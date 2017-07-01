Ankara Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve FETÖ’nün ‘Kara Kuvvetleri İmamı’ olduğu ileri sürülen dönemin Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığı Teşkilat Şube Müdürü Kurmay Albay Bilal Akyüz tanık olarak SEGBİS ile Malatya'daki davada ifade verdi.

İddianamede Malatya’daki davada tutuklu bulunan eski Tuğgeneral Zeki Karataş ile 15 Temmuz günü 12 kez görüştüğü belirlenen Akyüz, Karataş’ı Akademiden tanıdığı için aradığını ileri sürdü. Bu aramadan dolayı Karataş’ın da şaşırdığını iddia eden Akyüz, “Benim 2. Ordu karargahı ile görüşmemde darbe ile ilgili herhangi bir konu olmamıştır” iddiasında bulundu.

Mahkeme Başkanı Vedat Koç’un “HTS kayıtlarına göre 12 kez Zeki Karataş ile görüşmüşsünüz. Ne konuştunuz telefonda?” diye sorması üzerine Akyüz, “Şu an görüşmelerin hepsini net hatırlamıyorum. Darbe ile ilgili herhangi görüşmemiz olmadı. Ben karargahların durumunu öğrenmek için aramıştım. Genelde bunlar için aradım” diye konuştu.

Mahkeme Başkanı Koç’un, ‘FETÖ’nün Kara Kuvvetleri Komutanı olduğunuz yönünde iddialar var” sorusuna ise Akyüz ilginç bir cevap vererek, “Şu an orada herkes beni görüyor. Sizce ben öyle birine benziyor muyum” dedi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Koç, “Görüntüsü nasıl oluyor peki’ dedi.



“Ben temsilciyim dedim onlar imam olarak anladı”

Bilal Akyüz, temsilciyim dediğini ancak basının bunu imam diye çevirdiğini öne sürerek, “iddianamede basından bu ifade geçiyor. Ben temsilciyim dedim onlar imam olarak yazmışlar. İddiaya var. Buna siz de inandığınıza göre başarılı olmuştur” ifadesini kullandı.



“Darbeyi televizyondan öğrendim”

Akyüz, darbe girişiminden ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın televizyondan yaptığı açıklama ile haberdar olduğunu ileri sürdü. Akyüz ayrıca darbecilerin yayımladığı sözde sıkıyönetim komutanlığı mesaj emrini de basından gördüğünü ileri sürdü.

Akyüz’ün, Malatya'daki davada tutuklu bulunan sanıklardan Erkan Varol’u da tanımadığını iddia etmesi üzerine Mahkeme Başkanı Vedat Koç, “HTS kayıtlarına göre Erkan Varol ile darbe günü çok sayıda görüşmeniz var” dedi. Akyüz ise “Başkaları görüşmüş olabilir bilmiyorum ama ben görüşmedim” diye cevap verdi.

Diğer tanıkların da dinlenmesi ile mahkeme duruşmaya öğle arası verdi.

İHA