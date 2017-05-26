Maliye, müftülük, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Milli Eğitim, Tapu, Emniyet Müdürlüğü, Vergi Dairesi, 2. Ordu Komutanlığı ve Yeşilyurt Kaymakamlığı’nda çalışırken ihraç ve açıkta olan 13 kamu personeli önceki hafta gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri ardından 9 şüpheli Malatya Adliyesi’ne sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan şüphelilerden 7’si tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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