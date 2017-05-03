124 BİN 338 ŞÜPHELİ

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 17-25 Aralık ve 15 Temmuz sonrası yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında bin 946 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Yapılan soruşturmalarda bin 52 şüpheli hakkında dava açıldı

TÜRKİYE GENELİ

Türkiye genelinde yapılan operasyonlarda ise, 139 ağır ceza merkezinde görülen 10 bin 821 soruşturmada, 24 bin 538 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Ve yapılan soruşturmada, 48 bin 290 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.



15 TEMMUZ SORUŞTURMALARINDA MALATYA

15 Temmuz soruşturmalarında FETÖ’ye büyük darbeler vuran iller arasında birinci sırada yer alan Malatya, İzmir, Ankara, Denizli, İstanbul ve Düzce illeri başta olmak üzere 70 ağır ceza mahkemesinde toplam 10 bin 945 şüpheli hakkında 2 bin 92 dava açıldığı öğrenildi. Görülen yargılamalarda ayrıca 6 bin 170 şüphelinin cezaevinde tutuklu bulunduğu kaydedildi.

ADLİ İŞLEM YAPILDI

Savcılık soruşturmalarında, 412 emniyet teşkilatı personeli (130) (açığa alındı), 357 askeri personel, 51 hâkim ve savcı, 348 sivil ve 708 kamu personeli hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi. Yapılan sivil yargılamalarda, 325 şüpheli hakkında yapılan soruşturmada 105 şüpheli tutuklanırken, 53’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Öte yandan önceki hafta Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmada Malatya Emniyeti’nde görevli 130 polisin de görevden alındığı öğrenilirken, soruşturma kapsamında toplamda 9 bin 103 polis görevden uzaklaştırıldı.

163’Ü DARBE DAVASI

15 Temmuz’DA FETÖ’cü askerlerce yapılan darbe girişimine destek veren Malatya. 2. Ordu Komutanlığı, 7’nci Ana Jet Üssü Komutanlığı ve diğer illerdeki askerler hakkında açılan askeri duruşmaların toplamının ise 163 olduğu açıklandı. Yapılan yargılamalarda 4 bin 483 sanık bulunurken bunlardan 2 bin 266 sanığın da cezaevinde tutuklu olduğu belirtildi Yapılan yargılamalarda şüpheliler hakkında, “Anayasal düzeni kaldırmaya teşebbüs etme, TBMM’yi ve Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek” suçlarından yargılanmaların devam ettiği belirtildi.

24 MAHKUMİYET

Yurt ve Malatya’daki, FETÖ bilançosuna göre, 24 sanığın yargılandığı mahkemelerde mahkumiyet kararı çıktı. Karara göre, Malatya’da 1, Uşak’ta 5, Denizli’de 1, Kayseri’de 2, Muğla’da 1, Burdur’da 2, Elazığ’da 12 olmak üzere toplam 24 sanık mahkumiyet aldı.

BİN 946 ŞÜPHELİ

alatya’da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik soruşturmalar kapsamında hakkında işlem yapılan toplam da ise bin 946 şüpheliden 556’snın adli kontrol ile serbest kaldığı, 257 şüphelinin tahliye edildiği, 52 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunduğu, 123 şüpheli hakkında işlem yapılmadığı öğrenildi.

SAYILAR ARTIYOR

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturmalarda 51 hâkim ve savcıdan 21’i tutuklanırken 10 savcı-hakim hakkında da adli kontrol kararı verildi. 3 savcı serbest bırakıldı. 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından soruşturmalarda hakkında işlem yapılan ve tutuklananların sayısı da artmaya devam ediyor.

TAHİR ÖZÇELİK