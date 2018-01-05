05 Ocak 2018 Cuma

Feribot yolculuğu artık daha keyifli…

Malatya Elazığ arsında hizmet veren feribot seferleri artık daha keyifli hale geldi. Vatandaşların feribot beklerken mağdur olmamaları için Atabey Feribot İskelesi'ne Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından bekleme salonu yapıldı.

05 Ocak 2018 Cuma 11:18
Feribot yolculuğu artık daha keyifli…

  Battalgazi ilçesi Atabey Feribot İskelesi'nden Baskil'e giden veya Baskil'den gelip otobüs bekleyen vatandaşlarınmağduriyet yaşamamaları için Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından, yolcu bekleme salonu ve kafe yapıldığı belirtildi. 

100 KİŞİ KAPASİTELİ
   100 m2 kapalı, 50 m2 açık alanıbulunanyolcu bekleme salonu ve kafeninBüyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Sosyal ve İktisadi İşletmesi tarafından işletileceği kaydedildi. 100 kişi kapasiteli olan bekleme salonu ve kafenin, yolcuların yanı sıra özellikle baraj manzarası eşliğinde günbatımını izlemek isteyen vatandaşlara da sıcak bir ortamda kaliteli hizmetler sunduğu belirtildi.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahFeribot Yolculuğu

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