FETÖ'den 3 tutuklama

FETÖ/PDY’nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik Malatya’da operasyon yapıldı. 7 şüpheli gözaltına alınırken,3 şüpheli tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ'ye yönelik operasyon yaptı.

Örgütünün Askeri Mahrem yapılanması yönelik gerçekleştirilen operasyonda Hava Kuvvetlerinde görevli Astsubay rütbesindeki 5 şahıs ile Askeri Mahrem İmam olan biri ihraç edilen öğretim görevlisi, biri de İhraç edilen memur olmak üzere 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 4’ü etkin pişmanlık nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest kalırken 1'i Askeri Mahrem İmam olan 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.