İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY'nin Gaziemir sözde eyalet yapılanmasına yönelik soruşturma genişletilmişti. Haklarında gözaltı kararı olan 62 şüpheli için geçtiğimiz 18 Temmuz günü polis ekipleri İzmir merkezli, Manisa, Bitlis, Kahramanmaraş, Ağrı, İstanbul, Malatya olmak üzere 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Şüphelilerden 39'u gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 25'i çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece 'Silahlı terör örgütü üyesi' olmak suçundan tutuklanırken, 14 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İHA