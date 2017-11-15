15 Kasım 2017 Çarşamba

Feribot İskelesi 5 yıllığına verildi

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısının ikinci oturumu yapıldı. Toplantıda MOTAŞ'ın sermaye artırımı ile Battalgazi Atabey Feribot İskelesi’ndeki tesislerin işletme hakkının 5 yıllığına Büyükşehir Belediyesi Sosyal ve İktisadi İşletmesine verilmesi kabul edildi.

15 Kasım 2017 Çarşamba 12:41
Feribot İskelesi 5 yıllığına verildi

  Meclis Toplantı salonunda dün yapılan ve Meclis Başkan Vekili Şahin Özer Başkanlığında gerçekleştirilen Meclis toplantısında ilk olarak 8 Kasım 2017 tarihinde yapılan toplantının karar özeti oylanarak kabul edildi.

Meclis toplantısında MOTAŞ'ın sermaye artırımı ile Battalgazi Atabey Feribot İskelesi’ndeki tesislerin işletme hakkının 5 yıllığına Büyükşehir Belediyesi Sosyal ve İktisadi İşletmesine verilmesi kabul edildi.

Meclis toplantısındaki bazı maddeler ilgili komisyonlara havale edilirken, bir sonraki toplantının 22 Kasım 2017 Çarşamba günü saat 14.00’te yapılmasına karar verildi.

MALATYA BELEDİYELER BİRLİĞİ TOPLANTISI YAPILDI
  Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısının ardından, Malatya Belediyeler Birliği toplantısı yapıldı. Saat 14.30’da Büyükşehir Belediyesi Meclis salonunda Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan Başkanlığında yapılan toplantıda, ilk olarak geçen toplantıya ait karar özeti okunarak kabul edildi. Daha sonra 2018 için belirlenen 2 milyon 500 bin TL'lik gelir gider bütçesi onaylanarak kabul edildi.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahMalatya Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı

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