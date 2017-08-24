Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturmalar kapsamında Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce silahlı terör örgütü FETÖ/PDY ile iltisaklı ve irtibatlı olduğu belirlenen kuruluşlarda ve özel sektörde çalışan şüphelilere yönelik önceki gün yapılan operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki sorgulama işlemlerinin ardından 4 şüpheli alınan ifadelerinin ardından, 4 şüpheli ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanması kapsamında 2 kadının ise küçük yaşta çocuk sahibi olması nedeniyle adli kontrol şartları kapsamında bu kişilere adli kontrol kararı uygulandı.

Diğer 7 şüpheli ise sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan 7 şüpheli hakkında ise tutuklama kararı verildi. Öte yandan firari 2 şüphelinin de arandığı öğrenildi.

TAHİR ÖZÇELİK