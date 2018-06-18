Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 25°
gök gürültülü hafif yağmurlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
93114
ALTIN
194.659
DOLAR
4.7295
STERLİN
6.2653
EURO
5.4914

Fendoğlu, bayramda şehitleri unutmadı

24 Haziran seçimine sayılı günler kala, siyasi partiler seçim temposuna hız verdi. MHP Birinci Sıra Milletvekili Adayı Mehmet Celal Fendoğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle ziyaretlerde bulundu.

Fendoğlu, bayramda şehitleri unutmadı

24 Haziran seçimine sayılı günler kala, siyasi partiler seçim temposuna hız verdi. MHP Birinci Sıra Milletvekili Adayı Mehmet Celal Fendoğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle ziyaretlerde bulundu.

18 Haziran 2018 Pazartesi 11:25
Fendoğlu, bayramda şehitleri unutmadı

Fendoğlu, ziyaretlerine kabir ziyaretleriyle başladı. Fendoğlu, ilk olarak bombalı saldırıda hayatını kaybeden amcası Malatya eski belediye başkanlarından Hamid Fendoğlu'nun kabrini ziyaret ederek başladı.

AMCASININ KABRİNİ ZİYARET ETTİ

MHP'li Aday Fendoğlu ilk olarak memleketi Malatya'da ki Bulgurlu Mahallesi'nde bulunan amcası Hamid Fendoğlu ve bombalı saldırıda hayatını kaybeden yeğenleri ile gelininin kabrini ziyaret ederek dua etti. Ardından Fendoğlu ve beraberindekiler Şehir Mezarlığı'nda bulunan Şehitliği ziyaret etti.

Kabir ziyaretinin ardından MHP'li Milletvekili Adayı Fendoğlu, Bulgurlu ve çevresindeki Mahallelere geçti. Burada mahallelilerle bayramlaşan MHP'li Fendoğlu, sohbet ederek, bayramlarını kutladı.

Fendoğlu,  ardından şehir Mezarlığı şehitliğine geçti. Fendoğlu, burada dua etti. Ardından Şehit yakınlarının bayramlarını kutlayarak, başsağlığı diledi. 

busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaMHPMehmet Celal FendoğluBayramZiyaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Polat'ın yoğun bayram mesaisi
Başkan Polat'ın yoğun bayram mesaisi
Askerlik Şubesi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor
Askerlik Şubesi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor
Yaz Tatilinde 'Bilgi Evi' Hizmette
Yaz Tatilinde 'Bilgi Evi' Hizmette

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim