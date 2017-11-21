Şu andaki çalışmalarını sıkıntıyla yaptıklarını ifade eden Fidancı Sıddık Yumrutepe, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin kendilerine sahip çıkmadığını da savundu.

ELEKTRİĞİMİZ YOK, SUYUMUZ SIKINTI

Zor şartlar altında çalıştıklarını belirten Yumrutepe, “Belediye bize sahip çıkmıyor, bizi oyalıyor. Fidancıları hiç hesaba almıyorlar. Burası şahıs yeri olduğu için bazıları para ile, bazıları durumuna göre idare ediliyor. Elektriğimiz yok, suyumuz sıkıntı. Fidan dikiyoruz buralara ama suyu bulamıyoruz. Belediye bize ne yer sattı, ne de kiralık yer verdi. Malatya Büyükşehir oldu, artık fidan ve peyzajcılara güzel bir site yapması lazım. Buradaki vatandaşların sıkıntısını giderecek ki Malatya yeşersin. Malatya’nın çoğu fidanları buradan tahsil ediliyor. Hem esnaf rahat etsin hem de vatandaş rahat etsin. Biz şu an zor şartlar altında çalışıyoruz. Vatandaşların taleplerini karşılayacak durumda olmamız lazım. Şu anda sıkıntı içinde çalışmalarımızı yapıyoruz” şeklinde konuştu.

VATANDAŞ RAHATSIZ OLUYOR

Yer konusunun bir an önce çözülmesini isteyen Yumrutepe, “Fidancılar arasında tutarsızlık kesinlikle yok. Büyükşehir bizi dinlemiyor. Bu sene yine bir yer var satacağız dediler. Sebze hal binasının bitişiğinde 2-3 seneden beri orası tel ile örülmüş ama öyle duruyor. Hiçbir adım atılmıyor. Fidancılar gidip sürekli talepte bulunuyor ama beklemedeyiz. Bir an önce bu işin adı olmalı. Sadece biz değil buradaki, çevredeki bina sahipleri de rahatsız oluyor. Fidan burada yollara, sokağın ortasına yığılıyor bazen. Görüntü olarak vatandaş rahatsız oluyor. Rahatsız olanlara biz de ‘gidin belediyeye şikâyet edin’ diyoruz” ifadelerini kullandı.

KISITLI İMKÂNLARLA NEREYE KADAR GİDEBİLİRİNİZ?

Yumrutepe, Malatya’da giderek yeşillik alan azaldığını belirterek, “Bunun önüne geçilmesi için her tarafın ağaçlandırılması lazım. Büyükşehir destek vermeli ki her tarafa şehir güzelleşin. Yeşillenmede öncü kişiler fidancılardır. Kısıtlı imkânlar ile nereye kadar gidebiliriniz? Sezon sonu Mayıs sonu geldi mi, neyimiz varsa toplayıp bahçeye atıyoruz. Burada özel toprak getiriyoruz. ‘Mil Kumu’ dediğimiz kum çeşidini baraj kenarından getiriyoruz” dedi.







MUTLU SARIGÜL