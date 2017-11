Etkin Pişmanlık Hükmünden yararlanmak isteyen Kubilay K., KOM’a vermiş olduğu ifadede FETÖ’nün 17/25 Aralık sonrası Malatya’daki faaliyetlerini anlattı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 17\25 Aralık soruşturmaları kapsamında 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılanan MAKİAD yöneticilerinden Kubilay K., ifadesinde, “Malatya’da Kuyumcular Çarşısı’nda esnaf olan N.E., (üç ay önce vefat etmiş) isimli şahıs benim dükkan komşum olur. Bu şahıs hatırladığı kadarıyla 2005 yılında beni evine çay içmeye davet etti, bende bu davete icap ettim ve E.’nin evine gittim. Burada ismini hatırlamadığım Aslan soyisimli bir şahıs bize din sohbet verdi o gün. N.’nin evinden ayrıldık. Bir hafta sonra tekrar beni sohbete çağırdılar ve dini sohbetler yapıldığı için benim de hoşuma gitti ve ben de bu sohbetlere katılmayı sürekli hale getirdim. Bu sohbetler ilk zamanlarda her hafta bir esnafın evinde yapılıyordu. Ancak 3-5 ay sonra bu sohbetler öğrenci evlerinde yapılmaya başlandı. Bu sohbetleri genelde bir hoca yapardı. Bu hocanın adını hatırlamıyorum ancak soyismi Aslan idi, 20 yaşlarındaki bu şahıs Malatya’da 2005 yılında Edebiyat Fakültesinde öğrenciydi, bu şahsın adı Ahmet olabilir. Ben bu şahsın vermiş olduğu

sohbet grubuna dahil oldum. Bu sohbet grubunda Ö.S.G., Üniversite hastanesinde Radyoloji uzmanı Samsunlu Dr. K.A.Y, Malatya’da deri işi ile uğraşan S.A., N.E. ve birkaç kişi daha vardı ancak şu an için isimlerini hatırlamıyorum. Bu sohbetlerde bize dini sohbet verilirdi, Kur’an-ı Kerim’i okumayı bilmeyenlere Kur’an okumayı öğretirlerdi, kurban zamanı kurban parası talep edilirdi, öğrenci evlerinin öğrenci evlerinin iaşelerinin bir kısmının

karşılanması bu sohbetlerde bizden sohbet hocası tarafından istenirdi” ifadelerine yer verdi.

HASAN ŞEN DÖNEMİ

Kubilay K., “2005 yılı içinde N. E, ve A. A. (MAKİAD’ın o dönemki sekreteri) isimli şahıslar benim iş yerime geldiler. Bana MAKİAD isimli derneğin üyeliğine ve Yönetim Kuruluna girmemi istediler. Ben de bunların bu teklifini kabul ettim. 2005 yılı içinde MAKİAD isimli derneğe üye oldum. Bu dönemde M.E. isimli şahıs MAKİAD’ın başkanı idi. Beni bu dönem direk seçim olmaksızın MAKİAD’ın Yönetim Kurulu üyesi olarak aldılar. Böylelikle MAKİAD’ın faaliyetlerine katılmış oldum. Ben bu sohbet grubunda yaklaşık 8-10 ay kadar kaldım. A.A. isimli şahıs benim iş yerime geldi. O dönem Malatya’nın il imam olan Hasan Şen isimli şahıs ile benim hakkımda istişare yaptıklarını ve beni esnaflardan oluşan sohbet grubuna dahil edeceklerini söyledi. Ben de tamam dedim. Ve esnaf grubunun sohbetine katılmaya başladım. Benim bu yeni katılmış olduğum sohbet grubunun sohbetlerini il imamı kendisi yapardı. Bu sohbet grubuna benimle birlikte yeni olarak katılan B.E. ve H. O. isimli şahıslar vardı. Bu şahıslar dışında sohbet grubumuzda M.E., Y.G., S.S., S.I., S.Ç. ve N.E. isimli şahıs vardı. Bu şahıslar ile sohbet grubumuz 2009 yılına kadar devam etti. Benim katı1mış olduğum bu yeni grubun sohbetleri genelde MATİM İş Merkezinin son

katında yapılırdı. Bu sohbetleri bizzat il imamı kendisi yapardı. Bu sohbetlerde önce kısa bir dini sohbet yapılırdı, daha sonrasında il imamı bize okul ve dershanelerin genel durumları ile alakalı bilgiler verirdi, bizim fikirlerimizi de sorduktan sonra il imamı kendisi bir karar verir ve uygulamaya sokardı. Benim dahil olmuş olduğum bu grubun, yapının Malatya Mütevelli Heyetidir. Bu heyet içinde yer alan S.Ç., S.S., M.E. isimli şahısların Malatya’da faaliyet gösteren Beşer yada Kardelen isimli şirketlere ortak olduklarından eminim. Nitekim detay bir şekilde açıklayacağım. Bende bu şirketlere bir dönem ortak yapıldım. 14 Mayıs 2006 tarihinde il imamı olan Hasan Şen isimli şahsın organize etmiş olduğu Amerika

gezisine katıldım. Bu geziye benimle birlikte; Hasan Şen, M. E., H.O., S.S., S.Ç., M. F. ve S. G., M.K., A.Ş., İ. K., MAKİAD sekreteri İ. D., C.Ş. ve ismini hatırlamadığım Hasan Şen isimli şahsın tanıdığı Ankara’da bürokrasi içinde bulunan birkaç ile birlikte Türk Amerikan İş Adamları Derneğinin davetlisi olarak gittik. Bu dernek ile orada kayısı ve perakende ticareti üzerine görüşmeler yaptık. Ertesi gün New York’taki geleneksel Türk Yürüyüşüne katıldık, bir gün sonrasında aynı grup ile Amerika’nın Pensilvanya eyaletinde Fethullah Gülen’in kamp yerine gittik. Burada bu şahsı ziyaret ettik. Fethullah Gülen ile yemek yedik, grubun hepsini il imamı Fethullah Gülen ile tanıştırdı, Fethullah Gülen tarından orada bulunan bütün gruplara ikindi sohbeti adı altında bir dini sohbet verdi. O gün oradan ayrıldık ve New York’a döndük. Yine New York’ta birkaç gün daha kaldıktan sonra Türkiye’ye döndük. Uçakta gelirken Hasan Şen ile yan yana oturuyorduk, Hasan hoca bana Fendoğlu ailesinin Malatya’da üniversite yapılması için 117 dönüm arazinin bağışlanmasını ve üniversite yapılacağı için Fethullah Gülen’e teklif sunmuş, Fethullah Gülen de bu teklife olumlu bakmış. Fendoğlu ailesine bu bağıştan dolayı bir adet tesbihi Fethullah Gülen hediye olarak göndermiş. Malatya’ya döndüğümüzde üniversite kurulmadı. Bu ziyarette Hasan Şen isimli şahsın Güney Afrika’nın güney kısmında sorumlu imam olarak atandığını söyledi. Ben de hayırlı olsun dedim, nitekim Malatya’ya döndükten bir kaç ay sonra bu şahıs Malatya’dan Güney Afrika’ya gitti. Ben Hasan Şen isimli şahsın il imamı olduğu dönemde Amerika gezisi dışında herhangi gezi veya konaklamaya katılmadım. 2006 yılında ben MAKİAD isimli de derneğin başkanlığına örgüt tarafından aday edildim. Tek başıma girdim rakibim yoktu ve Makiad Başkanlığı kazandım ve bu görevimi 2008 yılına kadar sürdürdüm. Benim döneminde derneğin sekreterleri İ.D., A.A., Y.Ç., S.A.T. ve ismini şu an için hatırlamadığım Adıyaman Besnili bir şahıs idi” ifadelerini verdi.

FADIL DİNÇER DÖNEMİ

Kubilay K., verdiği ifadelerinin devamında, “2006 yılının yaz ayları içinde Konya’dan Fadıl Dinçer isimli bir şahıs Malatya ya il imamı olarak cemaat tarafından atandı. Bu şahsı döneminde sohbet grubumuz da yani ilini mütevelli heyetinde B. E., H. O., M.E., Y.G., S. S., S. I., S. Ç., ve N. E. isimli şahıs vardı. Yine bizim sohbetlerimizi bizzat il imamı kendisi veriyordu. Bu şahsın il imamlığı Malatya’da 2 yıl kadar sürdü. 2008 yılında Fadıl isimli şahıs Kıbrıs’a KKTC sorumlusu olarak atandı. Bu şahsın döneminde yine sohbet faaliyetleri devam etti. Bu şahsın il imamı olduğu dönemde Ramazan ayında bizden zekat adı altında ancak yapı içinde himmet veya burs olarak bilinen paralar talep edilmeye başlandı. Benden bu talebi bizzat il imamı iş yerime gelerek ne kadar himmet vereceğimi sordu, ben de kendisine o yıl için 5 bin TL himmet vereceğimi söyledim. O da tamam dedi ve benim yanımdan ayrıldı. Bu 5 bin TL parayı aylık 500 TL taksitle 10 ayda elden bizzat iş yerimde M.A., isimli şahsa teslim ediyordu. Mustafa A. isimli il imamının muhasebecisi yani para işlerini takip eden şahıstır. Kurban Bayramı’ndan 1 ay kadar öncede kaç tane kurban vereceğimizi il imamı yine iş yerime geldi ve bana sordu. Ben de 7 hisse parasını yine Mustafa A. isimli şahsa elden iş yerimde bayramdan önce teslim ediyordum. Mustafa A.’ya vekalet veriyordum ve böylelikle kurban kesiyorlardı. Bu kurban etinden istemiyordum ve bu etlerin bir kısmının Malatya’daki öğrenci evlerine dağıtıldığını kalanlarında doğu ve güney doğu illerine Kimse Yok mu derneği aracılığıyla ihtiyaç sahiplerini gönderildiği bize söylenirdi. Fadıl isimli şahsın il imamı olduğu dönemdebenim MAKİAD isimli derneğin başkanlık görevini kendi isteğimle bıraktım ve Ö. F. N. isimli şahsa devrettim ve 2011 yılına kadar bu şahıs yaptı diye hatırlıyorum” diye konuştu.

EYÜP DOĞAN DÖNEMİ

Kubilay K., “2008 yılında yapı tarafından Amasya da il imamı olarak görev yapan Malatya’ya il imamı olarak Eyüp Doğan isimli şahıs atandı. Bu şahsın döneminde sohbet grubumuzda, yani ilin mütevelli heyetinde Bayram E., H.O., M.E., Y.G., S.S., S.I., S.Ç., G.G., N.K., ve N.

E., 2011 yılında yapıdan ayrıldı. Yine bizim sohbetlerimizi bizzat il imamı kendi veriyordu. Bu şahsın il imamlığı Malatya’da 6 yıl kadar sürdü. 2014 yılı haziran ayı içinde Malatya’dan Gaziantep iline tayini çıktı ancak ne göreve atandığını bilmiyorum. Bu şahsın döneminde yine sohbet devam etti. Bu şahsın il imamı olduğu dönemde yukarıda anlattığım gibi Ramazan ayında bizden zekat adı altında ancak yapı içinde himmet veya bu olarak bilinen paralar talep ediliyordu” diyerek özetle şunları kaydetti:

“Benden bu talebi bizzat il imamı iş yerime gelerek ne kadar himmet vereceğimi sordu, ben de kendisine 2008-2014 yılları arasında 20 bin ile 50 bin TL arası düzenli himmet veriyordum. Bu himmet paraları benim iş yerimden il imamının muhasebecisi Ramazan Ç. isimli şahıs bizzat gelip elden alırdı. Yine bu şahsın döneminde yıllık 7 tane kurban hissi veriyordum. Bu da yıllık yaklaşık 3-4 bin civarına tekabül eder.

2010 veya 2011 yılı içinde 5084 sayılı teşvik yasası çıkınca Malatya’ya yapılması planlanan vakıf üniversitesini Eyüp Doğan Malatya Beylerderesi mevkiinde bulunan ve hazineye ait olan 350 dönüm arazi üzerine kurmayı planlamış. Bunun için de bu arazi 49 yıllığına o dönem Malatya’daki Battalgazi Vakfına tahsis edildi. Bu kiralamanın da şartları vardı. Bu araziye yapılacak olan üniversitenin 120 bin metre kapalı inşaat alanı olmasının gerektiğini, 5 yıl için de 20 bin metre kare inşaat alanı tamamlanarak, inşaat bitimi ile 200 kişiye istihdam sağlanması, toplam kalan 100 bin metre kalan inşaatında 20 yıl içinde tamamlanması şartları doğrultusunda tahsis edildiğini biz mütevelli heyetine Eyüp Doğan isimli şahıs anlattı. Üniversitenin Beylerderesi civarına yapılması Fendoğlu ailesi tarafından bağışlanan araziye yapılmaması basında çıkınca Fendoğlu ailesi arazilerinin 250 dönümünü Eyüp Doğan’dan geri iade etmelerini talep etmişler. Bunun üzerine de Eyüp Doğan’ın talimat ile bu 250 dönüm arazinin Fendoğlu ailesine iade edildiğini yine mütevelli heyetine Eyüp Doğan anlattı.

ÖRGÜTÜN ŞİRKETLERİNE ORTAKLIK SÜRECİ

2008 yılında Eyüp Doğan isimli alısın döneminde ben Kardelen A.Ş’ye ortak oldum. Bu ortaklık sadece kağıt üzerinde yapılmıştır. Bu şirkete ortak olan M. E. ve S. K. isimli şahısların hisselerini Eyüp Doğan’ın aracılığıyla ben devraldım. Buna ilişkin bankaya para girdi çıktısını kim yaptı biliyorum ancak bankaya satıştan dolayı bir girdi çıktı yapıldığını biliyorum. Ben bu şirkete 2006 yılının Şubat ayına kadar ortak oldum. Bu şirketin ortaklığından da cezaevinden eşime vekaleti erdim ve 2016 Şubat ayında ayrıldım.

Yine hatırlamadığım bir tarihte Eyüp Doğan tarafından Beşer A.Ş isimli şirkete yine ortak oldum. Bu şirketin ortaklığından 2016 yılın, Şubat ayında yine yukarıda anlattığım gibi ayrıldım. Elvan A.Ş’ye ortak oyduğumu duydum ancak onu ne zaman nasıl ortak olduğumu bilmiyorum. Ancak yukarıda anlattığım gibi bence cezaevinde iken eşime verdiğim vekalet ile bir şirketlerin tümünden ortaklığımı iptal ettim.

Bu şirketlere bağlı kurumların faaliyet gösterdiği yerleşkeler şirketlerin malıdır, kirası yoktur.Kardelen A.Ş ye ait bir bina hariç. Malatya da yapı adına faaliyet gösteren bütün şirketlerin yıllık cirolarının yüzde 5’i her yıl düzenli olarak şirketlerin genel müdürü il imamı tarafından kira bedeli adı altında alınır. Bu parayı da il imamı Malatya’nın sorumlu olduğu ülkelere gönderir. Nasıl, ne yolla gönderdiğini bilmiyorum. Fakat cemaat Malatya’dan kira adı altında şirketlerin gelirlerinden aldığı parayı her yıl sorumlu olduğunu ülkeye gönderirdi.

2014 yılının bahar veya yaz aylarında M.T. isimli şahıs beni aradı, ‘Hürriyet Parkı içinde faaliyet gösteren lokantaya bir büyüğümüz gelecek sizde bu akşam düzenlenecek olan yemekli toplantıya katılın’ dedi. Bende tamam dedim ve akşam bahse konu yere gittim. Burada benimle birlikte İ.K. isimli sohbet hocası, İl İmamı Eyüp Doğan ve yine ismini hatırlamadığım bir çok kişi vardı. Bu toplantıya Malatya’dan tahminen 20 kişi katılmıştık. Bu toplantıya büyüğümüz gelecek dedikleri Bahattin Karataş isimli şahıs geldi. Bu şahıs yemekten sonra bir konuşma yaptı bu konuşmada; bugün cemaate yapılan saldırıların geçmişte Peygamber Efendimize de yapıldığını, onun döneminde de aynen bu dönemde yaşadığımız gibi saldırılar olduğunu, bu sebepledir ki bizim hak yolunda yani doğru yolda olduğumuzu söyledi. Buradaki amacın kişilerim cemaatten kopması için yapıldığını düşünüyorum. Bahattin Karataş isimli şahsın bir dönem Gaziantep’e bağlı illerin bölge imamlığı görevini yaptığını bana İsmail K. isimli şahıs söyledi.”

TAHİR ÖZÇELİK