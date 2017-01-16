Daha çok kış mevsiminde talep edilen, ancak geri kalan mevsimlerde de rahatlıkla tüketilebilen brokoli, ıspanak, karnabahar ve pırasanın talibi Malatya’da fazla bulunmuyor. Müşterilerin çoğu, tercihlerini havuç, patates, soğan, lahana gibi sebzelerden yana kullanırken, brokoli, karnabahar, pırasa ve ıspanak ise günü konulduğu tezgâhtan ayrılmadan tamamlayabiliyor.

YERLİ HALK PEK SEVMİYOR

Bu sebzelerin diğerlerine oranla daha az satıldığını belirten pazar esnafı Nebi Karcı, bu durumun tezgâhlarına yansıdığını söyledi. Ispanak, brokoli, lahana ve karnabaharın, sattıkları diğer sebzelere göre çok daha az alındığını belirten Nebi Karcı, “Bu sebzelerin fiyatları da diğerlerine göre biraz pahalı. Ispanak yine daha ucuz ama brokoli, karnabahar pahalı. Ispanak nispeten daha çok alınıyor fakat brokoliyi buralılar sevmiyor mesela, bu yüzden de almıyorlar. Alanlar da genellikle bayan müşteriler oluyor. Bir de Malatya’nın yerli halkı pek sevmiyor, almıyor. Alıcılar çoğu zaman başka şehirlerden gelmiş olanlar oluyor. İstanbullu, İzmirli ya da başka memleketli geliyor, ‘biz oralarda hep yiyoruz bu sebzeleri, burada kimse almıyor, pişirmiyor’ diyorlar hatta” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL