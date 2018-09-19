Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Başkanı Engin Atalay, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret etti.

Ziyarette konuşan MESOB Başkanı Şevket Keskin, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın TESK Genel Kurulu’nda söylediği gibi, fırsatçılar var. Türkiye’de başıboşluk var, kontrol yoktur. Bir torba un 70 TL’den 110-140 TL’ye kadar çıkmış bir durumda. Marketlere gittiğiniz zaman gerçekten el yakıyor. Kime sorarsanız sorun, ‘Suya niye zam geldi?’ diyoruz, ‘Dolara zam geldi ya’ cevabını veriyor, ‘Papaz aldık içeri koyduk’ diyor. (İzmir’de tutuklanan ABD’li papazı kast ediyor) Allah göstermesin, 3 tane Papaz alsaydı bize ne yaparlardı. Hele ki bir papaz almışız. Milletimiz perişan. Ülke için, bayrak için, vatan için, ezan için, ki 15 Temmuz’da bu millet sayın cumhurbaşkanımızın bir sözü ile bu millet ölüme koştu, tankın altına girdi, uçağa karşı koydu, göğsünü siper etti, burada en büyük desteği de esnaf ve sanatkar camiası verdi” sözlerini kaydetti.

DİNİ SİYASETE ALET EDEN İNSANLAR VAR

Keskin, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TESK Başkanı Palandöken ve Milletvekili Tüfenkci’ye dönerek, “Siz üçünüz de Sayın Cumhurbaşkanıma yakınsınız, inanın FETÖ gitti ama kırıntıları var. Müthiş bir şekilde canlanıyor. FETÖ’nün yerini doldurmak isteyen büyük gruplar var. Dini siyasete alet eden insanlar var. Bunlara fırsat vermeyin. Ülke bir daha 15 Temmuz’ları kaldıracak güçte değil. Allah bir daha böyle bir günü göstermesin. Türk milleti 7’den 70’e kadar sonuna kadar bu bayrağı, bu topağı, ezanı savunmaya canı pahasına varız, ama kötülere fırsat vermeyin. Sayın Cumhurbaşkanımıza destek olalım” diye konuştu.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren de iç piyasada ciddi bir sıkıntı olduğunu belirterek, “35 yıldan beri esnaf kuruluşlarının içindeyim. İç piyasada doların böyle aniden yükselmesini yapan kişileri Allah’a havale ediyorum. Kooperatif kredilerinde bir durgunluk var. Bu kredilerin biran önce açılmasını istiyoruz” dedi.

MALATYA ÖZELLİKLİ BİR ŞEHİR

TESK Genel Başkanı Bendevi Paladöken, TESK Genel Kurulu’nun ardından ilk ziyaretini memleketi Malatya’ya yaptığını belirterek, esnaf ve sanatkarın yaşamış olduğu sorunları her zaman takip ettiklerini ve bunların çözümü için girişimlerde bulunduklarını ifade etti. Palandöken, “Malatya özellikli bir şehir, güzellikli bir şehir” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun Battalgazi Belediyesinden hemşerilik beratı almasına da değinen Palandöken, “Malatya’nın Kayserilisi oldu. Kayserili, birde Malatyalı olunca düşünün artık. Malatya ile ilgili yapılacak yatırımlarda bize çok destekleri olacak” diye konuştu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TESK Genel Başkanlığına yeniden bir Malatyalının seçildiğini belirterek, “Bir hemşeriniz, bir hemşerimiz tekrar TESK Yönetim Kurulu başkanlığına seçildi. Kendisi ile gurur duyuyoruz. 2.5 milyon esnafın bütün yükü omuzlarında. Bunları da gayet yakından bilen bir kardeşiniz olarak söylüyorum, hepinizin derdiyle dertlenen, bunları en üst makamlara kadar en uygun dille ifade eden bir başkanımızın olması, hemşerimizin olması, memleketimiz açısında gurur veriyor. Bendevi Palandöken’in yeni başkanlığı hayırlı-uğurlu olsun. Hemşerimiz, bir şeyi daha unutmadı, yine bir hemşerimizi Şevke kardeşime tekrar yönetiminde görev vererek Malatya’mıza memleketine verdiği önemi gösterdi. Şevket kardeşimi de yine önümüzdeki dönemde Allah hayırlı görevler yapmayı nasip eylesin inşallah” ifadelerini kaydetti.

Keskin, misafirlerine kuru kayısı hediye etti. (Haber Merkezi)