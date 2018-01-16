FECİ KAZA 3 KİŞİYE MEZAR OLDU



Kaza, Pertek ilçesi Hükümet ile Atatürk Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 23 BR 528 plakalı kiralık otomobil, virajı alamayarak yolun sağında bulunan binanın garajına uçtu. Kazada, otomobilde sıkışan Rıdvan Gökalp, Önder Baysal ve Ozan Karcı olay yerinde hayatını kaybetti, aynı araçta bulunan İhsan Öncü de ağır yaralandı.Yaralı, olay yerinden ambulansla Elazığ'daki bir hastaneye kaldırıldı. Kazada ölen 3 gencin cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Malatya Adli Kıp Kurumuna gönderildi.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)