Diğer 7 şüpheli ise sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan 7 şüpheli hakkında ise tutuklama kararı verildi. Öte yandan firari 2 şüphelinin de arandığı öğrenildi.
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