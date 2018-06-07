Festival ekibinin acı kaybı

İsmail Benek'in oğlu ve Risale Haber yayın yönetmeni Kemal Benek'in yeğeni Muhammet Benek, dün akşam saatlerinde geçirdiği trafik kazasında vefat etti.

BİRÇOK ÖDÜL ALMIŞTI

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Malatya Uluslararası Film Festivali’nin hazırlık çalışmalarına katılan, pek çok farklı projede yönetmenlik yapan ve birçok ödül sahibi olan Muhammed Benek, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Muhammet Benek'in cenazesi Ankara'da defnedildi.

MUHAMMET'E ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUZ

Konuya ilişkin Malatya Uluslararası Film Festivali de sosyal medyadan taziye mesajı yayınladı. Mesajda, “Festivalimizin bu yılki hazırlık çalışmalarına katılan sevgili arkadaşımız Muhammet Benek'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Genç yaşta yitirdiğimiz ve bugün toprağa verdiğimiz Muhammet'e Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun” denildi.