Almak isteyenler, geç kalmasınlar” şeklinde konuştu.

SEDİRLER HEM BÜYÜK HEM DE CANLI
  Bahar ayında diktiği sedirlerin kuruduğunu dile getiren Sakine Aydın isimli kadın ise,  “İlk diktiğim sedirler kurudu. Hem havalar soğuk gitti hem de dolu ve yağmur yağışı çok oldu. Kurumayanlar ise bu yüzden istediğim gibi olmadı. Ben Hekimhan’da oturuyorum. 100 kök domates, 100 kök biber ve 60 kök de patlıcan aldım. Bu sedirlerin iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü geçen yıl da, bu zamanlar sedir diktim. Sedirler hem büyük hem de canlı” diye konuştu. 





MUTLU SARIGÜL
Anahtar Kelimeler: Busabah

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