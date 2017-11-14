7. Malatya Uluslararası Film Festivali bu yıl dolu dolu geçiyor. Festivalin açılışı 9 Kasım günü kırmızı halı geçişi ile başladı. Aynı gün ve ertesi günlerde ise kente gelen yönetmenler, yapımcılar ve sanatçılar bazı ziyaretler gerçekleştirdi ve sevenleri ile buluştular.

“MALATYA’DA FİLM ZAMANI”

Yapılan etkinlikler ise ulusal medyada geniş yer buldu. “Malatya’da festival mevsimi”, “Malatya’ya renk geldi”, “Malatya’da film zamanı”, “Malatya Film Festivali başladı” gibi başlıklarla, bu yıl yapılan Film Festivali haberlere konu oldu.

9-16 Kasım tarihleri arasında bazı etkinliklerle devam edecek olan 7. Malatya Uluslararası Film Festivali ile Malatya filme doyacak.

TÜRKAN YILDIZ