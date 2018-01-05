Battalgazi ilçesi Atabey Feribot İskelesi'nden Baskil'e giden veya Baskil'den gelip otobüs bekleyen vatandaşlarınmağduriyet yaşamamaları için Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından, yolcu bekleme salonu ve kafe yapıldığı belirtildi.

100 KİŞİ KAPASİTELİ

100 m2 kapalı, 50 m2 açık alanıbulunanyolcu bekleme salonu ve kafeninBüyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Sosyal ve İktisadi İşletmesi tarafından işletileceği kaydedildi. 100 kişi kapasiteli olan bekleme salonu ve kafenin, yolcuların yanı sıra özellikle baraj manzarası eşliğinde günbatımını izlemek isteyen vatandaşlara da sıcak bir ortamda kaliteli hizmetler sunduğu belirtildi.

HABER MERKEZİ