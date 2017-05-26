26 Mayıs 2017 Cuma

FETÖ’ye 7 tutuklama 2 adli kontrol kararı

Malatya merkezli 4 ilde FETÖ’ye yönelik operasyonda 7 eski kamu personeli tutuklandı.

26 Mayıs 2017 Cuma 10:30
FETÖ’ye 7 tutuklama 2 adli kontrol kararı

  Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütüne yönelik soruşturması kapsamında Malatya merkezli Ankara, Diyarbakır ve Elazığ illerinde gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Maliye, müftülük, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Milli Eğitim, Tapu, Emniyet Müdürlüğü, Vergi Dairesi, 2. Ordu Komutanlığı ve Yeşilyurt Kaymakamlığı’nda çalışırken ihraç ve açıkta olan 13 kamu personeli önceki hafta gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri ardından 9 şüpheli Malatya Adliyesi’ne sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan şüphelilerden 7’si tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TAHİR ÖZÇELİK
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