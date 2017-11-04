Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 1725 aralık soruşturmaları kapsamında 2. Ağır

Ceza Mahkemesi tarafından yargılanan MAKİAD yöneticilerinden Muzaffer E., ‘Etkin Pişmanlık

Hükmünden’ yaralanarak itirafta bulundu. Muzaffer E., ben FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde

bulunduğum süre zarfında Malatya da il imamlığı görevini yürüten ‘Tarık’ kod isimli Hasan Şen, Eyüp

Doğan,Yücel Yılmaz isimli şahıslar ile birlikte Amerika’ya Fethullah Gülen’i ziyarete gittik. Amerika’ya

Fethullah Gülen’i ziyarete gittiğimizde, Eyüp Doğan o yıl Fethullah Gülen’e ayrıca yüzde on KDV

dışında hürmete binaen 50 bin Dolar parayı birlikte getirmemizi söyledi. Gümrükte sıkıntı olmaması

için paraları İrfan B.,’ Abdullah E., İbrahim T’ye bölüştürdü ve Pensilvanya ya gittiğimizde herkes

üzerinde taşıdığı bu paraları Eyüp Doğan’a teslim etti. Eyüp Doğan’da bize bu parayı Fetullah Gülen’in

yardımcılarından birine Pensilvanya da elden teslim ettiğini söyledi. Amerika ya gittiğimizde burada

Fetullah Gülen’in sohbetine katıldık, iki gün FETÖ’nün Pensilvanya’daki villasında bulunan koğuş

şeklindeki odalarında kaldık, bu şahsın her sohbetinde 30-40 kişilik grup sohbetini dinliyordu”

şeklinde ifadede bulundu.



TSO SEÇİMLERİ..

Etkin pişmanlık hükmü gerekçesi ile KOM şubede ifadesi alınan Muzaffer E.,2012 Ticaret Sanayi Odası

seçimlerinde İl İmamı Eyyüp Doğan tarafından tehdit nedeniyle başkan adayı olduğunu anlattı.

Muzaffer E., 2012 yılında MAKİAD isimli derneğin başkanı Kubilay K. isimli şahıstı, yaptığımız toplantı

sırasında il imamı Eyüp Doğan isimli şahıs mütevelli heyetine Kubilay K.,’ın görev süresi doldu, yerine

beni kastederek sen MAKİAD a başkan olacaksın, senin karşında herhangi bir rakip olmayacak, tek

başına aday olacaksın dedi. Bende neden Kubilay neden olmuyor dediğimde, Eyüp Doğan, Kubilay’ın

özel bir nedeni var ondan dolayı aday olmuyor. Muzaffer abi sen aday olacaksın dedi. Bende bu sıra

MAKİAD başkanı oldum. Benim başkanı olduğum MAKİAD isimli derneğin yönetiminde yer alacaklar

bizzat İl imamı Eyüp Doğan belirlemiştir. 2012 yılının Eylül ayında il imamı Eyüp Doğan mütevelli

heyeti ile yapmış olduğu bir sohbette Kubilay’a hitaben ‘sen Hasan Hüseyin Erkoç isimli şahsın

karşısına TSO seçimleri için aday ol’ dedi ve mütevelli heyeti de Kubilay’ın olmasını istedi fakat Kubilay

‘ ben müsait değilim ” dedi, bunun üzerine Eyüp Doğan bana dönerek o zaman Muzaffer abi sen aday

ol dedi, ilk ben kabul etmedim. Ancak Eyüp Doğan bana Muzaffer abi sen MAKİAD ta başkanlık

görevinden istifa et biz seni cemaat olarak Hasan Hüseyin Erkoç isimli şahsın karşısına rakip olarak

aday göstereceğiz, mütevelli de olan ve olmayan bütün esnaflar ile birlikte seni destekleyerek TSO

seçimlerinde başkan yapacağız dedi. Eyüp Doğan mütevelli heyetine ve elinin altında görev yapan

diğer sohbet hocalarına talimat verdi ve TSO seçiminde herkes Muzaffer E., destekleyecek talimatını

verdi. Nitekim herkes benim bu seçimleri kazanmam için çalıştı. Eyüp Doğan isimli şahıs beni Malatya

TSO seçimlerine aday göstermesindeki asıl amaç cemaatin TSO’ yu ele geçirmek istemesidir”



SESİNİ ÇIKARMA…!

Muzaffer E., KOM şubesince alınan ifadesinde “Eyüp Doğan’ın il imamı olduğu ilk yıllarda, Eyüp

Doğan mütevelli heyeti ile birlikte örgüte müzahir diğer esnafları da yani yaklaşık 60-70 kişilik bir

grubu hatırladığım kadarıyla Matim iş Merkezinin üst katında topladı, bize dini bir sohbet verdikten

sonra yıllık ne kadar himmet vereceğimizi sordu, bende kendisine 70 bin veya 80 bin TL civarında bir

parayı himmet olarak verebileceğimi taahhüt ettim, ancak Eyüp Doğa bana ‘ sen l 50 bin TL ver dedi

bende o kadar veremeyeceğimi kendisi söylediğimde Eyüp Doğan bana ‘ abi sen sesini çıkarma ben

150 bin TL vereceğim de diğerleri fazla himmet parası versinler”



STV ZİYARETİ 6 BİN DOLAR

KOM ifadesinde örgü ile ilgili önemli bilgiler veren Muzaffer E., Biz Amerika ya uçakla indiğimiz

esnada daha önceden örgüt tarafından ayarlanan ve ismini şuan için hatırlamadığım bir şahıs bizi

karşıladı, bu şahıs bizi Pensilvanya ya götürdü, Pensilvanya da iki gün konakladıktan sonra yine bu



şahsın refakatinde örgütün yayın kanallarından olan STV’nin yayınını yapmış olduğu Newyork

kentinde bulunan binasına götürdü, Bizim buraya götürülmekteki amaç örgütün propagandasını

yapmaktır, nitekim il imamı Yücel Yılmaz bize ‘Bizim burada televizyonlarımız var burada ela güçlüyüz’

dedi. Bize kanalın stüdyo odalarına kadar her yeri gezdirdiler, ayrıca kanalın yöneticilerinden ismini

bilmediğim bir şahıs ‘ burada biz özgürce yayın yapabiliyoruz, kanun her yerde kanundur, burada

bizim kanallarımız neden kapanmadı, Türkiye de bugün nasıl yanlış kararlar aldığını görün’ dediler. Bu

geziyi tamamladıktan sonra yine yukarı sıkışık bir zamanda bu rehber bize ‘Biz sizi burada gezdirdik,

bizim burada gezdirdiğimiz kişilere ilişkin rutin bir uygulamamız vardır’ dedi. Bizde nedir bu uygulama

diye sorduğumuzda, rehber bize ‘ sayı ve zamana göre bize 6 bin dolar ödeme yapmanız gerekiyor’

dedi. Ben ve ” Haşim O., il imamı Yücel Yılmaz’a dönerek ‘Hem bizi burayı gezdireceğiz diyorsunuz,

bunun sonucunda da bizden 6 bin dolar talep ediyorsunuz ‘ dediğimizde Yücel Yılmaz’da bize ‘

buranın rutin bir uygulamasıdır’ dedi bizde kendilerine 6 bin dolar veremeyeceğimiz hususunda itiraz

etmemiz üzerine 2 bin dolar vermek üzere anlaştık. Örgütün bir finans kaynağının da bu olduğunu

düşünüyorum. Tabir caizse burada bize hem örgütün propagandası yapıldı hem de örgüt yine bizden

2 bin dolar almış oldu.”



Amerika Gezisi;

Malatya da İl İmamlığı yapan Tarık Kod isimli Hasan Şen isimli şahıs biz mütevelli heyetine sohbetin

birinde Malatya ya Özel bir Vakıf Üniversitesini kurma planımız ve bu planı uygulamadan önce

Pensilvanya ya gidip Örgüt liderinden olur almamız gerekiyor dedi. Bizde buraya üniversite

kurulacağının iyi olacağını söyledik. Bunun üzerine Hasan Hoca müteveI!i heyetine gelin beraber

hocanın yanına gidelim, üniversite için ol urunu alalım hemde kendisini ziyaret etmiş oluruz dedi.

Bunun üzerine o dönem Mütevelli heyetinde bulunan; benimle birlikte Cemal S., Mehmet T.,, Suat S.,

ve Saadettin Ç., isimli şahıslarla birlikte Pensilvanya ya İstanbul Atatürk Havalimanından çıktık. Burada

2-3 gün kadar konakladık. Fetullah Gülen burada bize her gün ikinde vakti yaptığı sohbete katıldık,

Burada örgüt lideri tarafından bize herhangi bir örgütsel talimat almadık. Hasan Şen hoca isimli şahıs

örgüt lideri ile kendisi bizzat özel olarak üniversite yapılacağını görüşmüş, bunu da buradan anlıyorum

ki bu görüşme akabinde örgüt lideri bize hitaben; Malatya’dan gelenler ile ayak üstü konuştu ve bize

‘Siz Malatya’da vakıf üniversitesi kurmak istiyormuşsunuz, sizi tebrik ederim, ama sizin bu

üniversitenin kurulmasına destek vermeniz ve maddi yardımlarda bulunmanız gerektiğini unutmayın,

her zaman il imamının yanında olun, yalnız bırakmayın şeklinde bize telkinlerde bulundu. Hatta Hasan

Şen isimli il imamına örgüt lideri üniversiteyi açın ancak akademisyen konusunda bulma konusunda

sıkıntı yaşam ayın ve bulacağınız akademisyenlere dikkat edin, bize yakın olan akademisyenler ile

kadronuzu kurun talimatını bizzat Hasan Şen’e verdi. Bunun akabinde biz buradan ayrıldık ve Türkiye

ye döndük. Bizi Hasan Şen isimli şahsın Örgüt liderinin yanına götürmesindeki asıl amaç bizi motive

etmekle beraber Malatya da örgüt tarafından kurulması planlanan üniversiteye maddi destek

sağlamamız içindir.



VAKIF ÜNİVERSİTESİ

Muzaffer E., ifadesinde, ” Biz Amerika dan 17 /25 Aralık süreci yaşanmadan önce döndükten sonra bu

üniversitenin yapılması için fikirler devam ediyordu ve Malatya, Kayseri yolu üzerinde bulunan

Beylerderesi mevkiinde hatırladığım kadarıyla 350 dönüm hazine arazisi örgüt tarafından bedelsiz

olarak 49 yıllığına kiralandı, ancak bu kiralama iş ve işlemleri de Sağlık Der veya Sağ der isimli dernek

üzerinden yapıldığını biliyorum. Burada Sağlık Der veya Sağ der in bir fonksiyonu yoktur, örgüt Sağlık

Der veya Sağ der isimli derneğin ismini kullanarak örgüte müzahir bir vakıf üniversitesinin yapılması

için onay almıştı. 17/25 Aralık sürecinde yaşanan olaylardan dolayı yani Eyüp Doğan döneminde örgüt

vakıf üniversitesini kurmaktan vazgeçti, bunun gerekçesini de Eyüp Doğan bize, bölgedeki yani

Gaziantep teki bölge abimizle görüştüm, Malatya’nın bağlı olduğu bölgede yeterince üniversite var,

zaten Gaziantep teki üniversitemize öğrenci bulmakta zorluk çekiyorlarmış’ şeklinde beyanı olmuştu.

Bu arazi bu dernek veya vakfın üzerinde kaldı ne yapılıp yapılmadığını sonrasında bilmiyorum. Ben

vakfa üye idi ancak yapı ile bağı kesince bu vakıf yönetiminden istifa ederek ayrıldım”



MAKİAD ÖRGÜTÜN EMRİNDE

“Makiad isimli derneğin başkanı olduğum süre zarfında yapılacak bütün faaliyetleri ve alınacak bütün

kararları İl İmamı ve Genel Sekreterler belirler biz yönetim kurulunda bulunanlarda sadece alınan

karaları uygulardık. Ama o dönemde alınacak bütün kararları kanun nizama uygun hale getirip karar

almamızı sağlarlardı. Bu yapının o dönem de de yine her yerde adamları olduğu için yapılacak hiçbir iş

ve işleyiş de problem yaşamıyorduk. İ İmamı Abdullah Yüce tarafından civar illerden esnaflar yada

bölge imamları tarafından ayarlanan esnaflar veya büyük iş adamları ile bizleri toplar ve seminer gibi

faaliyetler içinde bulunurduk. Bu genel esnaflarda zaten yapının içinde olan esnaflardır. Buna örnek

verecek olursam 2008 yılında Osman N., isimli Gaziantepli iş adamını buraya yani makiad bir iki kez

getirdiler. Bu şahıs gibi büyük iş adamlarının Makiad isimli derneğin faaliyetine katılmasındaki asıl

amaç örgüt esnaflarda bizim yanımızdaymış gibi göz boyamak, hatta siz işlerinizi büyütün onların

tecrübelerin den faydalanın şeklinde telkinde bulunurdu.”



“HEPİMİZ AYAKTA ALKIŞLADIK”

MAKİAD isimli dernek bir üst kurul olarak TUSKON a bağlıdır. Söz konusu TUSKON FETÖ terör örgütü

bünyesinde kurulmuş FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile iltisaklı olan derneklerin ve federasyonların

bağlı olduğu bir konfederasyondur. Bu konfederasyon il imamları tarafından sürekli bize methedilirdi.

TUSKON un Yönetim Kurulunu ve Genel Sekreterini örgüt kendisi ayarlar. Genel Sekreterin yapmış

olduğu veya faaliyet göstereceği alanların hepsi örgütün üst kademe yöneticileri tarafından belirlenir.

Bunu ancak şöyle açıklayabilirim, ben her ne kadar Makiad isimli derneğin başkanı olsam da

çalışmalarımız ve faaliyetlerimiz GÜNSİAD tarafından belirlenir, GÜNSİAD ın da alacağı kararları ve

yapacağı faaliyetleri TUSKON belirler, TUSKON un çalışmalarını da Türkiye çapındaki Ülke Sorumluları

belirler. Kısacası örgüt içerisindeki bir hiyerarşinin göstergesidir. Hatırladığım kadarıyla 2011 yılında

TUSKON un yapılan· Genel Kurul Toplantısına katıldım. Başka da TUSKON un herhangi bir toplantısına

katılmadım. Bizim bu toplantıya katılmamızın nedeni il imamının talebi üzerine olmuştur. O dönem

MAKİAD ın yönetiminde bulunan kişiler ile birlikte gittik. Suat S., MAKİAD derneğinin başkalık görevini

sürdürdüğü dönemde yani 2014 yılı içerisinde İstanbul da düzenlenen TUSKON un Genel Kurul

Toplantısına kimlerin katıldığını şuan için tam olarak hatırlamıyorum ancak yönetim kurulunun



katıldığını düşünüyorum. Ancak Suat S., ve Kerem G., katıldığını kesin olarak hatırlıyorum. Çünkü

Kerem G., Tuskon toplantısına katıldıktan sonra benim işyerine geldi, bana’ abi biz TUSKON un

toplantısına gittik, çok muazzam bir ortam vardı, iyi ki gitmişiz, TUSKON başkanı çok güzel bir

konuşma yaptı, hepimiz bu konuşmadan motive olduk, öyle motive olduk ki hepimiz ayakta alkışladık‘

dedi.



ÖRGÜTÜN MALATYA İLİNDE YAPTIĞI USÜLSÜZLÜKLER

Suat S., ve Kubilay K., isimli şahısların Mukaddes Fendoğlu isimli şahıs ile araları vardı. Bu şahıslar

bunlara ait olan ve bulgurlu köyü mevkiinde bulunan arazilerini üniversite yapacağız ve üniversiteye

de Hamit Fendoğulu ismini vereceğiz bahanesiyle bu bayan şahıstan toplamda 150-200 dönüm

arasında bir araziyi aldılar. Bu araziye örgüt üniversite yapmayı planlıyordu ve bedel ödemeksizin Suat

ve Kubilay aracığıyla temin ettikleri bu araziye üniversiteyi yapmadılar. Bu bayan şahsa Eyüp Doğan’ın

talimatı ile bir ev ve araba alındı. Bu arabanın bedelini Suat S., kendisi bizzat ödemiştir. Alacak evin

parasını kimin ödediğini bilmiyorum. Bu üniversite yapılması planı, arazinin alınması, sonra asında

arazinin bir kısmının arsa sahibine iade edilmesi, bu şahsa ev ve arabanın alınması gibi bütün hususlar

mütevelli sohbetinde konuşulmuştur. Bayan şahıs üniversite yapıldığı için bütün arazisini sonradan

talep etti ancak Eyüp doğan bu araziyi vermedi. Biz bu araziye okul yapacağız, yurt açacağız deyip

kesip attı. Bu bayan şahsın örgütten geri araziyi istemesinin asıl amacı da Örgüt tarafından bu arazinin

satılacağını ve paranın örgüte aktarılacağını duyduğu için geri arazileri istemiştir. Bunu bizzat

mütevelli heyetine karşı Eyüp Doğan söyledi. Hatırladığım kadarıyla Eyüp Dogan’ın son dönemleri

yada Yücel Yılmaz’ın geldiği 20 l 4 veya 2015 yılı içerisinde örgütün Malatya’da dershane ve

yurtlarının kapatılmasından dolayı açıkta kalan öğretmenlerin maaşları ve SGK’larıı gibi giderleri

olduğunu ve şuan için karşılanmadığını bize söylediler: ve örgüte ait şirketlerden birine bağlı olan ve ·

Çöşnük te bulunan Kuran Kursu yakınındaki bir yurdu satmaya karar verdiklerini il imamı bize söyledi.

Biz mütevelli olarak ta bizden para istemeyin satın dedik. Ancak ben bunlarla bağımı tam bu arada

kestiğim için bu yurdun kime ne şekilde kime satıldığını ve satıştan elde edilen paranın nerelere

kullanıldığını bilmiyorum”



“KILIKTAN KILIĞA GİRİYOR”

Hatırladığım kadarıyla 2009 yılında örgüt tarafından Malatya’ya il imamı olarak Amasya il imamı olan

Eyüp Doğan isimli şahıs atandı. Bu şahıs örgüt tarafından Malatya ya il imamı olarak atandığı

dönemde bölgeciler yani bize sohbet verenler; İsmail K.,, Yakup Y., Fahri G., Mustafa A., İmdat Ö.,

Turgay Z., Aslen Bingöllü olan örgütün evleri, öğrencileri, inşaat işlerini takip eden Ali Rıza isimli şahıs

görev aldı. Ancak bu şahıs soy ismi Kızılboğa olabilir. Ali rıza isimli şahıs İl İmamı Eyüp Doğan isimli

şahsın yardımcısı olarak görev yapıyordu. Bu şahıs örgütün para işleri. işleri, esnaflara öğrencilere

sohbet grubu vardı. Eyüp Doğan isimli şahsın döneminde Malatya da örgüte ait şirketlerde

muhasebecilik görevini de bir dönem Kazım Y., isimli bir şahıs yürütürdü. Ben bu tarihten yaklaşık 2 ay

kadar önce benimle birlikte aynı koğuşta kalan Zekai I., Turgut A., Halil K., ve Kaan Emre Ö., isimli

şahısların kendi aralarında muhabbet ederken ben bunlara kulak misafiri oldum ve Halil K., bu

şahıslara hitaben kendisi polisler tarafından Malatya da yakalanmadan önce saklandığı evin

ihtiyaçlarını kimlerin karşılayacağını ayrıca Malatya da diğer evlerde saklananların da ihtiyaçları

karşılayan bizim Ali Rıza Hoca dedi, Ben bunu duyunca hemen çıkıştım ve Halil K.,a kardeşim bu şahıs

halen örgüt içerisinde faaliyet gösteriyor ve polis tarafından nasıl yakalanmıyor dedim, o da bana abi



Ali rıza cep telefonu kullanmıyor, kılıktan kılığa girdiği için polisler onu yakalayamaz dedi. Bu

muhabbette adı geçen Eyüp Doğan’ın yanında sürekli bulunan Ali Rıza isimli şahıstır, Bu şahıs aslen

Bingöllü dür ve soy ismini Kızılboğa olarak hatırlıyorum.



“POLİS NE KADAR GELİRSE GELSİN, BİZ ÖNCEDEN HABERDAR OLURUZ”



2014 veya 2015 yılı içinde beni Haşim aradı ve Makiad’a polislerin arama yapacağını söyledi. Bende

kendisine gelemeyeceğimi söyledim ve Haşim i yanıma çağırdım ve haşim e. bu bizim işimiz değil

kimin ne hali varsa görsün sende karışma dedim. Makiad da yapılacak olan aramanın önceden örgüt

tarafından bilindiğini yani polislere aramaya gideceğinden örgüt haberdardı. Bunu kimden

duyduğumu hatırlamıyorum ancak Avukat Turan C.,, Suat SARIN,· Muhammed C., Eyüp Doğan isimli

şahıslardan birinden duydum hatta bunlardan biri polis ne kadar gelirse gelsin biz öncesinde haberdar

olduğumuz için gerekli tedbirlerimizi almıştık dendiğini hatırlıyorum.”



FETÖ’DEN EMİR ALIRLARDI

Ben bu örgüt içerisinde bulunduğum süre zarfında örgüt tarafından belirlenen ve her yıl toplanan

himmet, burs, kurban ve benzeri paralardan belli miktarlar aylık olarak dolar bazında düzenli olarak

Nijer, Kore ve Filipinlere gönderilirdi. Malatya ilinin. sorumlu olduğu bu ülkeler, Eyüp Doğan

döneminde Filipinler, yine Eyüp Doğan ve Fadıl Dinçer’in döneminde Nijer ve hatırladığım kadarıyla

Hasan Şen isimli il imamının döneminde Kore Malatya ya bağlıydı. Bu paralar bankalar üzerinden

gönderilmez, bu adı geçen ülkelerde örgüt içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensupları her ay

düzenli olarak Malatya ya gelir parayı dolar olarak dönemin örgüt yöneticilerinden elden teslim alır o

ülkeye götürür, eğer o ülkeden biri gelmez ise kaç aylık alacakları birikmiş ise o ülkeden gelen kişi ile

gönderilirdi. Her ilin sorumlu olduğu ülkeler vardır, bu illerden gönderilen paraların hepsi örgütün

yurt dışındaki bütün faaliyetlerinin karşılanması için kullanıldığını bizzat il imamları bize söylerlerdi.

Eyüp Doğan’ın il imamı olduğu dönemlerde Malatya ya Elazığ, Bingöl ve Muş illerinin örgüt tarafından

bağlandığını biliyorum. Eyüp Doğan mütevelli heyeti olarak bize, bundan sonra bu iller de bizim

kontrolümüz altında olacak, artık o illerin de bütün sıkıntıları ve ihtiyaçları, programları ile

ilgileneceğim, her gün Malatya da olmayabilirim, bu iş benim için biraz zaman alacağı için yaşanacak

sıkıntılara sizin de yardımcı olmanızı istiyorum dedi. Ben bu örgüt içerisinde bulunduğum süre

zarfında bütün il imamları kesinlikle her yıl en az iki üç defa örgüt lideri Fetullah Gülen’i Amerika’nın

Penısilvanya eyaletine ziyarete giderlerdi. İl imamlarının bu ziyaretler dönüşünde örgüt lideri Fetullah

Gülen ile yapmış oldukları görüşme neticesinde almış oldukları notları getirip bize okurlardı. Ancak

bunların hiçbiri nottan ibaret değildir, örgüt liderinin ülkede yada ilimizde yapılması için vermiş

olduğu talimatlardı,

TAHLİYE EDİLDİ

MAKİAD 33 sanıklı davada “Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan” İş Adamı Muzaffer E., Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ara duruşmada tahliye edildi.

TAHİR ÖZÇELİK