Savunma sırasında İbrahim Dede, hakimlikçe sorgu sırasında tehdit edildiğini söylemesi üzerine Mahkeme Başkanı Vedat Koç, “Hakimlikçe alınan ifadede 3 sayfa ifade vermişsin. Burada bütün detayları söylemişsin. Bu ifadeleri baskı altında mı verdin? İlk ifade sende alınmaya başlamış, senden sonrakilerin savunması alınmadan bu bilgiler nasıl yazılabilir? Burada yapılan sorguda hiçbir şekilde tehdit edildiği yönünde bir açıklaman yok. Bugün neden bu açıklamayı yapma ihtiyacı duydun?” sorusunu sordu. Dede ise, “Efendim ben 1980 darbesini görmedim. İddianamede 1980 darbesine benimle ilgili atıflar var. Ben sadece Amerika’ya gitmedim, Afganistan’a gittim ama bunlar benimle ilgili olan iddianamede yok” şeklinde konuştu.

“SEVGİLİ VE KARATAŞ MESAJI İNCELEDİ”

Dede savunmasında, darbe girişimi günü saat 22.00 sıralarında orduevinde bulunduğu sırada Albay Bahadır Erdemli'nin kendisini telefonla arayıp karargaha gelmesini istemesi üzerine 2. Ordu Karargahına gittiği ifade etti. Dede savunasında, "Harekat merkezindeki nöbetçiler şaşkındı. Daha sonra mesajla ilgili Tuğgeneraller Serdar Sevgili ve Zeki Karatay'a bilgi verdim. Sevgili ve Karataş mesajı inceledi” dedi.

“ORDU KOMUTANININ EMRİ DEDİLER”

Sanık Binbaşı İbrahim Dede, Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili, Tuğgeneral Zeki Karataş ve Albay Bahadır Erdemli'nin kendisinden Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun'un konutuna gitmesini istediğini aktararak, "Avni Angun'un konutundan çıkmasını engellemem söylendi. Angun'a, ordu komutanının emri olduğunu, konutta kalmasını söyledim. Dinlemeyince, sesimi yükselttim, silahı kendisine doğrultmak zorunda kaldım. Sonra Bahadır Erdemli'ye konu hakkında bilgi verdim. Ordu komutanının emriyle tekrar karargaha davet ettim” şeklinde konuştu.

“SENİ NİYE GÖREVLENDİRDİLER?”

Dede’nin savunmasının ardından soru cevap bölümüne geçildi. Binbaşı İbrahim Dede, Mahkeme Başkanı Vedat Koç’un, “Bu işleri yapacak onlarca subay varken seni niye görevlendirdiler?” sorusuna, “Ordu komutanın emriyle veriliyor bu. Ben şöyle düşündüm; yeni katılmış bir personelsiniz. Olağanüstü bir durum var. Sıkıyönetim mesajı gelmiş, buna ne işlem yapılacak. Bunu emri verene sormak lazım. Emir verildi yaptım” şeklinde; “Albay Bahadır Erdemli seni aradığında saat kaçtı?” sorusuna, “Saat 22 sıralarıydı. Ve bana karargaha gel dedi. Hiçbir şey söylemedi. Acil olarak gel dedi” şeklinde; “Görevi kurmay başkanının evini bile bilmeyen bir kişiye niye verildi?” sorusuna, “Emir verildi, yaptım” şeklinde; “Kışlaya girerken Yüzbaşı Kemal Keskin sana zorluk çıkardı mı?” sorusuna “Önce çıkardı, Bahadır Albay beni çağırdığı için içeri aldı” şeklinde; “Mesaj emrini gördün mü?” sorusuna, “Hayır önce görmedim, iddianamede gördüm” şeklinde cevaplar verdi.

“KONUTTAN ÇIKMASIN”

Tutuklu sanık Binbaşı İbrahim Dede, Mahkeme Başkanı Vedat Koç’un, “2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun’un konutundan çıkmasını engellemesini emrini Bahadır Erdemli’den mi aldın?” sorusuna, “Evet Bahadır Erdemli’den aldım” şeklinde; “Böyle bir emir verilmesi doğru mu?” sorusuna, “Ordu komutanının emri olduğunu söyledi. Olağanüstü bir durum vardı. Kanunsuz bir emir olduğunu olağanüstü bir durum olduğu için düşünmedim. Avni Paşa’ya ‘Ordu komutanın emri, konuttan çıkmayacaksın’ dedim. Avni Angun’a ‘Buraya yanlış gelmişiz’ diye bir beyanım olmadı. Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili ile Avni Angun’u görüştürmedim, böyle bir talep gelmedi” şeklinde cevaplandırdı.

HAVAYA ATEŞ EDİN DEMİŞ!

Binbaşı İbrahim Dede, “Birçok asker, senin içeriye giren olursa vurun emrini verdiğini söylüyorlar, böyle bir emir verdin mi?” sorusuna, “Hayır vermedim. Emir geldi, kışlamı korudum. Kışla dışına ne yansımış, hangi kurum-kuruluş ele geçirilmiş” şeklinde; “Kışla içerisinden dışarıya doğru ateş açıldı mı?” sorusuna, “Ben askerlere havaya ateş etmelerini söyledim. Nereye sıkacağını bilmeyen askerler vardı. Ben sadece havaya ateş ettim” şeklinde; “Bahadır Erdemli sana Kara Kuvvetlerinin Komutanını emri var, ordu komutanını evden çıkartmayacaksın deseydi yapar mıydın?” sorusuna ise “O günkü şartlarda aynen yerine getirirdim” şeklinde cevap verdi.

“BURASI İÇTİMA ALANI DEĞİL”

Duruşmada Albay Bahadır Erdemli savunmasında yüksek sesle konuştu. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Vedat Koç, “Yüksek sesle konuşmana gerek yok. Seni çok rahatlıkla duruyoruz” dedi. Buna rağmen Erdemli’nin ses tonunu değiştirmemesi üzerine Mahkeme Başkanı Koç, “Burası içtima alanı değil. Bağırarak konuştuğun için ne dediğini anlamıyoruz” dedi. Erdemli ise, “Ben bağırmıyorum. Ses tonum bu” diye konuşunca, Başkan Koç da, “Senden önceki diğer sanıklar da burada savunma yaptı. Burada herkes birbirini duydu” dedi. Mahkeme Başkanı Koç, “Burada Türk milleti adına savunman alınıyor. Burada yüksek sesle konuşamazsın. Bir daha uyarmayacağım” uyarısında bulundu.

“VALİ TOPRAK HEYECANLI DAVRANDI”

Tutuklu sanık Bahadır Erdemli’nin savunmasının ardından Yüzbaşı Kemal Keskin savunması alındı. Keskin Malatya Valisi Mustafa Toprak’ın darbe gecesi nizamiyeye kalabalık bir grupla geldiğini söyledi, Vali Toprak’ın heyecanlı davrandığını iddia etti.

Savunmasında, darbe gecesi polisin tahriki olduğunu dile getiren Keskin, darbe gecesi 2. Ordu’da yaşanan süreci Vali Mustafa Toprak ve polise bağladı. Keskin, “15 Temmuz’da evdeyken Bahadır Albay karargaha gelmemi söyledi. Bulunduğum lojmanda Fatih Binbaşı beni aracıyla aldı, karargâha gittik. Yoldayken sebebini sordum. Muhtemel bir terör eylemi karşısında bir tatbikat olduğunu ifade etti. Bu tatbikat emri tarafıma bildirildi ve 2 nolu nizamiyeye geç diye emir verildi. Verilen emir üzerine nizamiye bölgesine giderek tatbikat kapsamında eğitim verileceğini, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da bölücü terör eylemleri daha önce yaşanmış olaylar anlatıldı. Kimse kışladan çıkmayacak, kimse içeri girmeyecek diye Bahadır Albay emir verdi” dedi.

“YÜZBAŞI KEMAL’İ ÇAĞIRIYORLAR”

Malatya Valisinin nizamiyeye gelmesiyle olayların farklı boyutuna taşındığını savunan Keskin, “Nizamiye dışına çıkmadım. Sivile silah doğrultmadım, ateş etmedim. Kimseye de ateş etme emri vermedim. Sayın Valimizin 2 nolu nizamiyeye gelmesiyle olaylar farklı bir vaziyet almıştır. Nizamiye bölgesine Malatya Valimiz Sayın Mustafa Toprak gelmiş, içeride olumsuz bir durum olduğu ifade edilmiş. Kurmay başkanını aradım, ‘Sayın Vali geldi, içeride olumsuzluk olduğunu söylüyor. Siz böyle bir şey söylediniz mi?’ dedim. ‘İçeride olumuz bir şey yok’ dedi. Yaptığım enteresan işler var. Nizamiye harici söylüyorum. Ağaç dikmeye gittim. Üs bölgelerini denetime gittim. Her işe Yüzbaşı Kemal’i çağırıyorlar” diye konuştu.

Duruşmada bulunan sanıkların dinlenmesinin ardından bugün ara kararın verilmesi bekleniyor.

TAHİR ÖZÇELİK