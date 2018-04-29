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FETÖ Operasyonu: 103 Gözaltı Kararı

Örgüt içi evlilikleri sağlayan "izdivaç" abi ve ablaları ile evlilikleri sağlanan "katalog" olarak isimlendirilen 103 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon yapılan iller arasında Malatya'da var.

FETÖ Operasyonu: 103 Gözaltı Kararı

Örgüt içi evlilikleri sağlayan "izdivaç" abi ve ablaları ile evlilikleri sağlanan "katalog" olarak isimlendirilen 103 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon yapılan iller arasında Malatya'da var.

29 Nisan 2018 Pazar 12:42
FETÖ Operasyonu: 103 Gözaltı Kararı

İstanbul merkezli 36 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu düzenledi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 103 kişiden 63'ü yakalanırken operasyonlar sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY terör örgütünün gizli haberleşme programı Bylock yazışmalarının çözümlenen içeriklerinden tespit edilen, örgüt içi evlilikleri sağladıkları anlaşılan "izdivaç" abi ve ablaları ile evlilikleri sağlanan "katalog" olarak isimlendirilen 103 kişiye yönelik operasyon gerçekleştirdi. İstanbul merkezli Bursa, Ankara, İzmir, Muş, Kahramanmaraş, Çorum, Kocaeli, Zonguldak, Mersin, Konya, Diyarbakır, Tekirdağ, Bilecik, Şanlıurfa, Erzincan, Bayburt, Afyonkarahisar, Niğde, Malatya, Adana, Şırnak, Yozgat, Van, Sivas, Aydın, Kırşehir, Kayseri, Kars, Yalova, Osmaniye, Ordu, Gaziantep, Bitlis, Gümüşhane olmak üzere toplam 36 ilde eş zamanlı baskınlarda 63 şüpheli gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalanmalarına yönelik çalışmalar devam ediyor.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Istanbul Fetö OperasyonuMalatya
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