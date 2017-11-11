11 Kasım 2017 Cumartesi

Felçli iken sağlığına kavuştu, şimdi türbeleri geziyor

Felçli iken sağlığına yeniden kavuşan 62 yaşındaki Hamza Çukur, giydiği kaftan ve kavuk ile il il dolaşarak türbeleri ziyaret ediyor. Çukur, Malatya’da türbeleri ziyaret ettikten sonra kent merkezini dolaştı.

08 Kasım 2017 Çarşamba 10:56
Felçli iken sağlığına kavuştu, şimdi türbeleri geziyor

  Giresun’dan yola çıkan Hamza Çukur, il il dolaşarak bütün türbeleri ziyaret ediyor. Türkiye’deki tüm türbeleri gezmeyi hedefleyen 62 yaşındaki Hamza Çukur, Malatya’da türbeleri ziyaret ettikten sonra kent merkezini dolaştı. Diriliş Ertuğrul dizisini çok sevdiğini ve diziden sonra hayatının değiştiğini ifade eden Çukur, “Şimdi tüm illerdeki türbeleri geziyorum” dedi.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL’U ÇOK SEVİYORUM
  Uzun yıllar felçli olduğunu ve sonrasında sağlığına kavuştuğunu ifade eden Çukur, “Allah’a dua ettim ve dualarım kabul oldu, sağlığıma yeniden kavuştum” ifadelerine yer verdi. Diriliş Ertuğrul dizini çok sevdiğini de belirten Çukur, bu nedenle kavuk ve kaftan kıyafeti ile türbe ziyareti yaptığını söyledi. Osmanlı kıyafetleri ile türbeleri ziyaret ederek dua eden Çukur, gittiği yerlerde otelde kalmayıp ziyaret ettiği türbelerde geceyi geçiriyor.

Malatya’da da türbeleri gezdiğini ve son olarak Darende ilçesindeki Somuncu Baba Türbesi’ni ziyaret ettiğini belirten Çukur, “Malatya’yı çok seviyorum ve her seferinde gelmeyi düşünüyorum. Türkiye’de sadece gitmediğim il Diyarbakır kaldı, en yakın zamanda oraya da gitmeyi düşünüyorum. Gideceğim türbeyi ziyaret edip dua edeceğim, Şanlıurfa’da Eyüp Peygamberin Türbesinde yattım ve dua ettim. Otellerde kalmıyorum türbelerde kalıyorum” diye konuştu.

İHA
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