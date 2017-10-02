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FETÖ’nün 2 firari sanığı yakalandı

Malatya'da FETÖ/PDY’ye yönelik yapılan soruşturmada 15'i tutuklu 33 sanığın yargılanmasına devam edildi. Davanın firari olarak aranan 2 sanığının yakalandığı görüldü.

30 Eylül 2017 Cumartesi 11:07
FETÖ’nün 2 firari sanığı yakalandı

  Malatya’da, darbe girişiminden önce Ocak- Şubat ve Mart 2016’da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan soruşturma kapsamında, “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet” suçlarından haklarında dava açılan 15’i tutuklu, 8’i firar olmak üzere 33 sanığın yargılanmasına devam edildi.

    Davanın firari olarak aranan 2 sanığının yakalandığı görüldü. Dava kapsamında haklarında yakalama kararı verilerek aranan ve firar olan sanıklar Mustafa A. ile Hasan Y.’nin yakalanarak tutuklandıkları belirtildi. Sanıklar  Mustafa A. ile Hasan Y., duruşmaya Diyarbakır Cezaevi’nden sesli ve görüntülü iletişim sistemi kullanılarak katıldılar.

 

BELGELER OKUNDU
  Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Zekai I., Kaan Emre Ö., Yucel Y., Turgut A., Turan C., Halil K.,  Mehmet Alper D., Suat S.,  Muzaffer E., Haşim O., Gökhan G., Osman Ç., ve İmdat Ö. hazır bulundu. “Silahlı terör örgütüne üye olmak ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet” suçundan yargılanan tutuklu ve tutuksuz sanıkların yerini alması ile başlayan duruşmada ilk olarak dava dosyasına yeni giren belgeler okundu. Davanın tutuklu sanığı Turan C., bulunduğu Elazığ Cezaevi’nden sesli ve görüntülü sistem üzerinden 8 kez yapılan bağlantı çalışmasına rağmen sistem  üzerinden irtibat sağlanamayınca duruşmaya katılamadı.

 

ÖĞRENCİLİK YILLARINDA
  Mahkemede etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye olan ve tanık olarak dinlenen Aykut M., öğrencilik yıllarında tanıdığı terör örgütünün içerisinde 9 yıldır bulunduğunu ve bu süre zarfında kendisine verilen görevleri yerine getirdiğini anlattı. Örgütte ev abisi, küçük bölge ve büyük bölge olarak adlandırılan birimlerde görev yaptığını ve burada öğrencilerden sorumlu olduğunu anlatan M., tutuklu sanıklar hakkında bilgiler verdi. Sanıklardan Yücel Y., ve Zekai I.’nın örgütün sözde il imamı olduğunu bildiğini, diğer sanıkların da sözde büyük bölge imamları olduğunu belirten M., bunların terör örgütünün genellikle maddi yönleriyle ilgilendiğini söyledi.

 Mahkeme heyeti, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı olan ‘ByLock’ kullandığı iddia edilen sanıkların görüşmelere ilişkin dosya içeriklerinin temin edilmesi ve diğer eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. 

TAHİR ÖZÇELİK
Anahtar Kelimeler: BusabahFETÖ/PDYSoruşturma

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