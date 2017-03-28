İnönü Üniversitesi öğrenci topluluklarından, Yeşilay, Atatürkçü Düşünce, Tarım ve Genç TEMA toplulukları hafta sonunda Milli Mücadele Ormanı’nda fidan dikim etkinliği düzenlediler.

MEDİKO ÖNÜNDE BULUŞTULAR

Üniversite içindeki MEDİKO önünde saat 10.30’da buluşan öğrenciler ve aileler, otobüs, özel araç ve bisikletlerle üniversitenin ağaçlandırma sahasına gittiler. “Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası” kapsamında düzenlenen etkinliğe İnönü Üniversitesi öğrencileri, TEMA Vakfı gönüllü üyeleri, Malatya Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübünden Metin Suna yönetimindeki bisiklet grubu da katıldı.

ORMANLARIN ÖNEMİNDEN BAHSETTİ

TEMA Vakfı Battalgazi İlçe sorumlusu Şengül Korkut ve Yeşilyurt İlçe Sorumlusu Ulaş Mete’nin de katıldığı etkinlik, havanın güzel olması sayesinde bir şenlik havasında geçti. Fidan dikiminden sonra etkinliğe katılanlar, bu faaliyeti düzenleyen tüm topluluklara İnönü Genç TEMA Başkanı Hülya Tüter’in şahsında teşekkür ettiler. Hülya Tüter etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, “Ormanlar tüm canlılara hiçbir karşılık beklemeden hizmetler sunuyor. Örneğin tarımsal, evsel, kentsel, endüstriyel ve çevresel amaçlı kullanılan erişilebilir tatlı suların yaklaşık yüzde 75’i ormanlardan beslenen su havzalarından sağlanıyor. Ormanlar ekolojik işlevlerinin yanı sıra dünyada 1.6 milyar insanın geçimi için de önem arz ediyor. Ancak maalesef iklim değişikliği, orman yangınları ve ormansızlaşma gibi baskılar orman ekosistemlerini tahrip ediyor. Bu bakımdan ormanların korunması konusunda daha fazla hassasiyet gösterilmesi gerekiyor” dedi.

BU ETKİNLİKLERE DEVAM EDECEĞİZ

TEMA Vakfı Yeşilyurt İlçe Sorumlusu Ulaş Mete ise etkinliğin güzel geçtiğini ve fidanları toprakla buluşturduklarını söyledi. Ağaçların ve ormanların öneminden bahseden Mete, bundan sonra da bu tür etkinlikleri gerçekleştireceklerini söyledi.

Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile tamamlandı.



















SELAHATTİN BAYRAK