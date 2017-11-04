Sert çekirdekli meyve türlerinden özellikle de kayısı, erik, şeftali, nektarı, badem ve kirazda daha sık görülen şarka virüsü hastalığı önlem alınması gereken bir hastalık. Özellikle fidan diklim zamanlarında virüslü fidanların alınmaması gerektiğini ifade eden Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Tahir Macit, önemli açıklamalarda bulundu.

Kayısı, erik, vişne, kiraz, şeftali, badem, zeytin, kızılcık gibi ağaçların şarka virüsüne hassas olduğuna dikkat çeken Macit, şarka virüsünün öldürmeyeceğini söyledi.

BAZI DAYANIKLI ÇEŞİTLER VAR

Şarkanın ağaçları öldürmeyeceğini ancak şarkılı ağaçların meyvesinin de olmayacağını belirten Macit, “Şarka virüsü öldürmez. İleriki aşamada kısmen kurumlara sebep olur. Tabiri caizse şarkı öldürmez süründürür. Şarka virüsüne bulaşmış kayısı ağacından meyve alamazsınız. Ağaç vardır, ağacın bazı bölümlerinde yapraklarda sararma görülür. Yaprakların sapı uzar, çok az meyve verir ancak meyvede kalite olmaz. Meyvesi keçe gibi olur, çekirdeğin içerisinde lekeler vardır. Şarka virüsü bulaştığı yerlerde kaysı üretimi sıfırdır. Bazı dayanıklı çeşitler var. Bunlar sofralık olarak üretilen bir kaç çeşittir. Şarka virüsüne dayanıklı çeşitlerin dışında kayısı yetiştirmek mümkün değildir. Hamdolsun Malatya’mız şu anda şarka virüsüne bulaşan ağaç yok. Bakanlığımızda bu konuda bir projesi var. Bu proje kapsamında çalışması yapıyoruz. Yılda yaklaşık 700 ağaçtan bazı bölgelerde örnekler alıp şarka testi yapıyoruz. Bizim teknik elemanları bu konuda sürekli arazide çalışıyorlar. Bazı ağaçlardan da örnek alıyorlar. Bu konuda denetimlerimiz sürüyor” diye konuştu.

BELGESİZ FİDAN GİRİŞİ ENGELLENİYOR

Şarka virüslü fidanların il içerisine girmemesi denetimler yaptıklarını dile getiren Macit, şunları kaydetti:

“Denetimlerimiz esnasında sert çekirdekli fidanların ilimize girişi yasaktır. Fidancıları denetleme altına alıyoruz. Ama vatandaş dışarıdan gelirken valizine bir tane fidan koyup getiriyor. Onları görme şansımız yok. Vatandaşımızın bu konuda bilinçli olması gerekiyor. Belgeli fidancıları kontrol altına almışız bunlarda sorun yoktur. Zaman zaman ağaç dikimi yapılan yerlerde de kontrol ediyoruz. İzinsiz gelen fidanları tespit ettiğimizde bunları imha ediyoruz. Şarka olsun olmasın bunları imha ediyoruz. Test yapmadan bunlarda şarka virüsü yoktur diye değil, bu tür fidanları Malatya’ya girişi yasak. Fidancıları kontrol ediyoruz. İlçelerdeki kurulan pazarları da fidan dönemlerinde ekip gönderecek kontrol altında tutuyoruz. Fidan satış dönemlerinde kontrollerimiz sıklaşıyor. Bununla birlikte jandarma ve emniyet birimlerine, belediyelere bilgi vererek bu konuda onlar da bizlere destek oluyor. Birlikte denetimlere çıkıyoruz. Belgesiz fidan girişi engelleniyor. Sadece şarkadan ari olan sert çekirdekli fidanlar ilimize girebiliyor. 3 yıl test edilmiş, şarka olmadığı tespit edilmiş izin ile sertifikaları olan fidanlar ilimize girebilir. Dolayısıyla şarka hastalığının Malatya’ya girmemesi hem çiftçimiz hem de ekonomimiz açısından çok önemli.”

BÜTÜN VATANDAŞLARIMIZI ARAMA ŞANSIMIZ YOK

Şarka konusunda vatandaşları uyaran Macit, “Şaka vektör böcekleri ve yaprak bitleriyle bulaşıyor. Budama artıkları, budama aletleri ve aşı materyalleri ile de bulaşıyor. Yüksek rakımlarda virüsün bilimsel olarak yayılması daha yavaş oluyor. O bölgeler biraz daha avantajlı. Burada en önemli olan Malatya’mıza şarka virüslü fidanı sokmamaktır. İl dışından, yurt dışından gelen bütün vatandaşlarımızın arama gibi bir şansımız yok. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olması gerekir. Şarka virüsü girdiği zaman vatandaşlarımız bunu tanıyamaz. Belirtisi dahi olsa meyvede şekil bozukluğu çekirdeğin içerisinde odacıkların oluşması yapraklarda lokal olarak sararma, yaprak sapında uzama, deformasyon şekil bozukluğu gibi belirtiler şakanın belirtisidir. Her belirti şarka demek değildir. Potas eksikliğinde de otur sararmalar oluyor. En ufak bir belirtileri dahi çiftçilerimiz bize ihbar ettikleri takdirde hemen laboratuarlarda incelemeler yapıyoruz. Virüsü tespit ettiğimiz takdirde hemen orada ağaçları imal ediyoruz. Hamdolsun şu ana kadar Malatya'da böyle bir şey çıkmadı. Yaptığımız bir denetimler kontroller devam ediyor” ifadelerini kullandı.

MUTLU SARIGÜL