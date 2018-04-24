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FETÖ'cüleri Taşıyan Tekne Kayalıklara Çarptı

FETÖ'cüleri taşıyan tekne kayalıklara çarptı!Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan'ın Kos Adası'na geçmeye çalışan sürat teknesi, Sahil Güvenlik ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken kayalıklara çarptı. Teknede yakalanan FETÖ/PDY terör örgütü üyeleri arasında eski hakimler ve TÜBİTAK çalışanının da bulunduğu, yüklü miktarda para ele geçirildiği öğrenil

FETÖ'cüleri Taşıyan Tekne Kayalıklara Çarptı

FETÖ'cüleri taşıyan tekne kayalıklara çarptı!Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan'ın Kos Adası'na geçmeye çalışan sürat teknesi, Sahil Güvenlik ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken kayalıklara çarptı. Teknede yakalanan FETÖ/PDY terör örgütü üyeleri arasında eski hakimler ve TÜBİTAK çalışanının da bulunduğu, yüklü miktarda para ele geçirildiği öğrenil

24 Nisan 2018 Salı 16:43
FETÖ'cüleri Taşıyan Tekne Kayalıklara Çarptı

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı Harekat Merkezi tarafından geçtiğimiz akşam alınan ihbarda, Kisebükü Koyu açıklarında 1 adet sürat teknesinin karanlıkta yol aldığı bildirildi. Yalıçiftlik açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu hemen bölgeye sevk edildi.

Kisebükü önlerinde görülen tekne, Sahil Güvenlik ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlayınca kovalamaca yaşandı. Dur ihtarına uymayarak karaya doğru kaçan tekne bir süre sonra kayalıklara çarparak durabildi. Tekneden kurtulan 16 kişi, bu defa karadan kaçmaya çalıştı.

Havadan ve denizden yapılan çalışma sonucu, kaçmaya çalışan kaçaklar kısa sürede yakalandı. Adli makamlara teslim edilen 16 kişiden 6'sının çocuk olduğu, 10 kişinin ise FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle arandığı tespit edildi. Kaçaklar arasında görevden ihraç edilen 2 hakim, 2 savunma sanayi müsteşarlığı çalışanı ve 1 TÜBİTAK çalışanı bulunduğu ifade edildi.

Öte yandan, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından teknede yapılan aramada yüklü miktar para bulunduğu belirtildi. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
FETÖcüKos AdasıYunanistanKayalıkçarptıTekne
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