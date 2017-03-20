Dün sabah saatlerinde jandarma eşliğinde ring aracı ile duruşmanın yapılacağı Yakınca Spor Salonu’na getirilen tutuklu sanıkların savunması alındı. Kurmay Yarbaşkanı tutuklu sanık Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili savunmasında,“15-31 Temmuz’da izne gidecektim. Ordu komutanım değişiklik yaptı ve kurmay başkanının izne gidecek olmasından dolayı kalmamı istedi. Çocuklarımı erkenden gönderdim. Aileme de gelemeyeceğimi söyledim. Kurmay başkanımız izin kağıdını alınca vekil olarak kaldım. İznimi alabilsem olay akşamı Ankara’da olacak ve olayları görmeyecektim. Ordu bölgesinde iç güvenlik bölgelerinde sıcak temas ya da çatışma yoktu” dedi.

“ALIN KOMUTANIM VURUN”

Sevgili savunmasının devamında şunları söyledi:

“İbrahim Dede’ye kurmay başkanı ve korumalarıyla Ordu Karargahına gelmelerini söyledim. Avni Angun, Karargaha geldi başından gelenleri anlatarak, bizimle birlikte gelişmeleri takip etmeye başladı. Sabaha kadar yaşanan olaylar sürece, Ordu Komutanı ya da emir astsubayların odasından ayrılmadım. Ordu Komutanının odasından 2-3 defa çıktığımızı hatırlıyorum. Ordu Komutanlığının odası dışında Kurmay Başkanı ile Bahadır Albay arasında tartışma çıktı. Bahadır Albay silahı çekti, Koruma Astsubayı Fatih, Kurmay Başkanının koluna girip odasına götürdü. Herkes birbirine bakıyor, kimse bir şey yapmıyordu. Bahadır Albay, kurmay başkanı ordu komutanının odasındayken, namlu kendisine dönükken, ‘Alın komutanım vurun’ dedi. Emir subayı araya girip silahı aldı. Bahadır Albay, Avni Angun’un kendisi hakkında dedikodu yaptığını ve odadan çıkmasını söyledi. Odadan çıktı. Bahadır Albay, kurmay başkanına kelepçe takmaya çalıştı. Ben de kendisine yaptığının yanlış olduğunu söyledim ve bana ‘tak’ dediği kelepçeyi takmıyorum dedim” dedi.

4 TELEFON HATTINI KESMİŞ…

Soru-cevap kısmının ardından Harekat Destek Yarbaşkanı Tuğgeneral Zeki Karataş’ın savunması alındı. Karataş, savunmasında sıkıyönetim direktiflerinin yer aldığı mesajı gördüğünü ancak gelen eki görmediğini söyledi. Karataş, iddianamede yer alan ordu karargahındaki Muhabere Elektronik Bilgi Sistemler irtibatlarını sağlayan 4 telefonun kesilmesi talimatı iddiasına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “Televizyonda Genelkurmay Kararahının ele geçirildiği geçiyordu. Darbeciler karargahı aramasın diye 4 telefonu kesmek istedim. Ordu komutanımız hatların kesilmesini istemeyince vazgeçtim” diye ifadelerde bulundu.

“KİMSE BİZİ ENGELLEMEDİ, RAHAT RAHAT DOLAŞTIK”

Karataş, “Komuta katında bulunduğun süre içinde serbest hareketini engelleyen biri oldu mu?” sorusuna, “Hayır olmadı” dedi; “Ordu Komutanın emir subayı ve koruma astsubaylarının seni engelleme şeklinde bir hareketleri oldu mu?” sorusuna, “Emir subayı Sedat Kaya zorla silahımı aldı. Korumaların bir hareketi olmadı” şeklinde cevap verdi.

FETÖ’NÜN İMAMI İLE 12 KEZ GÖRÜŞMÜŞ

Soru-cevap kısmında duruşma savcısının sorularını cevaplayan Karataş, Akıncılar Üssü’nde FETÖ’nün imamı HTS Kurmay Albay Bilal Akyüz’le 12 kez görüşme nedeni sorusuna, Akyüz’le görüşme yapmadığını söyledi. Savcı, “HTS kayıtları öyle demiyor. Albay Bilal Akyüz’le aranızda 12 kez görüşme olmuş” dedi. Karataş savunmasında, “Akyüz benim akademide arkadaşım. 15 Temmuz gecesi görüşmedim” ifadelerini öne sürdü.

“HİÇBİR ÖRGÜTLE BAĞIM YOK!”

Karataş’ın savunmasının ardından Mahkeme Heyeti sanıklardan Adem Huduti ve Avni Angun’a sorular sordu. Mahkeme Başkanı Vedat Koç’un “2. Ordu’ya bağlı hangi komutanlarla görüştün?” sorusuna karşılık 2. Ordu eski Komutanı Adem Huduti, “2 kolordu ve 2 tümen komutanımla görüştüm. Adana Kolordu Komutanı ve Adana’da konuşlu tümen komutanıyla o gece birden fazla kez telefonla görüştüm. Her iki kolordu komutanı da 15 Temmuz sonrası terfi ederek, görevlerine devam etti. Van Asayiş Kolordu Komutanı ve Diyarbakır’da konuşlu kolordu komutanlarıyla da telefonda birçok kez görüştüm. Van Kolordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel 2. Ordu Komutanlığına getirildi. Adana Tümen Komutanı terfi ederek, korgeneral oldu ve görevine devam etti. Diyarbakır Kolordu Komutanı ise iki yıl çok yoğun birlikte mesai yaptığım bir komutandır. Her yönüyle darbe teşebbüsü gecesi davranışıyla darbe karşıtı olduğu ve söz konusu örgütle hiçbir bağı bulunmadığından eminim” dedi.

“GÜNLÜĞÜME NOT ETTİM”

Mahkeme heyetinin sorularına cevap veren Huduti, “Bu 3 kişiye direkt emir verdin mi?” sorusuna ise “İlk baştan verdim. Araçla karargaha giderken, sıkıyönetim mesaj emrini uygulamamaları emrini verdim. Makama geçer geçmez Van Kolordu Komutanını aradım, telefonla görüşerek mesaj emrini uygulamaması yönünde emir verdim. Zaten bu hususları tuttuğum günlüğüme de not ettim” şeklinde konuştu.

“KOMUTANA ULAŞAMADIM”

Mahkeme başkanı “23. Tümen Komutanı ile görüştün mü?” şeklindeki sorusuna ise Huduti; “Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Çakırsöğüt Birlik dışına hareket ettiği yönündeki beyanı üzerine, 23. Tümen Komutanı’nı aradım ve ilgili tugay komutanı ile görüşmesini, tugaydan çıkan birliklerin geri döndürülmesini, bunun mümkün olmaması halinde bu tugay birliklerinin vurulacağının bilinmesini, bunu ilgili tugay komutanına iletmesini söyledim. İlgili tugay komutanına ulaşmak istememe rağmen ulaşamadım” şeklinde konuştu.

TAHİR ÖZÇELİK