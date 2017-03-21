Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kamu Hastanesinde çalışan ve KYK ile ihraç edilen 8 Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği personeli, 1 İnşaat Mühendisi olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Malatya Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TAHİR ÖZÇELİK