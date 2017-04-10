10 Nisan 2017 Pazartesi

FETÖ/PDY davasında heyet değişikliği

Malatya’da 15 Temmuz Darbe girişimine ilişkin görülen davada 2’inci duruşma 4’üncü oturum başladı. Bugünkü oturumda mevcut heyetin başkanının İlçe Seçim Kurulu Başkanı olması nedeniyle değişikliği gidildiği açıklandı.

10 Nisan 2017 Pazartesi 13:49
FETÖ/PDY davasında heyet değişikliği
  15 Temmuz FETÖ darbe girişimine ilişkin Malatya’da görülen ve 26’sı tutuklu 76 sanıklı davada 2’inci duruşma 4’üncü oturum başladı. Malatya E Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan sanıklar geniş güvenlik önlemleri altında duruşmanın görüldüğü Yakınca Spor Salonundaki 1. Ağır Ceza Mahkemesine getirildi.
Duruşma öncesi bomba uzmanı ekip ve arama köpeği ile salonda arama yapılırken duruşma sanık ve avukatlarının hazır olması ile başladı.

Heyette referandum değişikliği
Bu arada Mahkeme Heyetinde değişikliği yapıldı. Daha önceki heyette üye olan ve başkanlığına gelen Turan Kılıç, duruşma öncesi yaptığı kısa bilgilendirmede mahkeme heyet başkanı Vedat Koç’un Kale İlçe Seçim Kurulu Başkanı olması ve HSYK’nın seçimden 10 gün önce ve sonra davalara bakılmayacağı yönündeki kararı doğrultusunda böyle bir değişikliğe gidildiğini söyledi. Başkan Kılıç diğer üyenin ise rahatsızlığı nedeniyle duruşmaya katılamadığını söyledi.
Yeni heyette başkan Turan Kılıç ile hakim üyeler Ayşegül Altınhalka ve Zeynep Çelik bulunuyor. Yine duruşma Savcısı İsmail Gökhan Orman’ın yerine de Savcı Muhittin Atlı duruşmaya katıldığı görüldü.
İHA
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