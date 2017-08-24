24 Ağustos 2017 Perşembe

Açılış boş tribünler önünde

FETÖ’den 7 tutuklama

Malatya’da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında özel sektörde örgütsel faaliyette bulunmakla suçlanan 7 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 4 şüpheli de itirafçı oldu.

24 Ağustos 2017 Perşembe 13:47
FETÖ’den 7 tutuklama

 Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturmalar kapsamında Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce silahlı terör örgütü FETÖ/PDY ile iltisaklı ve irtibatlı olduğu belirlenen kuruluşlarda ve özel sektörde çalışan şüphelilere yönelik önceki gün yapılan operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

 Emniyetteki sorgulama işlemlerinin ardından 4 şüpheli alınan ifadelerinin ardından, 4 şüpheli ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanması kapsamında 2 kadının ise küçük yaşta çocuk sahibi olması nedeniyle adli kontrol şartları kapsamında bu kişilere adli kontrol kararı uygulandı.

Diğer 7 şüpheli ise sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan 7 şüpheli hakkında ise tutuklama kararı verildi. Öte yandan firari 2 şüphelinin de arandığı öğrenildi.

TAHİR ÖZÇELİK
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