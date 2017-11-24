Samime Aydınlar Kültür Merkezi’nde Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayan programda İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Ramazan Çiftlikçi, Halk Kültürü Araştırmacısı Hüseyin Şahin, Gazeteci Yazar Kemal Deniz ile Fehmi Gür’ün oğlu Şair-Yazar Nurettin Gür, Fehmi Gür’ün hayatı, sanatı, eserleri ve yazdığı şiirleri üzerine görüş ve düşüncelerini sundular.

Program öncesinde belediyemiz tarafından İlçemiz Osmanpaşa Mahallesi’nde bulunan Ispanakçı Mustafa Paşa Kütüphanesi bahçesine yaptırılan “Edebiyat Beşiği” projesi kapsamında arasında Fehmi Gür’ün heykelinin de bulunduğu bölgede inceleme yapıldı. Daha sonra Şairin Cömertli Mahallesi Alaybey Mezarlığı’nda bulunan kabri ziyaret edilerek Kuran-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Kültür merkezinde düzenlenen programa ilçe Kaymakamı Salih Sak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yıldırım, İlçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Program sonunda panelistlere plaket takdimi ve Arapgir’in koleksiyon ürünü olan reyhan seti hediye edildi. Ayrıca Nurettin Gür tarafından 2017 yılında çıkartılan “Babam Fehmi Gür’ün Hayat Hikâyesi ve Şiirleri” adlı kitabın tanıtımı ve dağıtımı da yapıldı.

HABER MERKEZİ