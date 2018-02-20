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FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINA OPERASYON!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, 106’sı muvazzaf 170 asker hakkında gözaltı kararı alındı. Gözaltı kararı verilen şüphelilerin örgütün mahrem imamları ile ankesörlü telefon üzerinden irtibat kurdukları kaydedildi.

FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINA OPERASYON!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, 106’sı muvazzaf 170 asker hakkında gözaltı kararı alındı. Gözaltı kararı verilen şüphelilerin örgütün mahrem imamları ile ankesörlü telefon üzerinden irtibat kurdukları kaydedildi.

busabahh
busabahh
20 Şubat 2018 Salı 11:27
FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINA OPERASYON!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY mahrem imamlarının ankesörlü telefon üzerinden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki örgüt mensupları ile irtibat kurmalarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında operasyon başlatıldı.

Savcılıkça, 106’sı muvazzaf, 44’ünün meslekten ihraç edilen, 10’unun emekli, 7’si öğrenci ve 3’ünün istifa eden olmak üzere toplamda 170 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Muvazzaf askerlerden 68'inin subay gerisinin ise astsubay düzeyinde olduğu öğrenilirken 38 farklı ilde aynı anda başlatılan operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde askeri personellerden sorumlu olan ve örgütsel olarak “abi-imam” tabir edilen yönetici düzeyindeki şahısların kamuya açık market, büfe,lokanta gibi sair işletmelerde kurulu bulunan sabit (kontörlü) hatları kullanmak suretiyle sorumlusu olduğu “öğrenci” tabir edilen askeri personelleri talimat vermek veya örgütsel toplantıya çağırmak amacıyla aradığı, aramanın tek yönlü olduğu, sadece sorumlu şahsın arama yaptığı tespit edildi.

İstanbul’da bu amaçla Üsküdar Kısıklı’da bulunan bir iş yerindeki hattın kullandığı bu hattan 264 asker şahısla irtibat kurulduğu, bu kişilerden 94’ü hakkında darbe girişimine katıldıkları veya örgütsel faaliyet yürüttükleri için daha önceden işlem yapıldığı öğrenildi.

İHA

Son Güncelleme: 20.02.2018 11:28
Anahtar Kelimeler:
BusabahmalatyaTskMuvazzaf AskerlerGözaltıFetö
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