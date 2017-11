Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 1725 aralık soruşturmaları kapsamında 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılanan MAKİAD yöneticilerinden Muzaffer E., ‘Etkin Pişmanlık Hükmünden’ yaralanarak itirafta bulundu. Muzaffer E., “Ben FETÖ/PDY içerisinde bulunduğum süre zarfında Malatya da il imamlığı görevini yürüten ‘Tarık’ kod isimli Hasan Şen, Eyüp Doğan, Yücel Yılmaz isimli şahıslar ile birlikte Amerika’ya Fethullah Gülen’i ziyarete gittik. Amerika’ya Fethullah Gülen’i ziyarete gittiğimizde, Eyüp Doğan o yıl Fethullah Gülen’e ayrıca yüzde on KDV dışında hürmete binaen 50 bin Dolar parayı birlikte getirmemizi söyledi. Gümrükte sıkıntı olmaması için paraları İrfan B.,’ Abdullah E., İbrahim T’ye bölüştürdü ve Pensilvanya ya gittiğimizde herkes üzerinde taşıdığı bu paraları Eyüp Doğan’a teslim etti. Eyüp Doğan’da bize bu parayı Fetullah Gülen’in yardımcılarından birine Pensilvanya da elden teslim ettiğini söyledi. Amerika ya gittiğimizde burada Fetullah Gülen’in sohbetine katıldık, iki gün FETÖ’nün Pensilvanya’daki villasında bulunan koğuş şeklindeki odalarında kaldık, bu şahsın her sohbetinde 30-40 kişilik grup sohbetini dinliyordu” şeklinde ifadede bulundu.

TSO SEÇİMLERİ…

Etkin pişmanlık hükmü gerekçesi ile KOM şubede ifadesi alınan Muzaffer E., 2012 Ticaret Sanayi Odası seçimlerinde İl İmamı Eyyüp Doğan tarafından tehdit nedeniyle başkan adayı olduğunu anlattı. Muzaffer E., “2012 yılında MAKİAD isimli derneğin başkanı Kubilay K. isimli şahıstı, yaptığımız toplantı sırasında il imamı Eyüp Doğan isimli şahıs mütevelli heyetine Kubilay K.,’nın görev süresi doldu, yerine beni kastederek ‘sen MAKİAD’a başkan olacaksın, senin karşında herhangi bir rakip olmayacak, tek başına aday olacaksın’ dedi. Ben de ‘Kubilay neden olmuyor?’ dediğimde, Eyüp Doğan, ‘Kubilay’ın özel bir nedeni var ondan dolayı aday olmuyor. Muzaffer abi sen aday olacaksın’ dedi. Bende bu sıra MAKİAD başkanı oldum. Benim başkanı olduğum MAKİAD isimli derneğin yönetiminde yer alacaklar bizzat İl imamı Eyüp Doğan belirlemiştir. 2012 yılının Eylül ayında il imamı Eyüp Doğan mütevelli heyeti ile yapmış olduğu bir sohbette Kubilay’a hitaben ‘sen Hasan Hüseyin Erkoç isimli şahsın karşısına TSO seçimleri için aday ol’ dedi ve mütevelli heyeti de Kubilay’ın olmasını istedi fakat Kubilay ‘ben müsait değilim’ dedi, bunun üzerine Eyüp Doğan bana dönerek o zaman ‘Muzaffer abi sen aday ol’ dedi, ilk ben kabul etmedim. Ancak Eyüp Doğan bana ‘Muzaffer abi sen MAKİAD ta başkanlık görevinden istifa et biz seni cemaat olarak Hasan Hüseyin Erkoç isimli şahsın karşısına rakip olarak aday göstereceğiz, mütevelli de olan ve olmayan bütün esnaflar ile birlikte seni destekleyerek TSO seçimlerinde başkan yapacağız’ dedi. Eyüp Doğan mütevelli heyetine ve elinin altında görev yapan diğer sohbet hocalarına talimat verdi ve TSO seçiminde herkes Muzaffer E., destekleyecek talimatını verdi. Nitekim herkes benim bu seçimleri kazanmam için çalıştı. Eyüp Doğan isimli şahıs beni Malatya TSO seçimlerine aday göstermesindeki asıl amaç cemaatin TSO’yu ele geçirmek istemesidir” sözlerine yer verdi.

SESİNİ ÇIKARMA!

Muzaffer E., KOM şubesince alınan ifadesinde, “Eyüp Doğan’ın il imamı olduğu ilk yıllarda, Eyüp Doğan mütevelli heyeti ile birlikte örgüte müzahir diğer esnafları da yani yaklaşık 60-70 kişilik bir grubu hatırladığım kadarıyla MATİM İş Merkezinin üst katında topladı, bize dini bir sohbet verdikten sonra yıllık ne kadar himmet vereceğimizi sordu, bende kendisine 70 bin veya 80 bin TL civarında bir parayı himmet olarak verebileceğimi taahhüt ettim, ancak Eyüp Doğa bana ‘sen l 50 bin TL ver’ dedi. Ben de o kadar veremeyeceğimi kendisi söylediğimde Eyüp Doğan bana ‘abi sen sesini çıkarma ben 150 bin TL vereceğim de diğerleri fazla himmet parası versinler’ dedi” diye konuştu.

STV ZİYARETİ 6 BİN DOLAR

KOM ifadesinde örgü ile ilgili önemli bilgiler veren Muzaffer E., Biz Amerika’ya uçakla indiğimiz esnada daha önceden örgüt tarafından ayarlanan ve ismini şu an için hatırlamadığım bir şahıs bizi karşıladı, bu şahıs bizi Pensilvanya’ya götürdü. Pensilvanya’da iki gün konakladıktan sonra yine bu şahsın refakatinde örgütün yayın kanallarından olan STV’nin yayınını yapmış olduğu Newyork kentinde bulunan binasına götürdü. Bizim buraya götürülmekteki amaç örgütün propagandasını yapmaktır. Nitekim il imamı Yücel Yılmaz bize ‘Bizim burada televizyonlarımız var burada ela güçlüyüz’ dedi. Bize kanalın stüdyo odalarına kadar her yeri gezdirdiler, ayrıca kanalın yöneticilerinden ismini bilmediğim bir şahıs ‘burada biz özgürce yayın yapabiliyoruz, kanun her yerde kanundur, burada bizim kanallarımız neden kapanmadı, Türkiye’de bugün nasıl yanlış kararlar aldığını görün’ dediler. Bu geziyi tamamladıktan sonra yine yukarı sıkışık bir zamanda bu rehber bize ‘Biz sizi burada gezdirdik, bizim burada gezdirdiğimiz kişilere ilişkin rutin bir uygulamamız vardır’ dedi. Biz de nedir bu uygulama diye sorduğumuzda, rehber bize ‘ sayı ve zamana göre bize 6 bin dolar ödeme yapmanız gerekiyor’ dedi. Ben ve Haşim O., il imamı Yücel Yılmaz’a dönerek ‘Bizi burayı gezdireceğiz diyorsunuz, bunun sonucunda da bizden 6 bin dolar talep ediyorsunuz’ dediğimizde Yücel Yılmaz da bize ‘buranın rutin bir uygulamasıdır’ dedi. Biz de kendilerine 6 bin dolar veremeyeceğimiz hususunda itiraz etmemiz üzerine 2 bin dolar vermek üzere anlaştık. Örgütün bir finans kaynağının da bu olduğunu düşünüyorum. Tabir caizse burada bize hem örgütün propagandası yapıldı hem de örgüt yine bizden 2 bin dolar almış oldu” ifadelerinde bulundu.

AMERİKA GEZİSİ

Muzaffer E., “Malatya da İl İmamlığı yapan Tarık Kod isimli Hasan Şen isimli şahıs ‘mütevelli heyetine sohbetin birinde ‘Malatya’ya özel bir vakıf üniversitesini kurma planımız va ve bu planı uygulamadan önce Pensilvanya’ya gidip örgüt liderinden olur almamız gerekiyor’ dedi. Biz de buraya üniversite kurulacağının iyi olacağını söyledik. Bunun üzerine Hasan Hoca ‘Mütevelli heyetine gelin beraber hocanın yanına gidelim, hem üniversite için olurunu alalım hem de kendisini ziyaret etmiş oluruz’ dedi. Bunun üzerine o dönem mütevelli heyetinde bulunan; benimle birlikte Cemal S., Mehmet T., Suat S. ve Saadettin Ç. isimli şahıslarla birlikte Pensilvanya’ya İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan çıktık. Burada 2-3 gün kadar konakladık. Fethullah Gülen’in burada her gün ikinde vakti yaptığı sohbete katıldık. Burada örgüt lideri tarafından bize herhangi bir örgütsel talimat almadık. Hasan Şen hoca isimli şahıs örgüt lideri ile kendisi bizzat özel olarak üniversite yapılacağını görüşmüş, bunu da buradan anlıyorum ki bu görüşme akabinde örgüt lideri bize hitaben; Malatya’dan gelenler ile ayak üstü konuştu ve bize ‘Siz Malatya’da vakıf üniversitesi kurmak istiyormuşsunuz, sizi tebrik ederim, ama sizin bu üniversitenin kurulmasına destek vermeniz ve maddi yardımlarda bulunmanız gerektiğini unutmayın, her zaman il imamının yanında olun, yalnız bırakmayın’ şeklinde bize telkinlerde bulundu. Hatta Hasan Şen isimli il imamına örgüt lideri üniversiteyi açın ancak akademisyen konusunda bulma konusunda sıkıntı yaşamayın ve bulacağınız akademisyenlere dikkat edin, bize yakın olan akademisyenler ile kadronuzu kurun talimatını verdi. Bunun akabinde biz buradan ayrıldık ve Türkiye ye döndük. Bizi Hasan Şen isimli şahsın örgüt liderinin yanına götürmesindeki asıl amaç bizi motive etmekle beraber Malatya da örgüt tarafından kurulması planlanan üniversiteye maddi destek sağlamamız içindir” sözlerini kaydetti.

VAKIF ÜNİVERSİTESİ

Muzaffer E., ifadesinde, “Biz Amerika dan 17 /25 Aralık süreci yaşanmadan önce döndükten sonra bu üniversitenin yapılması için fikirler devam ediyordu ve Malatya, Kayseri yolu üzerinde bulunan Beylerderesi mevkiinde hatırladığım kadarıyla 350 dönüm hazine arazisi örgüt tarafından bedelsiz olarak 49 yıllığına kiralandı, ancak bu kiralama iş ve işlemleri de Sağlık-Der veya Sağ-Der isimli dernek üzerinden yapıldığını biliyorum. Burada Sağlık-Der veya Sağ-Der in bir fonksiyonu yoktur, örgüt Sağlık-Der veya Sağ-Der isimli derneğin ismini kullanarak örgüte müzahir bir vakıf üniversitesinin yapılması için onay almıştı. 17/25 Aralık sürecinde yaşanan olaylardan dolayı yani Eyüp Doğan döneminde örgüt vakıf üniversitesini kurmaktan vazgeçti, bunun gerekçesini de Eyüp Doğan bize, bölgedeki yani Gaziantep’teki bölge abimizle görüştüm, Malatya’nın bağlı olduğu bölgede yeterince üniversite var, zaten Gaziantep teki üniversitemize öğrenci bulmakta zorluk çekiyorlarmış’ şeklinde beyanı olmuştu. Bu arazi bu dernek veya vakfın üzerinde kaldı ne yapılıp yapılmadığını sonrasında bilmiyorum. Ben vakfa üye idi ancak yapı ile bağı kesince bu vakıf yönetiminden istifa ederek ayrıldım” diye konuştu.

MAKİAD ÖRGÜTÜN EMRİNDE

E., ifadesinde, “MAKİAD isimli derneğin başkanı olduğum süre zarfında yapılacak bütün faaliyetleri ve alınacak bütün kararları İl İmamı ve Genel Sekreterler belirler biz yönetim kurulunda bulunanlarda sadece alınan karaları uygulardık. Ama o dönemde alınacak bütün kararları kanun nizama uygun hale getirip karar almamızı sağlarlardı. Bu yapının o dönem de de yine her yerde adamları olduğu için yapılacak hiçbir iş ve işleyiş de problem yaşamıyorduk. İl İmamı Abdullah Yüce tarafından civar illerden esnaflar yada bölge imamları tarafından ayarlanan esnaflar veya büyük iş adamları ile bizleri toplar ve seminer gibi faaliyetler içinde bulunurduk. Bu genel esnaflarda zaten yapının içinde olan esnaflardır. Buna örnek verecek olursam 2008 yılında Osman N. isimli Gaziantepli iş adamını buraya yani MAKİAD bir iki kez getirdiler. Bu şahıs gibi büyük iş adamlarının MAKİAD isimli derneğin faaliyetine katılmasındaki asıl amaç örgüt esnaflarda bizim yanımızdaymış gibi göz boyamak, hatta siz işlerinizi büyütün onların tecrübelerin den faydalanın şeklinde telkinde bulunurdu” diyerek şunları kaydetti:

“HEPİMİZ AYAKTA ALKIŞLADIK”

“MAKİAD isimli dernek bir üst kurul olarak TUSKON a bağlıdır. Söz konusu TUSKON FETÖ bünyesinde kurulmuş FETÖ/PDY ile iltisaklı olan derneklerin ve federasyonların bağlı olduğu bir konfederasyondur. Bu konfederasyon il imamları tarafından sürekli bize methedilirdi. TUSKON’un Yönetim Kurulunu ve Genel Sekreterini örgüt kendisi ayarlar. Genel Sekreterin yapmış olduğu veya faaliyet göstereceği alanların hepsi örgütün üst kademe yöneticileri tarafından belirlenir. Bunu ancak şöyle açıklayabilirim: ben her ne kadar MAKİAD isimli derneğin başkanı olsam da çalışmalarımız ve faaliyetlerimiz GÜNSİAD tarafından belirlenir, GÜNSİAD’ın da alacağı kararları ve yapacağı faaliyetleri TUSKON belirler. TUSKON’un çalışmalarını da Türkiye çapındaki Ülke Sorumluları belirler. Kısacası örgüt içerisindeki bir hiyerarşinin göstergesidir. Hatırladığım kadarıyla 2011 yılında TUSKON’un yapılan Genel Kurul Toplantısına katıldım. Başka da TUSKON’un herhangi bir toplantısına katılmadım. Bizim bu toplantıya katılmamızın nedeni il imamının talebi üzerine olmuştur. O dönem MAKİAD’ın yönetiminde bulunan kişiler ile birlikte gittik. Suat S., MAKİAD derneğinin başkalık görevini sürdürdüğü dönemde yani 2014 yılı içerisinde İstanbul da düzenlenen TUSKON’un Genel Kurul Toplantısına kimlerin katıldığını şu an için tam olarak hatırlamıyorum ancak Yönetim Kurulunun katıldığını düşünüyorum. Ancak Suat S. ve Kerem G.’nin katıldığını kesin olarak hatırlıyorum. Çünkü Kerem G., TUSKON toplantısına katıldıktan sonra benim iş yerine geldi, bana’ abi biz TUSKON’un toplantısına gittik, çok muazzam bir ortam vardı, iyi ki gitmişiz, TUSKON başkanı çok güzel bir konuşma yaptı, hepimiz bu konuşmadan motive olduk, öyle motive olduk ki hepimiz ayakta alkışladık‘ dedi.

ÖRGÜTÜN MALATYA İLİNDE YAPTIĞI USÜLSÜZLÜKLER

Suat S. ve Kubilay K. isimli şahısların Mukaddes Fendoğlu isimli şahıs ile araları vardı. Bu şahıslar bunlara ait olan ve Bulgurlu Köyü mevkiinde bulunan arazilerini üniversite yapacağız ve üniversiteye de Hamit Fendoğulu ismini vereceğiz bahanesiyle bu bayan şahıstan toplamda 150-200 dönüm arasında bir araziyi aldılar. Bu araziye örgüt üniversite yapmayı planlıyordu ve bedel ödemeksizin Suat ve Kubilay aracığıyla temin ettikleri bu araziye üniversiteyi yapmadılar. Bu bayan şahsa Eyüp Doğan’ın talimatı ile bir ev ve araba alındı. Bu arabanın bedelini Suat S., kendisi bizzat ödemiştir. Alacak evin parasını kimin ödediğini bilmiyorum. Bu üniversite yapılması planı, arazinin alınması, sonra asında arazinin bir kısmının arsa sahibine iade edilmesi, bu şahsa ev ve arabanın alınması gibi bütün hususlar mütevelli sohbetinde konuşulmuştur. Bayan şahıs üniversite yapıldığı için bütün arazisini sonradan talep etti ancak Eyüp Doğan bu araziyi vermedi. Biz bu araziye okul yapacağız, yurt açacağız deyip kesip attı. Bu bayan şahsın örgütten geri araziyi istemesinin asıl amacı da örgüt tarafından bu arazinin satılacağını ve paranın örgüte aktarılacağını duyduğu için geri arazileri istemiştir. Bunu bizzat mütevelli heyetine karşı Eyüp Doğan söyledi. Hatırladığım kadarıyla Eyüp Dogan’ın son dönemleri yada Yücel Yılmaz’ın geldiği 2014 veya 2015 yılı içerisinde örgütün Malatya’da dershane ve yurtlarının kapatılmasından dolayı açıkta kalan öğretmenlerin maaşları ve SGK’ları gibi giderleri olduğunu ve şuan için karşılanmadığını bize söylediler: ve örgüte ait şirketlerden birine bağlı olan ve Çöşnük’te bulunan Kuran Kursu yakınındaki bir yurdu satmaya karar verdiklerini il imamı bize söyledi. Biz mütevelli olarak ta bizden para istemeyin satın dedik. Ancak ben bunlarla bağımı tam bu arada kestiğim için bu yurdun kime ne şekilde kime satıldığını ve satıştan elde edilen paranın nerelere kullanıldığını bilmiyorum.”

TAHLİYE EDİLDİ

MAKİAD 33 sanıklı davada “Etkin pişmanlık” hükümlerinden yararlanan İş Adamı Muzaffer E., Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ara duruşmada tahliye edildi.

TAHİR ÖZÇELİK