Fendoğlu’ndan rektöre ziyaret

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ı ziyaret etti.

MALATYA'YI ÜNİVERSİTENİN İÇERİSİNE DAHİL ETTİNİZ

Ziyarette konuşan MHP Malatya milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, “Yine şahsınızın, özellikle de vekil olmadan önce ve vekil olduktan sonra da hakkınızda duyduğum kanaat hiç değişmedi. Halkla beraber oldunuz. Malatya'yı üniversitenin içerisine dahil ettiniz. Bütün etkinliklerde istediğim kadarıyla iç içe oldunuz esnafıyla, halkıyla. Bu konuda da size müteşekkiriz vatandaş olarak. Vekil olarak ben şahsınızda tüm üniversitedeki hocalarımın emrindeyim. Malatya'ya yapılabilecek olan bütün projelerde örnek olmaya, elçi olmaya ve direkt arayıp bilgi vermek için müsait olan bir kardeşinizim, bir ağabeyinizim. O konuda da hiç endişeniz olmasın. Yeter ki Malatya söz konusu olunca hep beraber güzel şeylere imza atalım” ifadelerine yer verdi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay da, “Ben sizden şunu istirham ediyorum; Malatya'da olduğunuz dönemlerde programlara muhakkak misafir etmek istiyorum. Üniversitemizde akademik açılış programları 1 numaralı programımızdır. Bizim bütün davetlerimize muhakkak sizleri de bekliyoruz” dedi.