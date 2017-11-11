Yakınca Spor Salonu'nda kurulan Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda 27’si tutuklu 76 sanık yargılanmasına başlanıldı. Tutuklu sanıkların içeri alınması sırasında, vatandaşlar sanıkları protesto etti. Vatandaşlar, “Vatan hainleri”, “Gün yüzü göremeyeceksiniz”, “FETÖ’nün köpekleri” gibi çeşitli sloganlar attı. Duruşmaya Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ile partililer de katıldı.

Dönemin il jandarma komutan vekili emekli Albay Şahin Kaplan tanık olarak mahkemede ifade verdi. Darbe girişimini televizyonlardan öğrendiğini ifade eden Kaplan, İstanbul'daki köprülerin askerler tarafından kapandığını duyduğunu ve bunun büyük bir eylem hazırlığı olduğun düşündüğünü anlattı. Şahin Kaplan, ancak saat 23.00 sıralarında o dönem yarbay olan, şu an albay olan Mehmet Çelik'in kendisini aradığını ve sıkıyönetimle alakalı mesajların geldiğini kendisine söylediğini belirtti.

15 TEMMUZ GECESİNİ ANLATTI

Şahin Kaplan, 15 Temmuz gecesi yaşananları mahkemede tanık olarak anlattı. Kaplan, Yurtta Sulh Konseyi tarafından hazırlanan atama mesajını gördüğünü belirterek, “Gelen mesajlara baktım, kapsamı hemen hemen aynı ama birileri komutan olmuş birilerinin yetkileri alınmış. Altında bilmem ne konseyi diyor. O gün üst subay olarak 2 kişiyiz. Benim çok şüphelendiğim bir isim ise sıkıyönetim komutanı olmuştu. O zaman bunun Fethullahçı yapının girişimi olduğunu anladım. Tüylerim diken diken oldu. ‘Bu kalkışma kanunsuzdur, dün ne ise bugün o’ diye ilçe jandarma komutanlarına emir verdim. Daha sonra dönemin Valisi Mustafa Toprak’ı arayarak, ‘Emir geliyor, sıkıyönetim falan hukuksuz olduğuna kanaat getirdik, devletimizin yanındayız, emriniz var mı? şeklinde beyanda bulundum” dedi.

VALİYİ ARADIM…

Dönemin Valisi Mustafa Toprak’ın kendisini kriz masasına davet ettiğini anlatan Şahin Kaplan, “Beklentim bunlar gelip bizi alacaklar. Böyle bir kalkışma içinde bana haber vermeyen benim hasmımdır. Komandoları çağırdım, başka kimseye haber vermedim. Mehmet dedim çatışıyor muyuz? Dedi ki 'Komutanım neredeyseniz biz ordayız', tokalaştık. Komando bölüğünü çağırdım, ben Vali Beyin oraya gittim. Konuştuk benim bir bilgim yoktu. Zaman akıyor. O sırada Vali Bey Ordu Karargahıyla görüşmeye çalışıyordu ama görüşemiyordu. Emir subayı müsait değil gibi şeyler diyor. Saat 01.00 sıraları olabilir. Beni merkez komutanı aradı, 'Komutanım beni Garnizon Komutanı (dönemin tutuklu Tümgeneral Avni Angun) aradı ‘biz enterneyiz’ demiş Vali Beye, o ana kadar da bizde bir sıkıntı yok diye bilgi verilmiş. Vali Bey endişelenmeye başladı. Hava üssünden bir sıkıntı yok diye bilgi almış. Vali, vatandaşın önüne çıktı, ‘bizde bir problem yok’ dedi. Merkez komutanının Avni Angun’dan aldığı haber benim midemi bulandırdı. Garnizon Komutanı ile görüştüm, ‘bir sıkıntı var mı?’ dedim, Avni Angun ile bir iki defa görüştüm ama bana doyurucu bilgi vermedi. ‘Bir sıkıntı, enterne var mı?’ diyorum 'hım' yapıyor. ‘Serdar paşa mı?’ dedim ‘he o’ dedi. Kim bunlar kaç kişi dedim cevap yok" şeklinde konuştu.

Mahkeme Başkanı İzzettin Duman'ın “Angun zorla mı konuşuyordu? Sakıncalı bir şey hissettiniz mi?” sorusuna ise emekli Albay Kaplan, “Cevap veremeyecekse, başında birisi vardır, telefonla niye konuşturuyor, kafamda binbir soru oluştu. İnsanları, o anda ne olduğunu tespit edemiyorsunuz” diye cevap verdi.

Tanık Kaplan, o gece yaşananlar üzerine dönemin Valisi Mustafa Toprak’ın sinirlendiğini ve elini masaya vurduğunu dile getirerek “Vali Bey kızdı, aracıyla konuşurken masaya vurdu, hiddetlenmeye başladı. ‘Bağlayın kardeşim’ dedi. Konuşmaya çalışıyor ‘kem küm’ diyorlar. Sonra Adem Huduti ile konuştu” dedi.

‘SAYIN VALİM ATEŞ EDİYORLAR’ DEDİM…

Vali Toprak'ın emri üzerine komando birliklerini 2. Ordu Komutanlığı nizamiyesine yönlendirdiklerini dile getiren Kaplan, “Nizamiyede gözlüklü bir tane adam vardı, slogan atıyor, hareketler yapıyor. ‘30 saniye veriyorum’ diye bağırıyor. ‘Bu bir kalkışma, siz o başınızdakilere uymayın, silahlarınızı bırakın teslim olun, yaptığınız iş kanunsuz’ dedim. Bizi dinleyen yok. 5 dakika sonra bana ateş etti, ‘sen kime ateş ediyorsun?’ diye anons ettim. Israrla atıyorlar, cevap vermek durumunda hissettim, baskı altına almak için. İndirmeye hazır bekliyoruz. Vali Bey anladığım kadarıyla Avni Angun ile teması sağladı. Vali Bey görüşüyor, ‘bekleyin’ dedi. Attığım anda takır takır düşecekler. Bağıran kişi sonradan öğrendiğim kadarıyla Kemal Keskin'di. Ateş etmeden önce Vali Beyle görüşüyoruz. Benim gireceğime kanaat getirdiler herhalde nizamiyeyi kapattılar. ‘Sayın Valim ateş ediyorlar’ dedim. Vali Beye görüşmelerinde, ‘ikna edeceğiz’ diyorlar ama bir türlü de edemiyorlar. Vali Bey, ‘bunlar bizi oyalıyor, gereğini yapın’ dedi. Cumhuriyet Başsavcısını aradım ‘ateş ediyorlar, ben bu adamı etkisiz hale getireceğim’ dedim. ‘Hukuki şartlar oluştuysa tereddüt etmeyin devletin kanunu arkanızda’ dedi” ifadelerini kaydetti.

“ORDU KOMUTANIMIZ ŞEHİT OLACAK” DEMİŞLER

Yaşanan gelişmeler sırasında iki defa, dönemin Ordu Komutanı Adem Huduti'nin emir subayı Sedat Kaya ile telefonda görüştüğünü ifade eden Kaplan, “Emir subayı beni aradı 'Komutanım, komutanımız görüşmek istiyor' dedi. O numaradan görüşmeye çalıştım hemen irtibat koptu. Sonra Sedat ‘Çekilin, Ordu Komutanımız şehit olacak’ diyor. ‘Hiç umurumda değil Sedat benim muhatabım vali’ dedim bir daha aramadı” dedi.

TERMAL KAMERADA ZEKİ KARATAŞ’I GÖRDÜM

Kaplan, termal kameradan aldıkları görüntüde nizamiye içerisinde 5-6 kişinin bir araya geldiğini gördüklerini ifade ederek, “Termali oraya odakladım, kafa bembeyaz benim gibi şişman biri görünüyor. Gördüğüm beyaz saçlı adam Zeki Karataş’tı. Serdar Sevgili, Bahadır Albay, İki tuğgeneral, yüzbaşı, o albay, bir adam daha vardı. 2 nolu nizamiyedeydiler. Vali Bey ‘bu işte başka bir iş var, samimi gelmiyor’ demişti. Vali Bey nasıl tespit etti onu bilmem ama benim yaşadıklarım Vali Beyi besliyor. Tam gireceğim 7. Kolordu Komutanı aradı ‘Ne yaptınız?’ dedi, ‘Komutanım sıkıntı var. Müdahale edeceğiz, gireceğiz’ dedim. ‘Sen girmeye karar verdiğin an beni haber et’ dedi. Bu da ilginç geldi” ifadelerine yer verdi.

“KOMUTANIM GÖRÜŞEMEZSİNİZ”

Emekli Albay Kaplan ifadesinde, “Bir er 155’i aramış, ardından da kendisiyle görüştüm bana ‘silahlarımızı dolaplara kilitledik, bizim bunlarla alakamız yok, korkuyoruz’ dedi. Sonra 120 asker oradan çıktı. Çocukları çıkarttık, saat 11.45 özel harekat timleri geldi, giriş hazırlığı yapılıyorken Avni Angun aradı 'biz bunları ikna ettik' dedi. Karargaha girdik Avni Angun karşıladı. İçeride Avni Angun ile Ordu Komutanı vardı. Üstünlüğü sağladık, özel hareket timi de içeriye girdi. Emir subayı önce bizi almadı, 'Komutanım görüşemezsiniz' dedi. 'Git söyle, kafana göre karar verme' dedim. Komutanın kapısında bir başçavuş vardı tüfekli. İçeriye girerken silahlarımızı aldılar. Dönemin TEM Müdürü oturdu. Yanıma emir subayı oturdu karşısında da Avni Angun vardı. Ordu komutanı ‘Kurmaylarımızın bize yaptıklarını gördünüz mü?' dedi. Sedat binbaşı 'bu polis komutanı tutuklayacak mı?' diye fısıldadı. Makamdan çıkmadık. Sedat Binbaşı, Angun ile görüşüyor, ‘gönderelim bunları gitsin’ diye işaret yapıyordu. 3 dakika geçmedi Adem Huduti 'uyuyup, istirahat edeceğim bana müsaade edin' dedi. Aldık silahları, koridorda duruyoruz. Bir müddet sonra Avni Angun odasından çıkıp, ordu komutanının odasına girdi. Cumhuriyet Başsavcısı herhalde aradı, odaya girip gözaltına alınacaklarını söylediler. Sıkıntısız, aşağıya indiler, emniyete götürüldüler."























TAHİR ÖZÇELİK