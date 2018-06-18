Fendoğlu, bayramda şehitleri unutmadı

Fendoğlu, ziyaretlerine kabir ziyaretleriyle başladı. Fendoğlu, ilk olarak bombalı saldırıda hayatını kaybeden amcası Malatya eski belediye başkanlarından Hamid Fendoğlu'nun kabrini ziyaret ederek başladı.

AMCASININ KABRİNİ ZİYARET ETTİ

MHP'li Aday Fendoğlu ilk olarak memleketi Malatya'da ki Bulgurlu Mahallesi'nde bulunan amcası Hamid Fendoğlu ve bombalı saldırıda hayatını kaybeden yeğenleri ile gelininin kabrini ziyaret ederek dua etti. Ardından Fendoğlu ve beraberindekiler Şehir Mezarlığı'nda bulunan Şehitliği ziyaret etti.

Kabir ziyaretinin ardından MHP'li Milletvekili Adayı Fendoğlu, Bulgurlu ve çevresindeki Mahallelere geçti. Burada mahallelilerle bayramlaşan MHP'li Fendoğlu, sohbet ederek, bayramlarını kutladı.

Fendoğlu, ardından şehir Mezarlığı şehitliğine geçti. Fendoğlu, burada dua etti. Ardından Şehit yakınlarının bayramlarını kutlayarak, başsağlığı diledi.

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